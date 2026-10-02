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Milletvekili Veli Ağbaba taburcu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Veli Ağbaba#Yeni Parti#Malatya Milletvekili
Milletvekili Veli Ağbaba taburcu oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 22:00

Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Geçtiğimiz günlerde pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak baygınlık geçiren Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ağbaba'nın yapılan kontrollerinde belinde kırık tespit edildi. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören Ağbaba, daha sonra servise alındı. Tedavisi tamamlanan Ağbaba, akşam saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Ağbaba'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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#Veli Ağbaba#Yeni Parti#Malatya Milletvekili

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