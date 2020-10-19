Milletvekili Uslu, nar hasadında

Döşemealtı’nın en önemli tarım ürünü olan Hicaz narında hasat tüm hızıyla sürerken AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Bekir Kıvrım ve partililerle birlikte ilçedeki hasat çalışmalarına katıldı. Eline makas ve kasa alıp işçilerle birlikte nar keserek hasada katılan Atay Uslu, üretici ve tüccar ile nar kalitesi ve bu yılki rekolteyle ilgili görüş alış verişinde bulunup çalışan işçilerle sohbet etti.

Bahçelerdeki hasat çalışmalarına katılan Milletvekili Uslu, daha sonra narın iç pazar ve dış pazara yönelik işlendiği ardiyeleri gezerek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardiyede işçilerle birlikte nar işleyen Uslu, nar işlemede nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde çalışanlarla sohbet etti.

Antalya’nın turizm kenti olmasının yanı sıra, önemli bir tarım kenti olduğunu söyleyen Milletvekili Uslu, Antalya’da nar üretimi deyince akla Döşemealtı geliyor. Bugün gezdiğimiz bahçelerde kaliteyi ve nardaki en önemli unsur olan kırmızı rengi gördük. Antalya’nın kaliteli nar üretim merkezi Döşemealtı için tarım ve nar üretimi çok önemli. Çiftçimizin ürettiği nar tüccarımız tarafından iç pazara ve dış pazara gönderiliyor. Bugün artık hem Avrupa hem de Rusya Döşemealtı narını arıyor ve tercih ediyor" diye konuştu.