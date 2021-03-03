CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık TBMM grup toplantısında özetle şunları söyledi:

VEDA HUTBESİ’NDE ARAYIN

“Demokrasiyi geliştirirsek hepimiz mutlu olacağız. 19 yıl geçmiş, hâlâ insan haklarını düşünüyorlar. Sanıyorlar ki insan haklarını yeniden tesis edeceğiz. Yeniden toplantı yapacağınıza, bu konuda dünya kadar yayın var. BM’ye bakın, sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi’ne bakın, görürsünüz insan haklarını.

Geçen hafta grup toplantısını bitirirken bir soru sordum. Dedim ki, Çin’den 1 milyon doz aşı bedava alındı mı? Dozu 12 dolardan 12 milyon dolara fatura edildi mi? ‘Devlet Malzeme Ofisi ile Sinovac arasında aracı yok’ dedi. Ben de aracı olan firmanın adını açıkladım. Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ. Yanıtı şunun için istedim: Siz ‘aracı yok’ diyorsunuz, size aracı yok diyen kim? Onu iyi tanı, o kişi sana doğru bilgi vermiyor. DMO ile Sinovac arasında yapılan anlaşma benim elimde var. Arzu edersen senin bulamadığın o anlaşmayı sana gönderebilirim. Rantın olduğu yerde siyasi akbabalar vardır.

SİYASET ALANINI DARALTIRSINIZ

‘Dokunulmazlığı getireceğiz’ diyorlar. Yasama dokunulmazlığını kaldırırsanız, siyaset alanını daraltırsınız, demokrasiden vazgeçmiş olursunuz. Dokunulmazlıkların gerçek anlamda kaldırılabilmesi ya da sağlıklı karar alınabilmesi için Türkiye’de yargı bağımsızlığının olması lazım. Milletvekili her şeyi söyleyebilmeli. Bu eleştiriden iktidar partisi rahatsız olur mu, olur. Eleştiri yapıyorsun, ben senin dokunulmazlığını kaldıracağım, hapse atacağım, bir daha gıkın çıkmayacak olmaz. Bir partinin il, ilçe başkanı hâkim olduğu zaman, orada yargı bağımsızlığından söz edilebilir mi? Siyaseti dizayn edecekler, millet ittifakını bozacaklar, ondan sonra diyecekler, ‘bak gördünüz mü CHP’yi.’ Yok arkadaş, biz bildiğimiz yoldan yürürüz. Anayasadaki dokunulmazlığın ruhuna uygun hareket ederiz. Bir milletvekilinin dokunulmazlığı, bir kişinin iradesine terk edilemez. Erdoğan, ‘Genel Kurul’a dokunulmazlıklar gelir eller kalkar iner dokunulmazlıklar kalkar’ diyor. Kararı vermiş zaten.”