×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Milletvekili Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Nebi Hatipoğlu#İYİ PARTİ#TBMM
Milletvekili Nebi Hatipoğlu İYİ Partiden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 13:35

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapabileceklerini ileri sürmüştü.

Haberin Devamı

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partisinden istifa etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Hatipoğlu, görüş ayrılıkları yaşadığını belirttiği açıklamasında, “Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum” dedi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Nebi Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapabileceklerini belirterek, “Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor, oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Gözden KaçmasınİYİ Partili Nebi Hatipoğlu’ndan ittifak çıkışıİYİ Partili Nebi Hatipoğlu’ndan ittifak çıkışıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nebi Hatipoğlu#İYİ PARTİ#TBMM

BAKMADAN GEÇME!