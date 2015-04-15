Milletvekili geçici aday listesi açıklandı

refid:28739142 ilişkili resim dosyası

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararında, 7 Nisan tarihinde 20 siyasi parti tarafından Kurul Başkanlığına verilen aday listeleri incelendi.

Buna göre, AK Parti, Anadolu Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, DP, DSP, Halkın Kurtuluş Partisi, HDP, Komünist Parti, MHP, Millet Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi 85, Hak ve Özgürlükler Partisi 75, Merkez Parti 73, LDP 58, DYP ve Yurt Partisi 56, Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi 55, Hak ve Adalet Partisi 43 seçim çevresinde seçime katılacak.

Karara göre Türkiye genelinde 166 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

YSK kararında, 20 siyasi partinin geçici milletvekili aday listesi ile bağımsız adayların listesi yer aldı.

İŞTE İL İL TAM LİSTE! KENTİNE TIKLA ADAYLARI GÖR

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan milletvekili geçici aday listeleri şöyle:



ADANA



Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ)



1- Necdet Ünüvar



2- Fatma Güldemet Sarı



3- Sadullah Kısacık



4- Talip Küçükcan



5- Mehmet Şükrü Erdinç



6- Esra Yalvaç



7- Mehmet Can



8- Mustafa Çalışkan



9- Asuman Tekin



10- Kasım Pamuk



11- Mehmet Faruk Bozkurt



12- Ramazan Demir



13- Mehmet Ay



14- Hasan Berzan Toprak



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)



1- Elif Doğan Türkmen



2- Zülfikar İnönü Tümer



3- İbrahim Özdiş



4- Aydın Uslupehlivan



5- Mustafa Kemal Özkan



6- Müzeyyin Şevkin



7- Rıza Mete



8- Ahmet Adıgüzel



9- Abdullah Sedat Doğan



10- Rukiye Çinkılıç



11- Akif Kemal Akay



12- Mustafa Bilgilioğlu



13- Yüksel Karaaslan



14- Orhan Sümer



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)



1- Mevlüt Karakaya



2- Muharrem Varlı



3- Seyfettin Yılmaz



4- Abdulkadir Yuvalı



5- Ali Aydın



6- Ali Demir



7- Demet Çardak



8- Sinan Gül



9- Mehmet Ali Arslan



10- Adem Güngoğan



11- Neslihan Uzun



12- İsa Ayanoğlu



13- Ayla Emrahoğlu



14- Burak Yiğenoğlu



Halkların Demokratik Partisi (HDP)



1- Rıdvan Turan



2- Meral Danış Beştaş



3- Vedat Özkan



4- Beyhan Günyeli



5- Tugay Bek



6- Hatice Kavran



7- Barış Karabıyık



8- Feride Peynirci



9- İsmail Başaran



10- Nefise Balyemez



11- Reşit Ertaş



12- Kader Duman



13- Hıdır Koluman



14- Feyrüze Gümüş



ADIYAMAN



AK PARTİ



1- Ahmet Aydın



2- Adnan Boynukara



3- İbrahim Halil Fırat



4- Salih Fırat



5- İclal Yalçın Tutuş



CHP



1- Mehmet Selçuk Tabak



2- Abdurrahman Tutdere



3- Fatma Ulubey



4- Mehmet Karahan



5- Karip Bozkurt



MHP



1- Recep Kılıç



2- Emine Acar



3- Remziye Yavuz



4- Ahmet Kara



5- Mehmet İnan



HDP



1- Behçet Yıldırım



2- Ferhat Temel



3- Ayten Yılmaz



4- Yasin Tahta



5- Birsen Tunç



AFYONKARAHİSAR



AK PARTİ



1- Halil Ürün



2- Ali Özkaya



3- Remziye Sıvacı



4- Akif Özkaldı



5- Fatih Beder



CHP



1- Burcu Kayıkcı



2- Mehmet Ali Ecer



3- Mehmet Tuğrul Akkuş



4- Yalçın Görgöz



5- Bekir Kasap



MHP



1- Mehmet Parsak



2- Aziz Aslan



3- Fatih Çetinkaya



4- İsmail Elibol



5- Abdil Demiral



HDP



1- Remzi Yaşar Dikmenyıldız



2- Cavidan Nizamoğlu



3- Vedat Kaya



4- Müge Yamanyıldız



5- İsmail Kaçmaz



AĞRI



AK PARTİ



1- Abdullah Atalay



2- Yılmaz Ensaroğlu



3- Halil Özyolcu



4- Ali Konyar



CHP



1- Cemil Erhan



2- Muhammed Nidai Özmen



3- Mehmet Sıddık Yel



4- Erkan Sayan



MHP



1- Mustafa Örü



2- Bilal Yaşar



3- Murat Çiftçi



4- Memet Yıldırım



HDP



1- Leyla Zana



2- Berdan Öztürk



3- Dirayet Taşdemir



4- Mehmet Emin İlhan



AKSARAY



AK PARTİ



1- İlknur İnceöz



2- Nevzat Palta



3- Hüseyin Hüyük



CHP



1- Mehmet Öztürk



2- Haşmet Tekin Ökçe



3- Mehmet Ali Topaç



MHP



1- Turan Yaldır



2- Mustafa Tuğrul Karacaer



3- Kılıçaslan Ekin



HDP



1- Bircan Duman



2- İsmail Doygun



3- Bahar Göncü



AMASYA



AK PARTİ



1- Mehmet Naci Bostancı



2- Sait Yüce



3- Hasan Ali Cesur



CHP



1- Mustafa Tuncer



2- Ramis Topal



3- Devrim Ersoy



MHP



1- Mehmet Sarı



2- Sadık Aslan



3- Turan Gürdoğan



HDP



1- Naciye Çiğdem Atalay



2- Nurettin Alkan



3- Mustafa Irmak



ANKARA-1. BÖLGE



AK PARTİ



1- Yalçın Akdoğan



2- Ahmet Gündoğdu



3- Ali İhsan Arslan



4- Jülide Sarıeroğlu



5- Murat Alparslan



6- Ertan Aydın



7- Tülay Selamoğlu



8- Fatih Şahin



9- Muhammet Emin Zararsız



10- Hasan Albayrak



11- Ercan Kınacı



12- Barış Aydın



13- Murat Köse



14- Hasan Karagöz



15- Hatice Demirtaş



16- Haydar Şahin



17- Fatma Coşar Karacan



18- Mehmet Ali Canlı

CHP



1- Ayşe Gülsün Bilgehan



2- Necati Yılmaz



3- Tekin Bingöl



4- Aylin Nazlıaka



5- Levent Gök



6- Ali Haydar Hakverdi



7- Bülent Kuşoğlu



8- Hikmet Tepe



9- Gamze Taşcıer



10- Emre Doğan



11- Selahattin Emre



12- Durdu Özbolat



13- Semra Aksoy



14- Kazım Sönmez



15- Faruk Özdemir



16- Erdoğan Kılıç



17- Birsen Temir



18- İlyas Güven Eroğlu



MHP



1- Yıldırım Tuğrul Türkeş



2- Zühal Topcu



3- Mustafa Erdem



4- Erkan Bülent Haberal



5- Nevzat Aypek



6- Bircan Akyıldız



7- Sultan Gündüz



8- Ayşe Sibel Ersoy



9- İbrahim Çiftçi



10- Aytaç Özel



11- Esin Gürel



12- Şener Beşiroğlu



13- Şahin Önalan



14- Umutcan Günerkaya



15- Ali Keleş



16- Ülkü Gök Güven



17- Pınar Gülsoy



18- İbrahim Kuş



HDP



1- Sırrı Süreyya Önder



2- Serkan Özkan



3- Songül Erol Abdil



4- Perihan Kiraz



5- Firdevs Kantar



6- Celal Demir



7- Zelal Deniz Demir



8- Mehmet Tekin Okay



9- İsmehan Sarıateş



10- Burcu Yıldırım



11- Bülent Durukan



12- Nursel Güvendir



13- Emin Çarbuğa



14- Sündüs Keleş



15- Hüseyin Ataş



16- Ahmet Demirel



17- Nazik Kılıç



18- Abdulkani Tatlısu



ANKARA -2. BÖLGE



AK PARTİ



1- Emrullah İşler



2- Ahmet İyimaya



3- Lütfiye Selva Çam



4- Vedat Bilgin



5- Aydın Ünal



6- Ayhan Yılmaz



7- Mahmut Sami Mallı



8- Nevzat Ceylan



9- Ahmet Baba



10- Nuri Elibol



11- Adem Ceylan



12- Selim Cerrah



13- Bülent Yağmur



14- Neslihan Cenk



CHP



1- Şenal Sarıhan



2- Murat Emir



3- Ahmet Haluk Koç



4- Nihat Yeşil



5- Alirıza Erbay



6- Celalettin Koç



7- Semra Dinçer



8- Barış Ozan Vural



9- Ali Yılmaz



10- Servet Ünsal



11- Selma Ergen



12- Haydar Doğan



13- Abidin Şahin



14- Ufuk Ataç

MHP



1- Şefkat Çetin



2- Mustafa Mit



3- Hamit Ayanoğlu



4- Yaşar Yıldırım



5- Mehmet Damar



6- Gül Gülser Kılıçaslan



7- Mehmet Ali Tanrıverdi



8- Alpaslan Sucu



9- Tayfun Ünal



10- Meltem Hatice Uluç



11- Hikmet Durğut



12- Tümer Zeytin



13- Fatih Gözüm



14- Bayramali Temizer



HDP



1- Mahmut Memduh Uyan



2- Gülsen Ülker



3- Aydın Çubukçu



4- Nursel Öztürk



5- Remziye Güçlü



6- Ayfer Balıkçı



7- İlknur Yılmaz



8- Kamber Ataş



9- Mehtap Özkan Deliduman



10- Orhan Çelebi



11- Münübe Koç



12- Gülüstan Aydoğdu



13- Şerif Oti



14- Dilek Ertürk

ANTALYA



AK PARTİ



1- Lütfi Elvan



2- Mustafa Köse



3- Hüseyin Samani



4- Gökcen Özdoğan Enç



5- Sena Nur Çelik



6- İbrahim Aydın



7- Atay Uslu



8- İbrahim Türkiş



9- Nevin Korkmaz Zor



10- Hakkı Beşkazalı



11- Ercan Mekteplioğlu



12- İzzet Yılmaz



13- Murtaza Tamyürek



14- Mustafa Akdeniz



CHP



1- Niyazi Nefi Kara



2- Deniz Baykal



3- Çetin Osman Budak



4- Mustafa Akaydın



5- Devrim Kök



6- Figen Albuga Çalıkuşu



7- Rafet Zeybek



8- Nusret Bayar



9- Deniz Filiz



10- Sultan Yegen



11- Sevindik Gizli



12- Cavit Arı



13- Gürkut Acar



14- İbrahim Keser



MHP



1- Mehmet Günal



2- Ahmet Selim Yurdakul



3- Tarkan Akıllı



4- Adem Uslu



5- Cafer Uyar



6- Cengizhan Gökgöz



7- Tolga Alıcı



8- Gökhan Kurşunlu



9- Metin Özkan



10- Mustafa Alperen Erol



11- Neşe Gül



12- Hasan Bölücek



13- Güray Parlak



14- Turgut Bucak



HDP



1- Hakkı Saruhan Oluç



2- Deniz Yıldırım



3- Nuray Erçağan



4- Hadi Cin



5- Aysel İbili



6- İshak Kahraman



7- Gülkız Türk



8- Atalay Mete



9- İlkin Manya



10- Hasan Kıyafet



11- Leyla Ruken Yolcu



12- Savaş Sezgin



13- Songül Şarklı



14- Ebru Ergen Korkmaz



ARDAHAN



AK PARTİ



1- Orhan Atalay



2- Yunus Baydar



CHP



1- Ensar Öğüt



2- Sezgin Kaya



MHP



1- Bülent Ulutaş



2- Ömer Tekoğlulları



HDP



1- Taşkın Aktaş



2- Arzu Moco



ARTVİN



AK PARTİ



1- İsrafil Kışla



2- Vedat Kibar



CHP



1- Uğur Bayraktutan



2- Musa Ulutaş



MHP



1- Muhammed Altunal



2- Rafet Abay



HDP



1- Recep Demirci



2- Celal Nizam Osmanağaoğlu



AYDIN



AK PARTİ



1- Mehmet Sadık Atay



2- Abdurrahman Öz



3- Zeynep Armağan Uslu



4- Mustafa Savaş



5- Metin Yavuz



6- Ersin Esenlik



7- Cengiz Altıntaş



CHP



1- Bülent Tezcan



2- Metin Lütfi Baydar



3- Hüseyin Yıldız



4- Mehmet Fatih Atay



5- Tayfun Tayipoğlu



6- Ferda Çağlar Erkut



7- Fulya Üstündağ



MHP



1- Ali Uzunırmak



2- Hayri Güleç



3- Hüseyin Karagöz



4- Deniz Depboylu



5- Fevzi Köse



6- Hilmi Bolatoğlu



7- Kadri Dülger



HDP



1- Filiz Koçali



2- Muzaffer Yöndemli



3- Seval Akkan Açıcı



4- Kibar Boza



5- Mahmut Nacar



6- Derviş Peker



7- Ayfer Demirel



BALIKESİR



AK PARTİ



1- Mahmut Poyrazlı



2- Sema Kırcı



3- Ali Aydınoğlu



4- Ayşe Kardaş



5- Kasım Bostan



6- Mehmet Bayyiğit



7- Hilal Demirözer



8- Mustafa Canbey



CHP



1- Mehmet Tüm



2- Ahmet Akın



3- Namık Havutça



4- Fikret Şahin



5- Ali Kemal Deveciler



6- Ensar Aytekin



7- İrfan Barış



8- İsmail Aynur



MHP



1- İsmail Ok



2- Recep Çetin



3- Rafet Çetinel



4- Mehmet Duran



5- Adnan Çelebi



6- Mehmet Ağar



7- Tuncay Kılıç



8- Kemal Girgin



HDP



1- Cafer Çelik



2- Bedri Arık



3- Esengül Beşli



4- Ahmet Zeki Açıkgöz



5- Ayşe Işık



6- Şuayyip Çetin



7- Hayrettin Şen



8- Faruk Nafız Sayın



BARTIN



AK PARTİ



1- Yılmaz Tunç



2- Mustafa Yelkenci



CHP



1- Muhammet Rıza Yalçınkaya



2- Aysu Bankoğlu



MHP



1- Sezai Bilgin



2- Orhan Ölçek



HDP



1- Diren Cevahir Şen



2- Keskin Erol



BATMAN



AK PARTİ



1- Ziver Özdemir



2- Ahmet İnal



3- Murat Güneştekin



4- Adile Gürbüz



CHP

1- Celal Ayhan



2- Ahmet Durmaz



3- Kemal Demir



4- Mendüh Doğru



MHP



1- Turan Aytek Önalp



2- Yusuf Açık



3- Sami Biçer



4- Cemil Güzel



HDP



1- Ali Atalan



2- Saadet Becerekli



3- Ayşe Acar Başaran



4- Hasan Yağız



BAYBURT



AK PARTİ

1- Naci Ağbal



2- Bünyamin Özbek



CHP



1- Murat Bülbül



2- Önal Aşut



MHP



1- Karabey Kadri Karaoğlu



2- Tamer Kayalap



HDP

1- Abdulkadir Canalır



2- Hülya Usanmaz



BİLECİK



AK PARTİ



1- Halil Eldemir



2- Ramazan Kurtulmuş



CHP



1- Yaşar Tüzün



2- Ali Çağatay Karaahmet



MHP



1- Bahattin Şeker



2- Hüseyin Şensoy



HDP



1- Perihan Karakoç



2- Ömer Ege



BİNGÖL



AK PARTİ



1- Şebnem Kocakelçi



2- Enver Fehmioğlu



3- Feyzi Berdibek



CHP



1- Ahmet Bazancir



2- Kemal Satıcı



3- Hüseyin Negüzel



MHP



1- Hasan Kızılboğa



2- Rağıp Tümen



3- Muhittin Satık



HDP

1- Hişyar Özsoy



2- Serhat Gümüş



3- Sevgi Örüç



BİTLİS



AK PARTİ



1- Vedat Demiröz



2- Edip Safder Gaydalı



3- Fatih Kidirioğlu



CHP



1- Nasip Uyğan



2- Mehmet Kaçar



3- Melvan Karabağ



MHP



1- Metin Taşdemir



2- Arif Özer



3- Melihşah Budak



HDP



1- Mizgin Irgat



2- Mahmut Celadet Gaydalı



3- Zeynel Omay



BOLU



AK PARTİ



1- Ali Ercoşkun



2- Fehmi Küpçü



3- Mehmet Emin Güz



CHP

1- Tanju Özcan



2- Yusuf Renkli



3- Mehmet Burak Cop



MHP



1- Şükrü Gülez



2- Kader Garipoğlu



3- Mihriban Yerlikaya



HDP



1- Nevzat Sancak



2- Nur İriboy



3- Güner Yavuz



BURDUR



AK PARTİ



1- Reşat Petek



2- İbrahim Ekici



3- Kamil Özcan



CHP



1- Mehmet Göker



2- Kadir Koç



3- Okan Kurd



MHP



1- Alpaslan Ahmet Dursun



2- Ali İsra Güngör



3- Metin Işıldar



HDP

1- Celal Çiçek



2- Betül Taylan



3- Taner Taş



BURSA



AK PARTİ



1- Mehmet Müezzinoğlu



2- Emine Yavuz Gözgeç



3- Cemalettin Kani Torun



4- Hüseyin Şahin



5- İsmet Su



6- Hakan Çavuşoğlu



7- Önder Matlı



8- Zekeriya Birkan



9- Bennur Karaburun



10- Gürsel Dönmez



11- Yüksel Yeni



12- Nihat Nasır



13- Harun Akın



14- Ahmet Kılıç



15- Osman Mesten



16- Halide Serpil Şahin



17- Cemile Yiğit



18- Salih Başparmak



CHP

1- Lale Karabıyık



2- Ceyhun İrgil



3- Orhan Sarıbal



4- Erkan Aydın



5- Nurhayat Altaca Kayışoğlu



6- Mustafa Şenyurt



7- Asüde Şenol



8- Nuray Çohan



9- İsmet Karaca



10- Tahir Gürhan Akdoğan



11- Deniz Baykal



12- Özgür Şahin



13- Necati Şahin



14- Şadi Özdemir



15- Erkan Dönmez



16- Ayşe Şahin



17- İnan Keser



18- Metin Çelik



MHP



1- İsmet Büyükataman



2- Kadir Koçdemir



3- Tevfik Topçu



4- Fevzi Zırhlıoğlu



5- Fikret Fidan



6- Hasan Toktaş



7- Ali Hayri Ozan



8- Yüksel Selçuk Türkoğlu



9- Hatice Deniz



10- Çetin Elmas



11- Yusuf Turan



12- Gülten Kavut Sürücü



13- Timur Özdemir



14- Zafer Karakılıç



15- Yüksel Okumuş



16- Levent Çelik



17- Engin Er



18- Sakin Köseoğlu



HDP



1- Asiye Kolçak



2- Metin Kılıç



3- Hüseyin Armağan



4- Ceylan Erol



5- Şahin Akın



6- Fatma Özen Çerençe



7- Mehmet Deniz Büyük



8- Rüstem Avcı



9- Hadice Ateş



10- Ali Dağ



11- Birgül Hızal



12- Şenol Gül



13- Münesre Geçimli



14- Bertal Camkıran



15- Gurbet Çelik



16- Rahim Dede



17- Nuri Baygımdır



18- Mehmet Erdoğan



ÇANAKKALE



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Bülent Turan



2- İsmail Kaşdemir



3- Jülide İskenderoğlu



4- Sebahattin Güner



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Muharrem Erkek



2- Bülent Öz



3- Ahmet Küçük



4- Ali Sarıbaş



Milliyetçi Hareket Partisi



1- İbrahim Kürşat Tuna



2- Enver Koç



3- Serdar Can



4- Günay Uçar



Halkların Demokratik Partisi



1- Özlem Ergun Açanal



2- Mihriban Sah



3- Ergin Fidan



4- Leyla Yavuz



ÇANKIRI



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Mehmet Emin Akbaşoğlu



2- Hüseyin Filiz



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Murat Berat Atalay



2- İlhan Tekin



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Recep Dumanlı



2- Fehmi Bölükbaşı



Halkların Demokratik Partisi



1- Sevilnaz Göçmez



2- Hüseyin Karakaş



ÇORUM



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Salim Uslu



2- Cahit Bağcı



3- Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt



4- Ahmet Sami Ceylan



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Tufan Köse



2- Muharrem Bozdoğan



3- Dinçer Solmaz



4- Saim Topgül



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Vahit Kayrıcı



2- Aybüke Topçubaşı Ekici



3- Sami Çam



4- Ali Akcan



Halkların Demokratik Partisi



1- Muharrem Özünel



2- Ümit Küçükbayatlılı



3- Meliha Üşüdür



4- Hasibe Beyaz



DENİZLİ



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Nihat Zeybekci



2- Mehmet Yüksel



3- Bilal Uçar



4- Nurcan Dalbudak



5- Osman Yüceliş



6- Emin Okkaya



7- Peral Uluköy



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Melike Basmacı



2- Kazım Arslan



3- Gülizar Biçer Karaca



4- Adil Demir



5- Ahmet Divarcı



6- Halis Ödel



7- Adnan Keskin



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Emin Haluk Ayhan



2- Cafer Birtürk



3- Ümit Bahtiyar



4- İsmail Yarımca



5- Zafer Kaplan



6- Mehmet Fevzi Yeniçeri



7- Şule Türkarslan



Halkların Demokratik Partisi



1- Perihan Üge



2- Ahmet Turhan



3- Emine Yalçın



4- Dilaver Senem



5- Ayfer İnan



6- Yunus Özdemir



7- Özgür Çavuşoğlu



DİYARBAKIR



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Cevdet Yılmaz



2- Mehmet Selim Ensarioğlu



3- Seyyit Haşım Haşimi



4- Oya Eronat



5- Fazıl Hüsnü Erdem



6- Abdurrahman Kurt



7- Ali İhsan Merdanoğlu



8- Mustafa Elgörmüş



9- Netice Arslan



10- Alaattin Parlak



11- Abbas Barış



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Muhsin Koçyiğit



2- Gündoğan Mermutluoğlu



3- Gülabi Şimşek



4- Murat Uzun



5- Vahit Yiğit



6- Aslı Açıkgöz



7- Mustafa Boz



8- Ayşe Yelkovan



9- Burhan Altay



10- İlhan Baran



11- Mehmet Salih Günel



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Mehmet Teyar Karakoç



2- Ayşe Önen



3- Feyzi Yigitkan



4- Hasan Özmen



5- Ahmet Kaya



6- Recep Donat



7- Harun Yaşa



8- Ömer Bozkaya



9- Şeyhmus Bilici



10- Mehmet İçli



11- Aziz Demir



Halkların Demokratik Partisi



1- İdris Baluken



2- Nursel Aydoğan



3- Nimetullah Erdoğmuş



4- Feleknas Uca



5- Altan Tan



6- Çağlar Demirel



7- Ziya Pir



8- İmam Taşçıer



9- Sibel Yiğitalp



10- Edib Berk



11- Nesrin Hilal Şanlı



DÜZCE



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Faruk Özlü



2- Fevai Arslan



3- Ayşe Keşir



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Zafer Teber



2 - Ali Fuat Şaşoğlu



3- Ömer Taşlı



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Abdullah Danışmaz



2- Suat Konuk



3- Demet Günday



Halkların Demokratik Partisi



1- Yüksel Budak



2- Ali Şeker



3- Abdurrahman Oğuz



EDİRNE



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Şemsettin Emir



2- Fatma Aksal



3- Mustafa Okur



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Okan Gaytancıoğlu



2- Erdin Bircan



3- Gürkan Güneser



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Gürsel Şimşek



2- Şennur Yıldırım



3- Sefer Cem Elkut



Halkların Demokratik Partisi



1- Hülya Yer



2- Mehmet Çelik



3- Sedat Zımba



ELAZIĞ



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Şuay Alpay



2- Metin Bulut



3- Serpil Bulut



4- Ömer Serdar



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Fevzi Septioğlu



2- Yaşar Karabulut



3- Mustafa Yavuz



4- Fadime Yılmaz



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Yavuz Temizer



2- Abdurrahman Kızgın



3- Mesut Aksan



4- Mehmet Karaca



Halkların Demokratik Partisi



1- Orhan Demirbağ



2- Türkan Bingöl



3- Ali Cemal Zülfikar



4- İbrahim Bingöl



ERZİNCAN



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Talha Erol Durmaz



2- Serkan Bayram



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Erdoğan Özyalçın



2- Yalçın Tanrıverdi



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Ümit Özker



2- Mutlu Özdemir



Halkların Demokratik Partisi



1- Erol Ağdaş



2- Fatima Turan



ERZURUM



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Efkan Ala



2- Adnan Yılmaz



3- Zehra Taşkesenlioğlu



4- İbrahim Aydemir



5- Abdurrahim Fırat



6- Zafer Tarikdaroğlu



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Gonca Aytaş



2- İsmail İme



3- Orhan Bozkurt



4- Dilek Somun



5- Şaban Oturgan



6- Edip Cengiz



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Kamil Aydın



2- Ertürk Çimen



3- Zekai Kaya



4- Seyfullah Hızarcı



5- Ömer Durur



6- Gökhan Arslan



Halkların Demokratik Partisi



1- Seher Akçınar Bayar



2- Mehmet Bayraktar



3- Şiyar Arslan



4- Dilin Bingöl



5- Ayfer Kırmızı



6- Sebahat Işıklı



ESKİŞEHİR



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Nabi Avcı



2- Salih Koca



3- Emine Nur Günay



4- Mustafa Kemal Biçerli



5- Yetkin Tetik



6- Ali Demirel



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Gaye Usluer



2- Utku Çakırözer



3- Cemal Okan Yüksel



4- Erman Gölet



5- Metin Tomsuk



6- Erdal Çakıcıer



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Ruhsar Demirel



2- Kayıhan Çağlar



3- Mustafa Kemal Tekin



4- Emine Edizgil



5- Timur Faruk Yatmaz



6- Ahmet Muhammed Hızlan



Halkların Demokratik Partisi



1- Mete Günay



2- Rukiye Güven



3- Hasan Hüseyin Karabulut



4- Fatma Curka



5- Ceren Gökçe



6- Barış Sulu



GAZİANTEP



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Mehmet Şimşek



2- Abdulhamit Gül



3- Şamil Tayyar



4- Canan Candemir Çelik



5- Abdullah Nejat Koçer



6- Mehmet Erdoğan



7- Serpil Kavrak



8- Ali Şahin



9- Fikret Murat Tural



10- Yusuf Erdem Güzelbey



11- Mehmet Menderes Karaduman



12- Muhammed Hakan Tanrıöver



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Mehmet Şeker



2- Mehmet Gökdağ



3- Ali Peri



4- Ali Sayın



5- Erdal Geçit



6- Selim Karahan



7- Miray Çankaya Bulut



8- Mustafa Aslan



9- Mahmut Kozbaş



10- Adile Merve Altınbaş



11- Semra Harman



12- Ahmet Şahin Seyran



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Ümit Özdağ



2- Ertuğrul Tolga Orhan



3- Servet Demir



4- Fevzi Koçoğlu



5- Sermet Atay



6- Hüseyin Cüneyt Ayata



7- Onur Önsel



8- Kenan Çakır



9- Mehmet Demir



10- Ömer Yılmaz



11- Mezine Sırakaya



12- Serdar Önel



Halkların Demokratik Partisi



1- Celal Doğan



2- Mahmut Toğrul



3- Gülseren Kocaer



4- Fatoş Çetinkaya



5- Berivan Özpolat Şimşek



6- Osman Demirci



7- Tuğçe Özsoy



8- Mahmut Fermanoğlu



9- Güzel Koç



10- Dilek Büyükkaya



11- Mecit Bozkurt



12- Recai Yılmaz



GİRESUN



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Turhan Alçelik



2- Adem Tatlı



3- Mehmet Geldi



4- Hatice Kocaoğlu



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Bülent Yener Bektaşoğlu



2- Selahattin Karaahmetoğlu



3- İbrahim Akgün



4- Basri Gürsoy



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Orhan Erzurum



2- Ali Karadeniz



3- Bora Kılıç



4- Hasan Yılmaz



Halkların Demokratik Partisi



1- Filiz Çakır



2- Nalan Coşkun



3- Kazım Yaman



4- Mustafa Yusufoğlu



GÜMÜŞHANE



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Kemalettin Aydın



2- Feramuz Üstün



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Mustafa Gültekin



2- Eda Çubukçu



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Mustafa Canlı



2- Hacı Murat Bal



Halkların Demokratik Partisi



1- Hayati Günal



2- Rahime Yılmaz Acet



HAKKARİ



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Osman Kızılban



2- Rüstem Zeydan



3- Mehmet Ertuş



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Yakup Samioğlu



2- Giyasettin Koç



3- Kerem Korkmaz



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Menmet Ayhan Günaydın



2- Ali Kurtuluş Öncül



3- Barış Cengizbay



Halkların Demokratik Partisi



1- Selma Irmak



2- Nihat Akdoğan



3- Abdullah Zeydan



HATAY



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Adem Yeşildal



2- Orhan Karasayar



3- Mehmet Öntürk



4- Mehmet Alğan



5- Hacı Bayram Türkoğlu



6- Tülin Durgun Yetim



7- İbrahim Naci Yapar



8- Mehmet Hacığolu



9- Canan Kahraman



10- Ahmet Demirtaş



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Hilmi Yarayıcı



2- Mevlüt Dudu



3- Serkan Topal



4- Birol Ertem



5- Mehmet Riyat Kırmızıoğlu



6- Suzan Alhasoğlu



7- Sonay Aykut



8- Mehmet Gözel



9- Bilgen Duman



10- Döndü Dilan Bedir



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Adnan Şefik Çirkin



2- Celalettin Yavuz



3- Mete Aslan



4- Mehmet Akif Terzi



5- İbrahim Gül



6- Hüseyin Bağrıyanık



7- Mehmet Biçer



8- Ferhat Küçükler



9- Sıdıka Dilaver Eryılmaz



10- Alpaslan Ateş



Halkların Demokratik Partisi



1- Nihat Eraslan



2- Kerem Nalbant



3- Hamdiye Turgay



4- Şefik Fırıncıoğulları



5- Hilmiye Kızılay



6- Seyhan Nural



7- Şirin Nur Vural



8- Bekir Soylu



9- Abdulkerim Aslan



10- Peri Çiftçi



IĞDIR



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Ferdi Turan



2- Cengiz Şeyran



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Adil Aşırım



2- Seyfettin Artantaş



Milliyetçi Hareket Partisi



1- İsa Yaşar Tezel



2- Sefer Karakoyunlu



Halkların Demokratik Partisi



1- Mehmet Emin Adıyaman



2- Kıznaz Türkeli



ISPARTA



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Süreyya Sadi Bilgiç



2- Recep Özel



3- İsmail Özdemir



4- Ayşe Usta



Cumhuriyet Halk Partisi



1- İrfan Bakır



2- İsa Önder Dinçtürk



3- Mustafa Ceyhan



4- İzzet Beydoğan



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Nuri Okutan



2- Hüseyin Avni Bıçaklı



3- Ahmet Ziya Nuhoğlu



4- Hakan Demirtaş



Halkların Demokratik Partisi



1- Hazni Arslan



2- Ömer Kartal



3- Gözde Kaya



4- Hazal Ertürk



İSTANBUL - 1. BÖLGE



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- İdris Güllüce



2- Mihrimah Belma Satır



3- Erol Kaya



4- Ahmet Berat Çonkar



5- Osman Can



6- Berat Albayrak



7- İsmet Uçma



8- Metin Külünk



9- Ravza Kavakçı Kan



10- Erkan Kandemir



11- Alev Dedegil



12- Mehmet Ali Pulcu



13- Hasan Sert



14- Hüseyin Yayman



15- Osman Boyraz



16- Faik Işık



17- Hulusi Şentürk



18- Şeyma Döğücü



19- Bilal Topçu



20- Rabia İlhan



21- Fatma Varank



22- Adem Sefer



23- Hurşit Yıldırım



24- Fahri Yasin Şener



25- Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu



26- Ayşe Kartal



27- Mustafa Demiral



28- Mustafa Özmen



29- Esma Ersin



30- Alim Erdemir



31- Coşkun Koç



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Şafak Pavey



2- Gamze Akkuş İlgezdi



3- Gürsel Tekin



4- Barış Yarkadaş



5- Mehmet Akif Hamzaçebi



6- Mahmut Tanal



7- İlhan Kesici



8- Oğuz Kaan Salıcı



9- İhsan Özkes



10- Onursal Adıgüzel



11- Ali Özcan



12- Metin Ağırman



13- Kadir Gökmen Öğüt



14- Cem Haydar Bektaş



15- Birsen Tursun Demirel



16- İrfan Karacan



17- Berhan Şimşek



18- Derya Şentürk



19- Mustafa Can Ataklı



20- Necdet Saraç



21- Hasan Uzunyayla



22- Osman Taney Korutürk



23- İlkay Orhan



24- Erkan Başboğa



25- İrfan Hüseyin Yıldız



26- Nurettin Sarıbal



27- Hüsniye Kaya



28- Özgen Nama



29- Süleyman Güzel



30- Yaşar Hasan Yalçınkaya



31- Doğan Çakmak



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Edip Semih Yalçın



2- İzzet Ulvi Yönter



3- Uygar Suphi Aktan



4- Ahmet Turgut



5- Ahmet Çağrı Yılmaz



6- Mehmet Kılıç



7- Mehmet Hanefi Bostan



8- Baybora Cihan Kahveci



9- Rasim Acar



10- Nihal Ağca



11- Sabri Şenel



12- Ahmet Kaan Boran



13- Dursun Çolak



14- Zeki Bulut



15- İsmail Hakkı Altun



16- Umur Arıkan



17- Yusuf Kargıoğlu



18- Abdullah Akkaya



19- Ahmet Şahin



20- Hasan Tüfekçi



21- İsmet Koçak



22- Rezzan Neslihan Vural Balcı



23- Sema Barlın



24- Aydın İşkur



25- Bahri Bilaloğlu



26- Aslı Ergün



27- Ömer Faruk Ekşi



28- Fatih Eryılmaz



29- Başar Ünal



30- Ekrem Düzgün



31- Emine Saadet Karlıbel



Halkların Demokratik Partisi



1- Selahattin Demirtaş



2- Hüda Kaya



3- Erdal Ataş



4- Serpil Kemalbay Pekgözegü



5- Abdullah Bülent Uluer



6- Hasan Gülüm



7- Hülya Avşar



8- Nilgün Ongan



9- Kemal Peköz



10- Sezin Uçar



11- Murad Mıhcı



12- Semra Alkan



13- Musa Piroğlu



14- Hürriyet Özçelik



15- Çağdaş Küçükbattal



16- Zeynep Çakmakçı



17- Abdülbaki Boğa



18- Süheyla İnal



19- Altan Açıkdilli



20- Nurhan Yıldırım



21- Cemal Çoban



22- Filiz Yalçın



23- Ceylan Yılmaz



24- Necmiye Güneş



25- Ahmet Aydin



26- Mehmet Zahir Sarıtaş



27- Hasan Hüseyin Küçükaydın



28- Beste Kaplan



29- Fatma Saygılı



30- Ayşegül Şerefhanoğlu



31- Erman Ergin



İSTANBUL - 2. BÖLGE



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Volkan Bozkır



2- Ayşenur Bahçekapılı



3- Ekrem Erdem



4- Aziz Babuşcu



5- Durmuş Ali Sarıkaya



6- Ethem Tolga



7- Şirin Ünal



8- Fatma Benli



9- Hüseyin Bürge



10- Sevim Savaş Er



11- Haydar Ali Yıldız



12- Markar Eseyan



13- Oktay Saral



14- Ahmet Haldun Ertürk



15- Ahmet Baha Öğütken



16- Ahmet Hamdi Çamlı



17- Hüseyin Hüsnü Kılıç



18- İbrahim Solmaz



19- Bedri Baş



20- İsmail Ergüneş



21- Mehmet Er



22- Perihan Toğay



23- Muharrem Baltacı



24- Reşide Yüksel



25- Mahmut Doğan



26- Süleyman Enes Kılıç



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Selina Doğan



2- Aykut Erdoğdu



3- Mustafa Sezgin Tanrıkulu



4- Dursun Çiçek



5- Süleyman Sencer Ayata



6- Gülay Yedekci Arslan



7- Kadri Enis Berberoğlu



8- Didem Engin



9- Mustafa Sarıgül



10- Yüksel Mansur Kılınç



11- Cengiz Alp



12- Çetin Soysal



13- Melda Onur



14- Hülya Çiğdem Anad İbrahimhakkıoğlu



15- Gül Yüksel



16- Zeynel Öztürk



17- İnan Güney



18- Dursun Bulut



19- Özgür Koçak



20- Mehmet Ercan Karakaş



21- Güven Karataş



22- Seyfullah Beysülen



23- Mustafa Ozan Şer



24- Tevfik Cem Tüzün



25- Mehmet Sevigen



26- Hülya Güntaş



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu



2- Celal Adan



3- Murat Başesgioğlu



4- Abdul Ahat Andican



5- Özcan Pehlivanoğlu



6- Mehmet Aslan



7- Başbuğ Pınarbaşı



8- Esra Selimoğlu Şengül



9- Feti Yıldız



10- Füsun Kayan Ardaman



11- Gülru Vardar



12- Ahmet Özyürek



13- Ali Derindağ



14- Mahmut Mert Ersin



15- Alaaddin Uludağ



16- Muhammed Emin Özkurt



17- Can Ali Aksu



18- Nurettin Atalay



19- Nurhan Toğuç



20- Fetih Ahmet Alparslan



21- Osman Büyükkaya



22- Sevgi Vardarlı İnal



23- Mesut Can Pakova



24- Osman Kaygı



25- Metin Kılıç



26- Mustafa Yılmaz



Halkların Demokratik Partisi



1- Turgut Öker



2- Filiz Kerestecioğlu



3- Sezai Temelli



4- Şerife Erbay



5- Salih Şahin



6- Arife Çınar



7- Tahsin Yeşildere



8- Gülsüm Ağaoğlu



9- Cihan Deniz Zarakolu



10- Filor Uluk



11- Neval Tan



12- Eyüp Güneysel



13- Fatma Özdemir



14- Abdullah Baran Uğurlu



15- Meliha Varışlı



16- Mehmet Saltoğlu



17- Elif Şahsın Sırlıoğlu



18- Hıdır Karadaş



19- İnciser Alptekin



20- Sabri Gül



21- Saime Oğuzhan



22- Feride Elçin



23- Barış Koçak



24- Dilber Koçak



25- Meltem Teker



26- Medine Akbaba



İSTANBUL - 3. BÖLGE



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Mustafa Şentop



2- Özlem Zengin



3- Feyzullah Kıyıklık



4- Mehmet Muş



5- Mehmet Doğan Kubat



6- Tülay Kaynarca



7- Abdürrahim Boynukalın



8- Harun Karaca



9- Uğur Işılak



10- Mustafa Yeneroğlu



11- Mustafa Afşin Yazıcıoğlu



12- Mehmet Metiner



13- Halis Dalkılıç



14- Mahmut Övür



15- Yıldız Seferinoğlu



16- Fatma Betül Sayan Kaya



17- Tülin Mazlumoğlu Kestane



18- Mehmet Baykan



19- Resul Kurt



20- Betül Birer



21- Abdullah Başcı



22- Zeynep İşcen Çeviker



23- Celal Babayiğit



24- Hakan Bahadır



25- Hatice Kübra Öztürk



26- Yeşil Aytulum Turut



27- Yasin Zülbaharoğlu



28- Abdullah Sadıksoy



29- Arif Kalmaz



30- Fatma Nur Yavuz



31- Fevzi Durmuş



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Bihlun Tamaylıgil



2- İlhan Cihaner



3- Engin Altay



4- Ali Şeker



5- Erdoğan Toprak



6- Eren Erdem



7- Murat Özçelik



8- Zeynel Emre



9- Mehmet Bekaroğlu



10- Sibel Özdemir



11-Emine Gülizar Emecan



12- Efkan Bolaç



13- Özgür Karabat



14- Süleyman Çelebi



15- Hüseyin Özkahraman



16- Erhan Bozan



17- Tülay Ateş



18- Mehtap Albayrak



19- Rıza Akpolat



20 - Hüseyin Aydoğdu



21- Kemal Çebi



22- Nurcan Şanlı



23- Şahanım Meter



24-Taşkan Uysal



25- İbrahim Yener



26- Yegane Güley



27- Hüseyin Aksu



28- Kemal Deniz Bozkurt



29- Selami Değirmenci



30 - Selçuk Müsnat Hazinedar



31- Ali Ulvi Gökbulak



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Meral Akşener



2- Atila Kaya



3- İsmail Faruk Aksu



4- Arzu Erdem



5- Fuat Çakıroğlu



6- Mehmet Müftüoğlu



7- Erdem Karakoç



8- Murat Türkmen



9- Hayati Arkaz



10- Ayşe Bıçak



11- Alpaslan Alpaslan Akarsu



12- Ahmet Savaş Çolak



13- Bahattin Şengül



14- Işıl Damla Şener Yamaner



15- Fazlı Yardabak



16- Volkan Yılmaz



17- Halit Tuna



18- Celal Karapınar



19- İsa İlyasoğlu



20 - Gökhan Yamaner



21- Mesut Yıldırım



22- Tahir Pak



23- Hakan Çorak



24- Bünyamin Çiftçi



25- Aytekin Horasan



26- Sevinç Gümüş



27- Serdar Öktem



28- Didem Karataş



29- Kamil Aksu



30- Ekrem Sarısoy



31- Merrin Hasipoğlu



Halkların Demokratik Partisi



1- Pervin Buldan



2- Garo Paylan



3- Abdullah Levent Tüzel



4- Ali Kenanoğlu



5- Emine Beyza Üstün



6- Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu



7- M. Kemal Parlak



8- Abdulhakim Daş



9- Zehra Şahin Yeşil



10- Şefika Gürbüz



11- Halime Yavuz



12- Süleyman İskenderoğlu



13- Hülya İmak



14- Fırat Epözdemir



15- Fatma Beyhan Eroğluer



16- Mehmet Şerif Öner



17- Nazire Güreş



18- Yakup Mavzer



19- Elif Bulut



20- Sevgi Yalçın



21- Suner Sakci



22- Dilek Sultan Nayman



23- Erkan Metin



24- Nergiz Vasfıoğlu



25- Ahmet Kılıç



26- Burcu Demirbaş



27- Abdulcelil Öztekin



28- Cemila Akgün



29- Hülya Bayram



30- Medeni Aygül



31- Halil Savda



İZMİR - 1. BÖLGE



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Veysel Eroğlu



2- Fatma Seniha Nükhet Hotar



3- Cemil Şeboy



4- Hüseyin Kocabıyık



5- Ozan Ceyhun



6- Necip Nasır



7- Cemal Bekle



8- Mahmut Atilla Kaya



9 - Bediha Türkyılmaz



10- Talip Uzun



11- Kazım Erten



12- Ömer Sertbaş



13- Gürbüz Akbulut



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Selin Sayek Böke



2- Musa Çam



3- Ahmet Tuncay Özkan



4- Tacettin Bayır



5- Özcan Purçu



6- Ali Yiğit



7- Murat Bakan



8- Muhsin Kurt



9- Ali Hıdır Uludağ



10- Ednan Arslan



11- Sabri Ergül



12- Sevda Erdan Kılıç



13- Turgay Bozoğlu



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Oktay Vural



2- Aslan Savaşan



3- Senem Kılıç



4- Recep Kök



5- Salahattin Şahin



6- Figen Tosunor



7- Ali Onar



8- Halit Dalgıç



9- Ömer Aslan



10- Naci Düz



11- Doğan Varol



12- Hüsnü Gürhan Seçkiner



13- Lütfi Kılıç



Halkların Demokratik Partisi



1- Ertuğrul Kürkcü



2- Ferhan Ademhan



3- Pınar Aydınlar



4- Ayşe Erkek



5- Bahattin Canbeyli



6- Ahmet Önerge



7- Hülya Gürgör



8- Melike Arı



9- Bayram Ercan



10- Ülkü Yalçınkaya



11- Ayşe Özen



12- Kamil Ağaoğlu



13- İnci Dal



İZMİR-2. BÖLGE



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Mustafa İbrahim Turhan



2- Nesrin Ulema



3- Hamza Dağ



4- Kerem Ali Sürekli



5- Durmuş Boztuğ



6- Mehmet Bayındır



7- Savcı Sayan



8- Neşe Gürçay



9- Tansu Kaya



10- Bilal Kırkpınar



12- Ali Hadim



13- Müjde Çelik



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Zeynep Altıok



2- Kemal Kılıçdaroğlu



3- Zekeriya Temizel



4- Mustafa Ali Balbay



5- Aytun Çıray



6- Atila Sertel



7- Kamil Okyay Sındır



8- Ali Engin



9- Hüseyin Sezer



10- Ülkümen Rodoplu



11- Ali Kemal Elitaş



12- Taha Okan



13- Nurgül Uçar Aktuğ



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Ahmet Kenan Tanrıkulu



2- Murat Koç



3- Süeda Neslihan Çelik



4- Murat Taşer



5- Yalçın Koçyiğit



6- Hatice Bölük



7- Serdar Mersin



8- Mehmet Salih Kadıoğlu



9- Taşkın Işık



10- Recep Akan



11- Suavi Tuncay



12- Nuri Çiftçi



13- Tahsin Kaya



Halkların Demokratik Partisi



1- Müslüm Doğan



2- Eylem Yıldız



3- Zeki Gül



4- Pınar Türk



5- İbrahim Akın



6- Semra Uzunok



7- Berrin Esin Kaya



8- Süleyman Gündüz



9- Neşe Dilek Bakış



10- Özer Akdemir



11- Zeynep Acar



12- Şehnaz Baba Aktaş



13- Hamdi Öztürk



KAHRAMANMARAŞ



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Mahir Ünal



2- Nursel Reyhanlıoğlu



3- Veysi Kaynak



4- Sevde Bayazıt Kaçar



5- Mehmet Uğur Dilipak



6 - Mehmet İlker Çitil



7- Türk İslam Karakoç



8- İmran Kılıç



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Kamil Dalkara



2- Ayşe Nilden Bayazıt Postalcı



3- Eylem Çağraş



4- Hilmi Emre Kazancı



5- Kibar Özdemir



6- Selim Sümen



7- Fatih Vicdan



8- Duran Özdal



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Fahrettin Oğuz Tor



2- Sefer Aycan



3- Hacı Mustafa Tombuloğlu



4- Ejder Oruç



5- Fehmi Kiraz



6- Musa Demir



7- Şule Arıkan



8- Hasan Seyithanoğlu



Halkların Demokratik Partisi



1- Aziz Tunç



2- Ayşenur Vaizoğlu



3- Ali Dusak



4- Nuran İmir



5- Emre Genç



6- Meryem Yıldız



7- İbrahim Şahindal



8- Mehmet Çat



KARABÜK



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Osman Kahveci



2- Sedat Namal



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Cevdet Akay



2- Mustafa Akay



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Durmuş Yalçın



2- Ayhan Akbaş



Halkların Demokratik Partisi



1- Müşerref Serap Yolcu



2- Sadık Uçak



KARAMAN



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Recep Konuk



2- Recep Şeker



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Mustafa Cem Kağnıcı



2- Uygar Talay



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Mehmet Ural



2- Mehmet Alagöz



Halkların Demokratik Partisi



1- Hüseyin Mertoğlu



2- Sibel Çelik



KARS



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Mehmet Uçum



2-Yusuf Selahattin Beyribey



3- Ensar Erdoğdu



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Zeki Naci Tarhan



2- Erkan Karagöz



3- Aysel Sadak İltaş



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Taner Gökçek



2- Muharrem Yıldız



3- Yaşar Ağsu



Halkların Demokratik Partisi



1- Ayhan Bilgen



2- Şafak Özanlı



3- Önder Fidanboy



KASTAMONU



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Mustafa Gökhan Gülşen



2-Metin Çelik



3- Zafer Nalbantoğlu



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Ahmet Caner Yenidünya



2- Hasan Şen



3- Yılmaz Karakoç



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Emin Çınar



2- Hayati Hamzaoğlu



3- Hakan Çetin



Halkların Demokratik Partisi



1- Hamza Özkan



2- Mehmet Zeki Çelebi



3-Özüm Vurgun



KAYSERİ



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Mehmet Özhaseki



2-Ahmet Doğan



3- Yaşar Karayel



4-Kemal Tekden



5-Havva Talay Çalış



6-Halil Ergen



7-İsmail Tamer



8-Avşar Aslan



9-Aydın Kalkan



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Çetin Arık



2-Ali Paşa Tan



3- Aşkın Genç



4-Feyzullah Keskin



5-Tülin Temel



6-Mustafa Aslan



7-Ayhan Gülsoy



8-Mustafa Utku Sarı



9-Nahide Sevgi Yalçın



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Yusuf Halaçoğlu



2- Ali Kilci



3- Süleyman Korkmaz



4-Mustafa Alkan



5-Metin Soylu



6-Mehmet Özmen



7-Eser Türkistanlı Saka



8-Mete Taştan



9-Sevim Koçyiğit



Halkların Demokratik Partisi



1-Sultan Özcan



2-Dağıstan Budak



3-Zeran Özcan



4-Hasan Daşkın



5-Necla Figan Altındağ



6-Kenan Maraşlı



7-Süleyman Gökalp



8-Bermali Demirdögen



9-Ethem Kabak



KIRIKKALE



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Oğuz Kağan Köksal



2-Ramazan Can



3-Abdullah Öztürk



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Murat Çakırca



2- Ziya Kavlak



3- Hacı Arap Karadurmuş



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Seyit Ahmet Göçer



2- Halil Öztürk



3- Merih Karayol



Halkların Demokratik Partisi



1-Abdullah Koç



2-Şerife Günhan



3-Ayşe Durmuş



KIRKLARELİ



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Hamdi Irmak



2-Volkan Göç



3-Aytaç Aksoy



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Türabi Kayan



2- Vecdi Gündoğdu



3- Mehmet Tuna Soykan



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Derya Bulut



2-Aydın Çetiner



3-Göksel Okumuş



Halkların Demokratik Partisi



1-Emine Nilüfer Ataman



2-Mehmet Boztemir



3-Muzaffer Kaya



KIRŞEHİR



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Salih Çetinkaya



2-Hacı Turan



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Yılmaz Zengin



2- Rıfat Ertem



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Cemil Yıldırım Türk



2-Mustafa Erkal



Halkların Demokratik Partisi



1-Onur Şahin



2-Ayşe Merva Aytemür



KİLİS



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Reşit Polat



2-Ahmet Salih Dal



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Mehmet Akif Perker



2-Ökkaş Aslantaş



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Mustafa Yün



2-Mehmet Emin Ertuğrul



Halkların Demokratik Partisi



1-Kasım Kısa



2-Tülay Sarıkabadayı



KOCAELİ



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Fikri Işık



2-Radiye Sezer Katırcıoğlu



3-Zeki Aygün



4-İlyas Şeker



5-Mehmet Akif Yılmaz



6-Cemalettin Kaflı



7-Sami Çakır



8-Ayşe Müge Olşen



9-Halit Çokan



10-Yalçın Coştur



11-Yahya Coşkun



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Fatma Kaplan Hürriyet



2-Haydar Akar



3-Tahsin Tarhan



4-Turan Dumlu



5-Cuma Karavar



6-Mehmet Tamer Solakoğlu



7-Ayhan Mutlu



8-Rasim Meriç



9-Asude Fırat Özkan



10-Kemal Nişancı



11-Sabriye Şahin



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Saffet Sancaklı



2-Lütfü Türkkan



3-Hilal Elmas



4-Rıza Ağdağ



5-Ruhi Çavdar



6-Kemal Köse



7-Nurdoğan Kaçar



8-İlhan Tan



9-Süleyman Pekin



10-Dijle Akın



11-Ahmet Yeşil



Halkların Demokratik Partisi



1-Ali Haydar Konca



2-Ayfer Koçak



3-Güner Kizir



4-Dilber Beysülen



5-İbrahim Ergin



6-Sevda Özer



7-Sinan Odabaş



8-Ayten Yılmaz



9-Hasan Afşin



10-Bedia Salhan



11-Ahmet Okuyucular



KONYA



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Ahmet Davutoğlu



2-Mustafa Baloğlu



3-Hüsnüye Erdoğan



4-Ziya Altunyaldız



5-Muhammet Uğur Kaleli



6-Leyla Şahin Usta



7-Mehmet Babaoğlu



8-Abdullah Ağralı



9-Halil Etyemez



10-Rüveyde Gülseren Işık



11-Hacı Ahmet Özdemir



12-Ömer Ünal



13-Mustafa Kaya



14-Ömer Faruk Kanık



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Mustafa Hüsnü Bozkurt



2-Gülsüm Filorinalı



3-Mehmet Turgay Bilge



4-Ali Cemal Cömert



5-Mehmet Ali Ünal



6-Ali Sayar



7-Deniz İndibi Çelik



8-Hüseyin Yağcı



9-Saim Sezen



10-Ali Tekiş



11-Musa Gökçe



12-Emine Balık



13-Mehmet Gayretli



14-Mehmet Topbaş



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Mustafa Kalaycı



2-Mustafa Sait Gönen



3-Süleyman Şenol



4-Hüseyin Oprukçu



5-Sevil Sargın



6-Zühal Ekici



7-Alper Gedik



8-Bulduk Özdemir



9-Faruk Sonkaya



10-Halil Ayhan



11-Şükrü Portakal



12-Halil Açıl



13-Osman Nuri Atçeken



14-Temmuz Şemin



Halkların Demokratik Partisi



1-Battal Odabaşı



2-Serap Kaya



3-Hüseyin Özkan



4-Şaziye Şener



5-Nihal Alaydın



6-Adnan Seyhan



7-Eylem Almaz



8-Kamuran Tekin



9-Gülçin Köneş



10-İbrahim Can



11-Günay Sağır



12-Sami Acar



13-Osman Çelik



14-Bülent Örüç



KÜTAHYA



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Mustafa Şükrü Nazlı



2-Vural Kavuncu



3-İshak Gazel



4-Ahmet Tan



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Ali Fazıl Kasap



2-Mehmet Aydın Uzun



3-Fisun Yıldız



4-İbrahim Solmaz



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Alim Işık



2-Hüseyin Balı



3-Önder Kıcıroğlu



4-Erol Alpertürk



Halkların Demokratik Partisi



1-Ahmet Toprak



2-Neriman Birgül Hakan



3-Ümit Aydemir



4-Aysun Cerek



MALATYA



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Öznur Çalık



2-Taha Özhan



3-Mustafa Şahin



4-Nurettin Yaşar



5-Bülent Tüfenkçi



6-Bayram Taşkın



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Veli Ağbaba



2-Hulisi Porgalı



3-Berna Karadaş



4-Memba Kuşcu



5-Yusuf Sürücü



6-Ethem Körükmez



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Arif Yıldız



2-Hakan Yılmaz



3-Güzün Koçak



4-Ubeyt Akçın



5-Hakan Kalkan



6-M. Ali Özpolat



Halkların Demokratik Partisi



1-Aydın Erdoğan



2-Perihan Yücekaya



3-Ahmet Akar



4-Latife Ulutaş



5-Betül Kurnaz Kılınç



6-Nejdet Balı



MANİSA



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Recai Berber



2-Uğur Aydemir



3-Selçuk Özdağ



4-Murat Baybatur



5-Şule Tunalı



6-İsmail Bilen



7-Musa Yılmaz



8-Güzide İçen Kasap



9-Bilal Temel



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Özgür Özel



2-Mazlum Nurlu



3-Tur Yıldız Biçer



4-Mustafa Başgülşen



5-Sabri Temel



6-Sakine Öz



7-Abdullah Saka



8-Hasan Ören



9-Saniye Ağgül



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Erkan Akçay



2-Zeynel Balkız



3-Hasan Eryılmaz



4-Yaşar Coşkun



5-Mehmet Memiş



6-Osman Oktay



7-Mehmet Cem Çöllü



8-Galip Karagözler



9-Cemal Murat Erim



Halkların Demokratik Partisi



1-Ali Alfatlı



2-Sibel Genç



3-Mejdel Acar



4-Mehmet Tarlabölen



5-Abiddin Başboğa



6-Gülseren Olgun



7-Mustafa Yıldırım Polat



8-Cumali Yıldız



9-İhsan Çaça



MARDİN



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Orhan Miroğlu



2-Gönül Bekin Şahkulubey



3-Mehmet Vejdi Kahraman



4-Abdullah Erin



5-Cengiz Demirkaya



6,Mehmet Emin Deniz



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Mehmet Çiftsüren



2-Muhammed Olğaç



3-Özlem Karaman



4-Mehmet Fıral İnal



5-Hamze Efe



6-Aydın Paksak



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Fikri Yazan



2-Duramettin Menküç



3-Erkan Aydın



4-Hayati Ünal



5-Ercan Bükülmez



6-Tayfun Topak



Halkların Demokratik Partisi



1-Mithat Sancar



2-Gülser Yıldırım



3-Erol Dora



4-Mehmet Ali Aslan



5-Enise Güneyli



6-Nurullah Görhan



MERSİN



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Mustafa Muhammet Gültak



2-Yılmaz Tezcan



3-Muhsin Kızılkaya



4-Zeynep Gül Yılmaz



5-İbrahim Gül



6-Arif Yıldırım



7-Mehmet Emin Kaplan



8-Pınar Nar



9-Cemal Balkaya



10-Abdullah Kuz



11-Mehmet Taşkıran



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Hüseyin Çamak



2-Durmuş Fikri Sağlar



3-Aytuğ Atıcı



4-Mustafa Baysan



5-Serdal Kuyucuoğlu



6-Sibel Gazi Tabel



7-Ebru Çalışkan



8-Seyit Özananar



9-Semra Kabasakal



10-Nevin Zaimoğlu



11-Celal Çelik



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Oktay Öztürk



2-Baki Şimşek



3-Ali Öz



4-Mehmet Kara



5-Tolga Arslan



6-Gürcan Kasap



7-Ali Yücelen



8-Nihat Özen



9-Mehmet Ali Gökmen



10-Ali Rıza Bozkurt



11-Özgür Özcan



Halkların Demokratik Partisi



1-Dengir Mir Mehmet Fırat



2-Çilem Öz



3-Ali Tanrıverdi



4-Özlem Şen



5-Nursel Demir



6-Mahmut Karabulut



7-Gülay Bingöl



8-Nazım Aslan



9-Mehmet Taşcı



10-Şilan Aydın Üzgeç



11-Müslüm Tank

MUĞLA



Adalet ve Kalkınma Partisi



1- Hasan Özyer



2-Hasan Kökten



3- Elvan Göçer



4-Mehmet Yavuz Demir



5-Muhittin Kayabaş



6-Özben Yelda Erol Gökcan



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Akın Üstündağ



2-Ömer Süha Aldan



3- Nurettin Demir



4-Burak Erbay



5-Emrah Doğu



6-Süleyman Girgin



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Mehmet Erdoğan



2- Peyami Cinaz



3- Asım Başaran



4-Nuri Öztürk



5-Ferat Yüksel



6-Arif Ziya Keloğlu



Halkların Demokratik Partisi



1-Münevver Hürriyet Karadeniz



2- Mehmet Polat



3- Nurhayat Tekgül



4-Kamuran Resuloğulları



5-Ayla Ableyla



6-Mehmet Emin Gers



MUŞ



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Mehmet Emin Şimşek



2-Abdulselam Er



3-Halis Saltık



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Şemsettin Onuler



2-Ali Haydar Fırat



3- Yıldırım Paçal



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Abdurrahman Gümüş



2- Tarkan Dede



3- Fatma Yıldırım



Halkların Demokratik Partisi



1-Burcu Çelik Özkan



2-Ahmet Yıldırım



3-Mensur Işık



NEVŞEHİR



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Mustafa Açıkgöz



2-Murat Göktürk



3-Ebubekir Gizligider



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Hilmi Bülent Tekiner



2-Cuma Yorgancı



3- Osman Fahri Ertik



Milliyetçi Hareket Partisi



1- Mehmet Varol



2-Sait Yüksel



3- Mustafa Uğur



Halkların Demokratik Partisi



1-Ahmet Mete Pak



2-Funda Temel



3-Bekir Fuat Akbel



NİĞDE



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Alpaslan Kavaklıoğlu



2-Erdoğan Özegen



3-Yaşar Ataç



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Doğan Şafak



2-Sevgi Özbek



3- Ramazan Ertan



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Vedat Bayram



2-Murat Işıklı



3-Hakan Er



Halkların Demokratik Partisi



1-Cafer Kılıç



2-İpek Ekran



3-İbrahim Avşar



ORDU



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Numan Kurtulmuş



2-Oktay Çanak



3-İhsan Şener



4-Ayşe Nilgün Tomakin



5-Şakir Çoban



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Seyit Torun



2-Mustafa Adıgüzel



3-İdris Yıldız



4-İsa Yazıcı



5-Osman Güngör



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Cemal Enginyurt



2-Murat Kaçak



3-Hakan Yakışan



4-Ali İhsan Aydın



5-Faruk Kütük



Halkların Demokratik Partisi



1-Ahmet Cevat Güney



2-Cahit Ongunyurt



3-Güngör Ataş



4-Turan Bayrak



5-Güven Atabay



OSMANİYE



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Suat Önal



2-Mücahit Durmuşoğlu



3-Mehmet Sarı



4-Emir Hasan Arslantaş



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Nihat Çerçi



2-Murat Koluçolak



3-Serpil Düzgün



4-Hatice Erdur



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Devlet Bahçeli



2-Ruhi Ersoy



3-Elif Loğoğlu



4-Mehmet Vural



Halkların Demokratik Partisi



1-Ahmet Şakır



2-Nazlı Yusufoğlu Kızılkaya



3-Hatice Betül Çelebi



4-Emine Ruken Akça



RİZE



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Hasan Karal



2-Hikmet Ayar



3-Osman Aşkın Bak



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Kenan Bıyık



2-Tahsin Ocaklı



3-Candan Eyüboğlu



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Osman Cem Kazmaz



2-Ömer Ökten



3-Erol Kabaoğlu



Halkların Demokratik Partisi



1-Necmettin Durmuş



2-Selda Karafazlı Kurşun



3-Kerem Ay



SAKARYA



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Ayşenur İslam



2-Mustafa İsen



3-Ali İhsan Yavuz



4-Recep Uncuoğlu



5-Ali İnci



6-Recep Hacıeyüpoğlu



7-Bilgehan Doğru



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Engin Özkoç



2-Hüseyin Avni Şahin



3-Erdoğan Isır



4-Ayhan Bal



5-Elif Asiye Başer



6-Ayşe Kılıç



7-Enis Ceylan



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Zihni Açba



2-Orhan Ünver



3-Ali Rıza Acartürk



4-Hüsamettin Atasever



5-İsmail Kamil Doğancı



6-Gökhan Taşdeviren



7-Serdar Çakan



Halkların Demokratik Partisi



1-Neslin Gümüş



2-İbrahim Uzen



3-Leyla Kızıl



4-Cumhur Atay



5-Ayşegül Altıntaş



6-Aydın Kınay



7-Tülay Demirtaş



SAMSUN



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Akif Çağatay Kılıç



2-Ahmet Demircan



3-Fuat Köktaş



4-Çiğdem Karaaslan



5-Hasan Basri Kurt



6-Kamuran Özden



7-Yılmaz Hocaoğlu



8-Hüseyin Avni Çatal



9-Adem Tuncer



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Kemal Zeybek



2-Hayati Tekin



3-Neslihan Hancıoğlu



4-Müşfik Veysel Erdoğan



5-Şaban Sevinç



6-Fatma Necile Çokay



7-Atıf Tomrukçu



8-Şevki Yılmaz



9-Mehmet Atalay



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Erhan Usta



2- Hüseyin Edis



3-Akın Üner



4-Mustafa Keskin



5-Pınar Kılınç



6-Osman Teber



7-Kemal Bostancı



8-Mehmet Ayhan Acar



9-Ayten Başkan Yüksel



Halkların Demokratik Partisi



1-Alp Altınörs



2-Makbule Efe Baysal



3-İlhan Cüre



4-Sait Kocaman



5-Ahmet Çağın



6-Emine Çepni



7-Mahmut Arslan



8-Saliha Alaca



9-Erdal Yüksel



SİİRT



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Yasin Aktay



2-Haşim Taşkıran



3-Ali İlbaş



Cumhuriyet Halk Partisi



1- Fırat Soysal



2-Cindi Eren



3-Kamile Balcı



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Abdullah Bayram



2-Beşir Sevinç



3-Erhan Özgen



Halkların Demokratik Partisi



1-Kadri Yıldırım



2-Hatice Seviptekin



3-İsmail Aydın



SİNOP



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Cengiz Tokmak



2-Nazım Maviş



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Barış Karadeniz



2-Mustafa Acun



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Mustafa Meftun Çağlar



2-Rahmi Öztürk



Halkların Demokratik Partisi



1-Zeki Çelik



2-Ayşegül Kafkas



SİVAS



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-İsmet Yılmaz



2-Hilmi Bilgin



3-Selim Dursun



4-Adem Yıldırım



5-Yalçın Özdemir



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Ali Akyıldız



2-Haydar Gölbaşı



3-Ulaş Karasu



4-Baki Çoban



5-İsmail Şahin



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Celal Dağgez



2-Oğuz Özdemir



3-Muammer Demirci



4-Hamit Özkan



5-Kadir Eğri



Halkların Demokratik Partisi



1-Dursun Yıldız



2-Şahturna Ağdaşan



3-Mevlude Acar



4-Cevat Aktaş



5-Yaşar Vural



ŞANLIURFA



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Nureddin Nebati



2-Mehmet Kasım Gülpınar



3-Seyit Eyyüpoğlu



4-Mazhar Bağlı



5-Halil Özcan



6-Hamide Sürücü



7-Ahmet Eşref Fakıbaba



8-Mehmet Akyürek



9-Mahmut Kaçar



10-Yusuf Eğilmez



11-Yıldız Konal Süslü



12-Abdullah Yeşil



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Ali Murat Bucak



2-Hasan Oğul



3-Resul Bebe



4-Sedat Sağır



5-İsmail Bahçacı



6-Mahmut Han Şahin



7-Akile Yektaş



8-Muzaffer Yiğitbaşı



9-Kemal Eşsiz



10-Ahmet Helvacı



11-Lütfü Küçükbayrak



12-Caner Çamlıbel



Milliyetçi Hareket Partisi



1-İbrahim Özyavuz



2-İsmail Bağış



3-İbrahim Doğan



4-Mehmet Akdeniz



5-Mustafa Çiftçi



6-Murat Kaçak



7-İsmail Akbulut



8-Şermin Ataş



9-İsmail Taş



10-Ömer Çağlar Yılmaz



11-Can Halil Çizmecioğlu



12-Mustafa Remzi Karataş



Halkların Demokratik Partisi



1-Osman Baydemir



2-Dilek Öcalan



3-İbrahim Ayhan



4-Leyla Güven



5-Ziya Çalışkan



6-Yasin Batan



7-Gülcan Avcı



8-Serhat Dicle Yüksel



9-Hacire Aksoy



10-Rasim Çakmak



11-Yağmur Akay



12-Asye Doğan



ŞIRNAK



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Arslan Tatar



2-Adnan Şık



3-Lezgin Adıyaman



4-Rizgin Birlik



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Abdullah Gökçe



2-Agit Aykut



3-Hava Adıyaman



4-Şahin Zirek



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Hakim Zeyrek



2-Nizar Zeyrek



3-Sultan Semra Arslan



4-Gündüz Ökten



Halkların Demokratik Partisi



1-Faysal Sarıyıldız



2-Leyla Birlik



3-Ferhat Encu



4-Aycan İrmez



TEKİRDAĞ



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Mustafa Yel



2-Ayşe Doğan



3-Metin Akgün



4-Eyüp Kanar



5-Hakan Sunal



6-Ahmet Üzgün



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Faik Öztrak



2-Candan Yüceer



3-Emre Köprülü



4-İlhami Özcan Aygun



5-Arzu Mandalı Sucu



6-Şerafetdin Terzi



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Bülent Belen



2-Hakan Özgül



3-Kamil Günay



4-Arif Yalçın



5-İsmet Fıçıcı



6-Muhammer Varol



Halkların Demokratik Partisi



1-Erdal Avcı



2-Sevgi Evren Köroğlu



3-Sabri Topçu



4-Sadi Özdemir



5-Elif Güler



6-Lokman Tekin



TOKAT



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Coşkun Çakır



2-Celil Göçer



3-Fatma Gaye Güler



4-Fatih Akgün



5-Mustafa Arslan



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Orhan Düzgün



2-Gülperi Coşar



3-Mine Baş



4-Sinan Yavuz Yavaş



5-Tahir Yıldırım



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Abdurrahman Başkan



2-Hüseyin Erkan İkikat



3-Yücel Bulut



4-Mustafa Afşın Ünverdi



5-Kübra Sever Taşkıran



Halkların Demokratik Partisi



1-Murat Toprak



2-Bahar Özer



3-Erkan Keskin



4-Şahap Yıldırım



5-Gülcan Gümüş



TRABZON



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Süleyman Soylu



2-Muhammet Balta



3-Ayşe Sula Köseoğlu



4-Adnan Günnar



5-Nihat Tosun



6-Salih Cora



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Haluk Pekşen



2-Ali Türen Öztürk



3-Ahmet Kaya



4-Murat Özçilingir



5-Yavuz Karan



6-Mustafa Aydın



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Koray Aydın



2-Yavuz Aydın



3-Hüseyin Örs



4-Hasan Akyüz



5-Hasan Suiçmez



6-Hikmet Yılmaz



Halkların Demokratik Partisi



1-Hüseyin Taka



2-Mehmet Can Mutlu



3-Abdulselam Kılıç



4-Mehmet Mustafa Olcayto



5-Turan Çavuşoğlu



6-Nurettin Karadeniz



TUNCELİ



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Mehmet Tunç



2-Ali Ulvi Seyrek



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Saniye Barut



2-Kemal Yaşar Atmış



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Namık Dursun



2-Hıdır Budak



Halkların Demokratik Partisi



1-Alican Önlü



2-Edibe Şahin



UŞAK



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Mehmet Altay



2-Eyüp Gökhan Özekin



3-Hüseyin Keskin



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Özkan Yalım



2-İsmet Akın



3-Mustafa Aydın



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Durmuş Yılmaz



2-Gökhan Özoğul



3-Muhammet Gür



Halkların Demokratik Partisi



1-Hanife Güzel



2-Mustafa Kızıldağ



3-Seyithan Yetkin



VAN



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Burhan Kayatürk



2-Ömer Çaha



3-Nahide Hakan



4-Faruk Alpaslan



5-Hamdullah Şevli



6-Özge Burak Deger



7-Yakup Aladağ



8-Nizamettin Ağar



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Nadir Kartal



2-Erkan Nükte



3-Gürgin Aslan



4-Hatice Gülenoğlu



5-Gülcan İnce



6-Hayrullah Irtak



7-Abubekir Yeşilova



8-Muhtar Erdoğan



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Gültekin Çavuşoğlu



2-Yavuz Selim Camuşcu



3-Necdet Öztürkçü



4-Ümit Akdağ



5-Mustafa Alkoç



6-Cengiz Çetinöz



7-Ebru Berköz Karaca



8-Ömer Kurtbeyoğlu



Halkların Demokratik Partisi



1-Figen Yüksekdağ Şenoğlu



2-Lezgin Botan



3-Yurdusev Özsökmenler



4-Adem Özcaner



5-Tuğba Hezer



6-Selami Özyaşar



7-Remzi Özgökçe



8-Yeliz Yıldırım



YALOVA



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Fikri Demirel



2-Mehmet Demirhan



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Muharrem İnce



2-Murat Ocak



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Ünlem Üstel



2-Ahmet Gençtürk



Halkların Demokratik Partisi



1-Nizamettin Öztürk



2-Aynur Erbay



YOZGAT



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Abdulkadir Akgül



2-Ertuğrul Soysal



3-Yusuf Başer



4-İskender Minar



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Hasan Aslan Nurdoğdu



2-Zeynep Kılıçarslan



3-Gülhanım Ceylan



4-Hatice Açıkgöz



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Sadir Durmaz



2-Mehmet Ali Çakır



3-Seyit Yücel



4-Yusuf Mertoğlu



Halkların Demokratik Partisi



1-Metin Eroğlu



2-Şükrü Almaz



3-Hatice Ücar



4-Selami Üstündağ



ZONGULDAK



Adalet ve Kalkınma Partisi



1-Hüseyin Özbakır



2-Faruk Çaturoğlu



3-Özcan Ulupınar



4-Emine Çift



5-Akın Kaymak



Cumhuriyet Halk Partisi



1-Şerafettin Turpcu



2-Ünal Demirtaş



3-Deniz Yavuzyılmaz



4-Harun Akın



5-Ali İhsan Köktürk



Milliyetçi Hareket Partisi



1-Zeki Çakan



2-Yavuz Erkmen



3-Ahmet Emre Bayramoğlu



4-Şeyma Elmas Songür



5-Meral Demirbaş



Halkların Demokratik Partisi



1-Ali Topaloğlu



2-Songül Tatlı



3-Fahri Bozbaş



4-İsmahan Yaşar



5-Bedirhan Güneş



