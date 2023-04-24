Milletvekili olarak son hitap

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Kılıçdaroğlu, özetle şöyle konuştu: “TBMM, tüm dertlerimizin, ülkemizin tüm temel sorunlarının çözüm merkezi olmak zorundadır. Ancak üzülerek ifade edeyim ki; milletçe geçmişimize duyduğumuz saygının ve geleceğimize duyduğumuz güvenin çatısı olmaktan uzaklaşmış durumdadır.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan’da, oğlu Kerem, gelini Mine ve ikiz torunları İpek ve Barış ile buluştu.

BİR DÖNEM SONA ERİYOR

Milletimizin çelikten iradesi, tek bir adamın iki dudağına, kişisel ikbal ve beklentilerine, kayırmacılık bağımlılığına, liyakatsiz kadrolarına teslim edilmiş görünse de bir dönemin sona ermekte olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla saygıdeğer vatandaşlarımı gelecek güzel günlerin, gelecek baharın hayalini kurmaya davet ediyorum. 14 Mayıs’a yaklaştığımız bugünlerde, ülkemizin dört bir yanını Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak olmanın heyecanı sarmış durumda. Millet olarak Maraş’ta, Antep’te, Urfa’da; İnönü’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, Afyon’da düşmana karşı topyekûn savaşırken, bu kutsal çatı altında buluşan ilk Meclisimizin değerli mensupları hem bu savaşları yönetip hem de yeni bir devletin temellerini attı. Şimdi de sıra bizde. Meclisimizin açılışının 103’üncü yılında Cumhuriyetimizi kalıcı bir biçimde demokrasiyle taçlandıracağız.”

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu TikTok’tan da gençlere seslenerek, “Gençler büt’e bırakmayalım, ilk turda bitirelim bu işi” dedi.

GÖREV DAĞILIMI

CUMHURBAŞKANI adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yiğitlerim” notuyla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da yanına aldığı bir videoyu dün akşam sosyal medya hesabından yayınladı. Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda İmamoğlu ve Yavaş’ın görev tanımını duyuran Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun afetlere hazırlık ve kentleşmeden, Yavaş’ın da sosyal politikalar, teknolojik atılımlar ve tarımsal kalkınmadan sorumlu olacağını kaydetti.

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