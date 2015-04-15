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Haber Giriş: 15.04.2015 - 10:21 | Son Güncelleme:

Milletvekili geçici aday listesi açıklandı

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Milletvekili geçici aday listesi açıklandı
refid:28739142 ilişkili resim dosyası
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7 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerine ilişkin geçici aday listesi açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK Kararına göre, 20 siyasi parti seçime katılacak -Türkiye genelinde 166 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararında, 7 Nisan tarihinde 20 siyasi parti tarafından Kurul Başkanlığına verilen aday listeleri incelendi.

Buna göre, AK Parti, Anadolu Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, DP, DSP, Halkın Kurtuluş Partisi, HDP, Komünist Parti, MHP, Millet Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi 85, Hak ve Özgürlükler Partisi 75, Merkez Parti 73, LDP 58, DYP ve Yurt Partisi 56, Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi 55, Hak ve Adalet Partisi 43 seçim çevresinde seçime katılacak.

Karara göre Türkiye genelinde 166 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

YSK kararında, 20 siyasi partinin geçici milletvekili aday listesi ile bağımsız adayların listesi yer aldı.

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Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan milletvekili geçici aday listeleri şöyle:

ADANA

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ)

1- Necdet Ünüvar

2- Fatma Güldemet Sarı

3- Sadullah Kısacık

4- Talip Küçükcan

5- Mehmet Şükrü Erdinç

6- Esra Yalvaç

7- Mehmet Can

8- Mustafa Çalışkan

9- Asuman Tekin

10- Kasım Pamuk

11- Mehmet Faruk Bozkurt

12- Ramazan Demir

13- Mehmet Ay

14- Hasan Berzan Toprak


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

1- Elif Doğan Türkmen

2- Zülfikar İnönü Tümer

3- İbrahim Özdiş

4- Aydın Uslupehlivan

5- Mustafa Kemal Özkan

6- Müzeyyin Şevkin

7- Rıza Mete

8- Ahmet Adıgüzel

9- Abdullah Sedat Doğan

10- Rukiye Çinkılıç

11- Akif Kemal Akay

12- Mustafa Bilgilioğlu

13- Yüksel Karaaslan

14- Orhan Sümer


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

1- Mevlüt Karakaya

2- Muharrem Varlı

3- Seyfettin Yılmaz

4- Abdulkadir Yuvalı

5- Ali Aydın

6- Ali Demir

7- Demet Çardak

8- Sinan Gül

9- Mehmet Ali Arslan

10- Adem Güngoğan

11- Neslihan Uzun

12- İsa Ayanoğlu

13- Ayla Emrahoğlu

14- Burak Yiğenoğlu


Halkların Demokratik Partisi (HDP)

1- Rıdvan Turan

2- Meral Danış Beştaş

3- Vedat Özkan

4- Beyhan Günyeli

5- Tugay Bek

6- Hatice Kavran

7- Barış Karabıyık

8- Feride Peynirci

9- İsmail Başaran

10- Nefise Balyemez

11- Reşit Ertaş

12- Kader Duman

13- Hıdır Koluman

14- Feyrüze Gümüş


ADIYAMAN

AK PARTİ

1- Ahmet Aydın

2- Adnan Boynukara

3- İbrahim Halil Fırat

4- Salih Fırat

5- İclal Yalçın Tutuş


CHP
1- Mehmet Selçuk Tabak

2- Abdurrahman Tutdere

3- Fatma Ulubey

4- Mehmet Karahan

5- Karip Bozkurt


MHP
1- Recep Kılıç

2- Emine Acar

3- Remziye Yavuz

4- Ahmet Kara

5- Mehmet İnan


HDP

1- Behçet Yıldırım

2- Ferhat Temel

3- Ayten Yılmaz

4- Yasin Tahta

5- Birsen Tunç


AFYONKARAHİSAR

AK PARTİ

1- Halil Ürün

2- Ali Özkaya

3- Remziye Sıvacı

4- Akif Özkaldı

5- Fatih Beder


CHP

1- Burcu Kayıkcı

2- Mehmet Ali Ecer

3- Mehmet Tuğrul Akkuş

4- Yalçın Görgöz

5- Bekir Kasap


MHP

1- Mehmet Parsak

2- Aziz Aslan

3- Fatih Çetinkaya

4- İsmail Elibol

5- Abdil Demiral


HDP

1- Remzi Yaşar Dikmenyıldız

2- Cavidan Nizamoğlu

3- Vedat Kaya

4- Müge Yamanyıldız

5- İsmail Kaçmaz


AĞRI

AK PARTİ

1- Abdullah Atalay

2- Yılmaz Ensaroğlu

3- Halil Özyolcu

4- Ali Konyar


CHP

1- Cemil Erhan

2- Muhammed Nidai Özmen

3- Mehmet Sıddık Yel

4- Erkan Sayan


MHP
1- Mustafa Örü

2- Bilal Yaşar

3- Murat Çiftçi

4- Memet Yıldırım


HDP

1- Leyla Zana

2- Berdan Öztürk

3- Dirayet Taşdemir

4- Mehmet Emin İlhan


AKSARAY

AK PARTİ

1- İlknur İnceöz

2- Nevzat Palta

3- Hüseyin Hüyük


CHP

1- Mehmet Öztürk

2- Haşmet Tekin Ökçe

3- Mehmet Ali Topaç


MHP

1- Turan Yaldır

2- Mustafa Tuğrul Karacaer

3- Kılıçaslan Ekin


HDP

1- Bircan Duman

2- İsmail Doygun

3- Bahar Göncü


AMASYA

AK PARTİ

1- Mehmet Naci Bostancı

2- Sait Yüce

3- Hasan Ali Cesur


CHP

1- Mustafa Tuncer

2- Ramis Topal

3- Devrim Ersoy


MHP
1- Mehmet Sarı

2- Sadık Aslan

3- Turan Gürdoğan


HDP
1- Naciye Çiğdem Atalay

2- Nurettin Alkan

3- Mustafa Irmak


ANKARA-1. BÖLGE

AK PARTİ

1- Yalçın Akdoğan

2- Ahmet Gündoğdu

3- Ali İhsan Arslan

4- Jülide Sarıeroğlu

5- Murat Alparslan

6- Ertan Aydın

7- Tülay Selamoğlu

8- Fatih Şahin

9- Muhammet Emin Zararsız

10- Hasan Albayrak

11- Ercan Kınacı

12- Barış Aydın

13- Murat Köse

14- Hasan Karagöz

15- Hatice Demirtaş

16- Haydar Şahin

17- Fatma Coşar Karacan

18- Mehmet Ali Canlı

CHP

1- Ayşe Gülsün Bilgehan

2- Necati Yılmaz

3- Tekin Bingöl

4- Aylin Nazlıaka

5- Levent Gök

6- Ali Haydar Hakverdi

7- Bülent Kuşoğlu

8- Hikmet Tepe

9- Gamze Taşcıer

10- Emre Doğan

11- Selahattin Emre

12- Durdu Özbolat

13- Semra Aksoy

14- Kazım Sönmez

15- Faruk Özdemir

16- Erdoğan Kılıç

17- Birsen Temir

18- İlyas Güven Eroğlu


MHP

1- Yıldırım Tuğrul Türkeş

2- Zühal Topcu

3- Mustafa Erdem

4- Erkan Bülent Haberal

5- Nevzat Aypek

6- Bircan Akyıldız

7- Sultan Gündüz

8- Ayşe Sibel Ersoy

9- İbrahim Çiftçi

10- Aytaç Özel

11- Esin Gürel

12- Şener Beşiroğlu

13- Şahin Önalan

14- Umutcan Günerkaya

15- Ali Keleş

16- Ülkü Gök Güven

17- Pınar Gülsoy

18- İbrahim Kuş


HDP

1- Sırrı Süreyya Önder

2- Serkan Özkan

3- Songül Erol Abdil

4- Perihan Kiraz

5- Firdevs Kantar

6- Celal Demir

7- Zelal Deniz Demir

8- Mehmet Tekin Okay

9- İsmehan Sarıateş

10- Burcu Yıldırım

11- Bülent Durukan

12- Nursel Güvendir

13- Emin Çarbuğa

14- Sündüs Keleş

15- Hüseyin Ataş

16- Ahmet Demirel

17- Nazik Kılıç

18- Abdulkani Tatlısu


ANKARA -2. BÖLGE

AK PARTİ

1- Emrullah İşler

2- Ahmet İyimaya

3- Lütfiye Selva Çam

4- Vedat Bilgin

5- Aydın Ünal

6- Ayhan Yılmaz

7- Mahmut Sami Mallı

8- Nevzat Ceylan

9- Ahmet Baba

10- Nuri Elibol

11- Adem Ceylan

12- Selim Cerrah

13- Bülent Yağmur

14- Neslihan Cenk


CHP

1- Şenal Sarıhan

2- Murat Emir

3- Ahmet Haluk Koç

4- Nihat Yeşil

5- Alirıza Erbay

6- Celalettin Koç

7- Semra Dinçer

8- Barış Ozan Vural

9- Ali Yılmaz

10- Servet Ünsal

11- Selma Ergen

12- Haydar Doğan

13- Abidin Şahin

14- Ufuk Ataç

MHP
1- Şefkat Çetin

2- Mustafa Mit

3- Hamit Ayanoğlu

4- Yaşar Yıldırım

5- Mehmet Damar

6- Gül Gülser Kılıçaslan

7- Mehmet Ali Tanrıverdi

8- Alpaslan Sucu

9- Tayfun Ünal

10- Meltem Hatice Uluç

11- Hikmet Durğut

12- Tümer Zeytin

13- Fatih Gözüm

14- Bayramali Temizer


HDP

1- Mahmut Memduh Uyan

2- Gülsen Ülker

3- Aydın Çubukçu

4- Nursel Öztürk

5- Remziye Güçlü

6- Ayfer Balıkçı

7- İlknur Yılmaz

8- Kamber Ataş

9- Mehtap Özkan Deliduman

10- Orhan Çelebi

11- Münübe Koç

12- Gülüstan Aydoğdu

13- Şerif Oti

14- Dilek Ertürk

ANTALYA
AK PARTİ
1- Lütfi Elvan

2- Mustafa Köse

3- Hüseyin Samani

4- Gökcen Özdoğan Enç

5- Sena Nur Çelik

6- İbrahim Aydın

7- Atay Uslu

8- İbrahim Türkiş

9- Nevin Korkmaz Zor

10- Hakkı Beşkazalı

11- Ercan Mekteplioğlu

12- İzzet Yılmaz

13- Murtaza Tamyürek

14- Mustafa Akdeniz


CHP

1- Niyazi Nefi Kara

2- Deniz Baykal

3- Çetin Osman Budak

4- Mustafa Akaydın

5- Devrim Kök

6- Figen Albuga Çalıkuşu

7- Rafet Zeybek

8- Nusret Bayar

9- Deniz Filiz

10- Sultan Yegen

11- Sevindik Gizli

12- Cavit Arı

13- Gürkut Acar

14- İbrahim Keser


MHP

1- Mehmet Günal

2- Ahmet Selim Yurdakul

3- Tarkan Akıllı

4- Adem Uslu

5- Cafer Uyar

6- Cengizhan Gökgöz

7- Tolga Alıcı

8- Gökhan Kurşunlu

9- Metin Özkan

10- Mustafa Alperen Erol

11- Neşe Gül

12- Hasan Bölücek

13- Güray Parlak

14- Turgut Bucak


HDP

1- Hakkı Saruhan Oluç

2- Deniz Yıldırım

3- Nuray Erçağan

4- Hadi Cin

5- Aysel İbili

6- İshak Kahraman

7- Gülkız Türk

8- Atalay Mete

9- İlkin Manya

10- Hasan Kıyafet

11- Leyla Ruken Yolcu

12- Savaş Sezgin

13- Songül Şarklı

14- Ebru Ergen Korkmaz


ARDAHAN

AK PARTİ

1- Orhan Atalay

2- Yunus Baydar


CHP

1- Ensar Öğüt

2- Sezgin Kaya


MHP

1- Bülent Ulutaş

2- Ömer Tekoğlulları


HDP

1- Taşkın Aktaş

2- Arzu Moco


ARTVİN

AK PARTİ

1- İsrafil Kışla

2- Vedat Kibar


CHP

1- Uğur Bayraktutan

2- Musa Ulutaş


MHP

1- Muhammed Altunal

2- Rafet Abay


HDP

1- Recep Demirci

2- Celal Nizam Osmanağaoğlu


AYDIN
AK PARTİ
1- Mehmet Sadık Atay

2- Abdurrahman Öz

3- Zeynep Armağan Uslu

4- Mustafa Savaş

5- Metin Yavuz

6- Ersin Esenlik

7- Cengiz Altıntaş


CHP

1- Bülent Tezcan

2- Metin Lütfi Baydar

3- Hüseyin Yıldız

4- Mehmet Fatih Atay

5- Tayfun Tayipoğlu

6- Ferda Çağlar Erkut

7- Fulya Üstündağ


MHP

1- Ali Uzunırmak

2- Hayri Güleç

3- Hüseyin Karagöz

4- Deniz Depboylu

5- Fevzi Köse

6- Hilmi Bolatoğlu

7- Kadri Dülger


HDP

1- Filiz Koçali

2- Muzaffer Yöndemli

3- Seval Akkan Açıcı

4- Kibar Boza

5- Mahmut Nacar

6- Derviş Peker

7- Ayfer Demirel


BALIKESİR

AK PARTİ

1- Mahmut Poyrazlı

2- Sema Kırcı

3- Ali Aydınoğlu

4- Ayşe Kardaş

5- Kasım Bostan

6- Mehmet Bayyiğit

7- Hilal Demirözer

8- Mustafa Canbey


CHP

1- Mehmet Tüm

2- Ahmet Akın

3- Namık Havutça

4- Fikret Şahin

5- Ali Kemal Deveciler

6- Ensar Aytekin

7- İrfan Barış

8- İsmail Aynur


MHP

1- İsmail Ok

2- Recep Çetin

3- Rafet Çetinel

4- Mehmet Duran

5- Adnan Çelebi

6- Mehmet Ağar

7- Tuncay Kılıç

8- Kemal Girgin


HDP

1- Cafer Çelik

2- Bedri Arık

3- Esengül Beşli

4- Ahmet Zeki Açıkgöz

5- Ayşe Işık

6- Şuayyip Çetin

7- Hayrettin Şen

8- Faruk Nafız Sayın


BARTIN

AK PARTİ

1- Yılmaz Tunç

2- Mustafa Yelkenci


CHP

1- Muhammet Rıza Yalçınkaya

2- Aysu Bankoğlu


MHP
1- Sezai Bilgin

2- Orhan Ölçek


HDP

1- Diren Cevahir Şen

2- Keskin Erol


BATMAN

AK PARTİ

1- Ziver Özdemir

2- Ahmet İnal

3- Murat Güneştekin

4- Adile Gürbüz


CHP
1- Celal Ayhan

2- Ahmet Durmaz

3- Kemal Demir

4- Mendüh Doğru


MHP

1- Turan Aytek Önalp

2- Yusuf Açık

3- Sami Biçer

4- Cemil Güzel


HDP

1- Ali Atalan

2- Saadet Becerekli

3- Ayşe Acar Başaran

4- Hasan Yağız


BAYBURT

AK PARTİ
1- Naci Ağbal

2- Bünyamin Özbek


CHP

1- Murat Bülbül

2- Önal Aşut


MHP

1- Karabey Kadri Karaoğlu

2- Tamer Kayalap


HDP
1- Abdulkadir Canalır

2- Hülya Usanmaz


BİLECİK
AK PARTİ

1- Halil Eldemir

2- Ramazan Kurtulmuş


CHP

1- Yaşar Tüzün

2- Ali Çağatay Karaahmet


MHP

1- Bahattin Şeker

2- Hüseyin Şensoy


HDP
1- Perihan Karakoç

2- Ömer Ege


BİNGÖL

AK PARTİ


1- Şebnem Kocakelçi

2- Enver Fehmioğlu

3- Feyzi Berdibek


CHP

1- Ahmet Bazancir

2- Kemal Satıcı

3- Hüseyin Negüzel


MHP

1- Hasan Kızılboğa

2- Rağıp Tümen

3- Muhittin Satık


HDP
1- Hişyar Özsoy

2- Serhat Gümüş

3- Sevgi Örüç


BİTLİS

AK PARTİ


1- Vedat Demiröz

2- Edip Safder Gaydalı

3- Fatih Kidirioğlu


CHP

1- Nasip Uyğan

2- Mehmet Kaçar

3- Melvan Karabağ


MHP

1- Metin Taşdemir

2- Arif Özer

3- Melihşah Budak


HDP

1- Mizgin Irgat

2- Mahmut Celadet Gaydalı

3- Zeynel Omay


BOLU

AK PARTİ
1- Ali Ercoşkun

2- Fehmi Küpçü

3- Mehmet Emin Güz


CHP
1- Tanju Özcan

2- Yusuf Renkli

3- Mehmet Burak Cop


MHP
1- Şükrü Gülez

2- Kader Garipoğlu

3- Mihriban Yerlikaya


HDP

1- Nevzat Sancak

2- Nur İriboy

3- Güner Yavuz


BURDUR

AK PARTİ

1- Reşat Petek

2- İbrahim Ekici

3- Kamil Özcan


CHP

1- Mehmet Göker

2- Kadir Koç

3- Okan Kurd


MHP

1- Alpaslan Ahmet Dursun

2- Ali İsra Güngör

3- Metin Işıldar


HDP
1- Celal Çiçek

2- Betül Taylan

3- Taner Taş


BURSA

AK PARTİ
1- Mehmet Müezzinoğlu

2- Emine Yavuz Gözgeç

3- Cemalettin Kani Torun

4- Hüseyin Şahin

5- İsmet Su

6- Hakan Çavuşoğlu

7- Önder Matlı

8- Zekeriya Birkan

9- Bennur Karaburun

10- Gürsel Dönmez

11- Yüksel Yeni

12- Nihat Nasır

13- Harun Akın

14- Ahmet Kılıç

15- Osman Mesten

16- Halide Serpil Şahin

17- Cemile Yiğit

18- Salih Başparmak


CHP
1- Lale Karabıyık

2- Ceyhun İrgil

3- Orhan Sarıbal

4- Erkan Aydın

5- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

6- Mustafa Şenyurt

7- Asüde Şenol

8- Nuray Çohan

9- İsmet Karaca

10- Tahir Gürhan Akdoğan

11- Deniz Baykal

12- Özgür Şahin

13- Necati Şahin

14- Şadi Özdemir

15- Erkan Dönmez

16- Ayşe Şahin

17- İnan Keser

18- Metin Çelik


MHP

1- İsmet Büyükataman

2- Kadir Koçdemir

3- Tevfik Topçu

4- Fevzi Zırhlıoğlu

5- Fikret Fidan

6- Hasan Toktaş

7- Ali Hayri Ozan

8- Yüksel Selçuk Türkoğlu

9- Hatice Deniz

10- Çetin Elmas

11- Yusuf Turan

12- Gülten Kavut Sürücü

13- Timur Özdemir

14- Zafer Karakılıç

15- Yüksel Okumuş

16- Levent Çelik

17- Engin Er

18- Sakin Köseoğlu


HDP

1- Asiye Kolçak

2- Metin Kılıç

3- Hüseyin Armağan

4- Ceylan Erol

5- Şahin Akın

6- Fatma Özen Çerençe

7- Mehmet Deniz Büyük

8- Rüstem Avcı

9- Hadice Ateş

10- Ali Dağ

11- Birgül Hızal

12- Şenol Gül

13- Münesre Geçimli

14- Bertal Camkıran

15- Gurbet Çelik

16- Rahim Dede

17- Nuri Baygımdır

18- Mehmet Erdoğan


ÇANAKKALE
Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Bülent Turan

2- İsmail Kaşdemir

3- Jülide İskenderoğlu

4- Sebahattin Güner


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Muharrem Erkek

2- Bülent Öz

3- Ahmet Küçük

4- Ali Sarıbaş


Milliyetçi Hareket Partisi

1- İbrahim Kürşat Tuna

2- Enver Koç

3- Serdar Can

4- Günay Uçar


Halkların Demokratik Partisi

1- Özlem Ergun Açanal

2- Mihriban Sah

3- Ergin Fidan

4- Leyla Yavuz


ÇANKIRI

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Emin Akbaşoğlu

2- Hüseyin Filiz


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Murat Berat Atalay

2- İlhan Tekin


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Recep Dumanlı

2- Fehmi Bölükbaşı


Halkların Demokratik Partisi

1- Sevilnaz Göçmez

2- Hüseyin Karakaş


ÇORUM

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Salim Uslu

2- Cahit Bağcı

3- Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt

4- Ahmet Sami Ceylan


Cumhuriyet Halk Partisi
1- Tufan Köse

2- Muharrem Bozdoğan

3- Dinçer Solmaz

4- Saim Topgül


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Vahit Kayrıcı

2- Aybüke Topçubaşı Ekici

3- Sami Çam

4- Ali Akcan


Halkların Demokratik Partisi
1- Muharrem Özünel

2- Ümit Küçükbayatlılı

3- Meliha Üşüdür

4- Hasibe Beyaz


DENİZLİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Nihat Zeybekci

2- Mehmet Yüksel

3- Bilal Uçar

4- Nurcan Dalbudak

5- Osman Yüceliş

6- Emin Okkaya

7- Peral Uluköy


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Melike Basmacı

2- Kazım Arslan

3- Gülizar Biçer Karaca

4- Adil Demir

5- Ahmet Divarcı

6- Halis Ödel

7- Adnan Keskin


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Emin Haluk Ayhan

2- Cafer Birtürk

3- Ümit Bahtiyar

4- İsmail Yarımca

5- Zafer Kaplan

6- Mehmet Fevzi Yeniçeri

7- Şule Türkarslan


Halkların Demokratik Partisi

1- Perihan Üge

2- Ahmet Turhan

3- Emine Yalçın

4- Dilaver Senem

5- Ayfer İnan

6- Yunus Özdemir

7- Özgür Çavuşoğlu


DİYARBAKIR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Cevdet Yılmaz

2- Mehmet Selim Ensarioğlu

3- Seyyit Haşım Haşimi

4- Oya Eronat

5- Fazıl Hüsnü Erdem

6- Abdurrahman Kurt

7- Ali İhsan Merdanoğlu

8- Mustafa Elgörmüş

9- Netice Arslan

10- Alaattin Parlak

11- Abbas Barış


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Muhsin Koçyiğit

2- Gündoğan Mermutluoğlu

3- Gülabi Şimşek

4- Murat Uzun

5- Vahit Yiğit

6- Aslı Açıkgöz

7- Mustafa Boz

8- Ayşe Yelkovan

9- Burhan Altay

10- İlhan Baran

11- Mehmet Salih Günel


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mehmet Teyar Karakoç

2- Ayşe Önen

3- Feyzi Yigitkan

4- Hasan Özmen

5- Ahmet Kaya

6- Recep Donat

7- Harun Yaşa

8- Ömer Bozkaya

9- Şeyhmus Bilici

10- Mehmet İçli

11- Aziz Demir


Halkların Demokratik Partisi

1- İdris Baluken

2- Nursel Aydoğan

3- Nimetullah Erdoğmuş

4- Feleknas Uca

5- Altan Tan

6- Çağlar Demirel

7- Ziya Pir

8- İmam Taşçıer

9- Sibel Yiğitalp

10- Edib Berk

11- Nesrin Hilal Şanlı

DÜZCE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Faruk Özlü

2- Fevai Arslan

3- Ayşe Keşir


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Zafer Teber

2 - Ali Fuat Şaşoğlu

3- Ömer Taşlı


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Abdullah Danışmaz

2- Suat Konuk

3- Demet Günday


Halkların Demokratik Partisi

1- Yüksel Budak

2- Ali Şeker

3- Abdurrahman Oğuz


EDİRNE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Şemsettin Emir

2- Fatma Aksal

3- Mustafa Okur


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Okan Gaytancıoğlu

2- Erdin Bircan

3- Gürkan Güneser


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Gürsel Şimşek

2- Şennur Yıldırım

3- Sefer Cem Elkut


Halkların Demokratik Partisi
1- Hülya Yer

2- Mehmet Çelik

3- Sedat Zımba


ELAZIĞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Şuay Alpay

2- Metin Bulut

3- Serpil Bulut

4- Ömer Serdar


Cumhuriyet Halk Partisi
1- Fevzi Septioğlu

2- Yaşar Karabulut

3- Mustafa Yavuz

4- Fadime Yılmaz


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Yavuz Temizer

2- Abdurrahman Kızgın

3- Mesut Aksan

4- Mehmet Karaca


Halkların Demokratik Partisi

1- Orhan Demirbağ

2- Türkan Bingöl

3- Ali Cemal Zülfikar

4- İbrahim Bingöl


ERZİNCAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Talha Erol Durmaz

2- Serkan Bayram


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Erdoğan Özyalçın

2- Yalçın Tanrıverdi


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Ümit Özker

2- Mutlu Özdemir


Halkların Demokratik Partisi

1- Erol Ağdaş

2- Fatima Turan


ERZURUM

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Efkan Ala

2- Adnan Yılmaz

3- Zehra Taşkesenlioğlu

4- İbrahim Aydemir

5- Abdurrahim Fırat

6- Zafer Tarikdaroğlu


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Gonca Aytaş

2- İsmail İme

3- Orhan Bozkurt

4- Dilek Somun

5- Şaban Oturgan

6- Edip Cengiz


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Kamil Aydın

2- Ertürk Çimen

3- Zekai Kaya

4- Seyfullah Hızarcı

5- Ömer Durur

6- Gökhan Arslan


Halkların Demokratik Partisi

1- Seher Akçınar Bayar

2- Mehmet Bayraktar

3- Şiyar Arslan

4- Dilin Bingöl

5- Ayfer Kırmızı

6- Sebahat Işıklı


ESKİŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Nabi Avcı

2- Salih Koca

3- Emine Nur Günay

4- Mustafa Kemal Biçerli

5- Yetkin Tetik

6- Ali Demirel


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Gaye Usluer

2- Utku Çakırözer

3- Cemal Okan Yüksel

4- Erman Gölet

5- Metin Tomsuk

6- Erdal Çakıcıer


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Ruhsar Demirel

2- Kayıhan Çağlar

3- Mustafa Kemal Tekin

4- Emine Edizgil

5- Timur Faruk Yatmaz

6- Ahmet Muhammed Hızlan


Halkların Demokratik Partisi
1- Mete Günay

2- Rukiye Güven

3- Hasan Hüseyin Karabulut

4- Fatma Curka

5- Ceren Gökçe

6- Barış Sulu


GAZİANTEP

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Şimşek

2- Abdulhamit Gül

3- Şamil Tayyar

4- Canan Candemir Çelik

5- Abdullah Nejat Koçer

6- Mehmet Erdoğan

7- Serpil Kavrak

8- Ali Şahin

9- Fikret Murat Tural

10- Yusuf Erdem Güzelbey

11- Mehmet Menderes Karaduman

12- Muhammed Hakan Tanrıöver


Cumhuriyet Halk Partisi
1- Mehmet Şeker

2- Mehmet Gökdağ

3- Ali Peri

4- Ali Sayın

5- Erdal Geçit

6- Selim Karahan

7- Miray Çankaya Bulut

8- Mustafa Aslan

9- Mahmut Kozbaş

10- Adile Merve Altınbaş

11- Semra Harman

12- Ahmet Şahin Seyran


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Ümit Özdağ

2- Ertuğrul Tolga Orhan

3- Servet Demir

4- Fevzi Koçoğlu

5- Sermet Atay

6- Hüseyin Cüneyt Ayata

7- Onur Önsel

8- Kenan Çakır

9- Mehmet Demir

10- Ömer Yılmaz

11- Mezine Sırakaya

12- Serdar Önel


Halkların Demokratik Partisi

1- Celal Doğan

2- Mahmut Toğrul

3- Gülseren Kocaer

4- Fatoş Çetinkaya

5- Berivan Özpolat Şimşek

6- Osman Demirci

7- Tuğçe Özsoy

8- Mahmut Fermanoğlu

9- Güzel Koç

10- Dilek Büyükkaya

11- Mecit Bozkurt

12- Recai Yılmaz


GİRESUN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Turhan Alçelik

2- Adem Tatlı

3- Mehmet Geldi

4- Hatice Kocaoğlu


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Bülent Yener Bektaşoğlu

2- Selahattin Karaahmetoğlu

3- İbrahim Akgün

4- Basri Gürsoy


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Orhan Erzurum

2- Ali Karadeniz

3- Bora Kılıç

4- Hasan Yılmaz


Halkların Demokratik Partisi

1- Filiz Çakır

2- Nalan Coşkun

3- Kazım Yaman

4- Mustafa Yusufoğlu


GÜMÜŞHANE
Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Kemalettin Aydın

2- Feramuz Üstün


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Mustafa Gültekin

2- Eda Çubukçu


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mustafa Canlı

2- Hacı Murat Bal


Halkların Demokratik Partisi

1- Hayati Günal

2- Rahime Yılmaz Acet

HAKKARİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Osman Kızılban

2- Rüstem Zeydan

3- Mehmet Ertuş


Cumhuriyet Halk Partisi
1- Yakup Samioğlu

2- Giyasettin Koç

3- Kerem Korkmaz


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Menmet Ayhan Günaydın

2- Ali Kurtuluş Öncül

3- Barış Cengizbay


Halkların Demokratik Partisi

1- Selma Irmak

2- Nihat Akdoğan

3- Abdullah Zeydan


HATAY

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Adem Yeşildal

2- Orhan Karasayar

3- Mehmet Öntürk

4- Mehmet Alğan

5- Hacı Bayram Türkoğlu

6- Tülin Durgun Yetim

7- İbrahim Naci Yapar

8- Mehmet Hacığolu

9- Canan Kahraman

10- Ahmet Demirtaş


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Hilmi Yarayıcı

2- Mevlüt Dudu

3- Serkan Topal

4- Birol Ertem

5- Mehmet Riyat Kırmızıoğlu

6- Suzan Alhasoğlu

7- Sonay Aykut

8- Mehmet Gözel

9- Bilgen Duman

10- Döndü Dilan Bedir


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Adnan Şefik Çirkin

2- Celalettin Yavuz

3- Mete Aslan

4- Mehmet Akif Terzi

5- İbrahim Gül

6- Hüseyin Bağrıyanık

7- Mehmet Biçer

8- Ferhat Küçükler

9- Sıdıka Dilaver Eryılmaz

10- Alpaslan Ateş


Halkların Demokratik Partisi
1- Nihat Eraslan

2- Kerem Nalbant

3- Hamdiye Turgay

4- Şefik Fırıncıoğulları

5- Hilmiye Kızılay

6- Seyhan Nural

7- Şirin Nur Vural

8- Bekir Soylu

9- Abdulkerim Aslan

10- Peri Çiftçi


IĞDIR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ferdi Turan

2- Cengiz Şeyran


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Adil Aşırım

2- Seyfettin Artantaş


Milliyetçi Hareket Partisi

1- İsa Yaşar Tezel

2- Sefer Karakoyunlu


Halkların Demokratik Partisi
1- Mehmet Emin Adıyaman

2- Kıznaz Türkeli


ISPARTA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Süreyya Sadi Bilgiç

2- Recep Özel

3- İsmail Özdemir

4- Ayşe Usta

Cumhuriyet Halk Partisi

1- İrfan Bakır

2- İsa Önder Dinçtürk

3- Mustafa Ceyhan

4- İzzet Beydoğan


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Nuri Okutan

2- Hüseyin Avni Bıçaklı

3- Ahmet Ziya Nuhoğlu

4- Hakan Demirtaş


Halkların Demokratik Partisi

1- Hazni Arslan

2- Ömer Kartal

3- Gözde Kaya

4- Hazal Ertürk


İSTANBUL - 1. BÖLGE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- İdris Güllüce

2- Mihrimah Belma Satır

3- Erol Kaya

4- Ahmet Berat Çonkar

5- Osman Can

6- Berat Albayrak

7- İsmet Uçma

8- Metin Külünk

9- Ravza Kavakçı Kan

10- Erkan Kandemir

11- Alev Dedegil

12- Mehmet Ali Pulcu

13- Hasan Sert

14- Hüseyin Yayman

15- Osman Boyraz

16- Faik Işık

17- Hulusi Şentürk

18- Şeyma Döğücü

19- Bilal Topçu

20- Rabia İlhan

21- Fatma Varank

22- Adem Sefer

23- Hurşit Yıldırım

24- Fahri Yasin Şener

25- Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu

26- Ayşe Kartal

27- Mustafa Demiral

28- Mustafa Özmen

29- Esma Ersin

30- Alim Erdemir

31- Coşkun Koç


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Şafak Pavey

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Gürsel Tekin

4- Barış Yarkadaş

5- Mehmet Akif Hamzaçebi

6- Mahmut Tanal

7- İlhan Kesici

8- Oğuz Kaan Salıcı

9- İhsan Özkes

10- Onursal Adıgüzel

11- Ali Özcan

12- Metin Ağırman

13- Kadir Gökmen Öğüt

14- Cem Haydar Bektaş

15- Birsen Tursun Demirel

16- İrfan Karacan

17- Berhan Şimşek

18- Derya Şentürk

19- Mustafa Can Ataklı

20- Necdet Saraç

21- Hasan Uzunyayla

22- Osman Taney Korutürk

23- İlkay Orhan

24- Erkan Başboğa

25- İrfan Hüseyin Yıldız

26- Nurettin Sarıbal

27- Hüsniye Kaya

28- Özgen Nama

29- Süleyman Güzel

30- Yaşar Hasan Yalçınkaya

31- Doğan Çakmak


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Edip Semih Yalçın

2- İzzet Ulvi Yönter

3- Uygar Suphi Aktan

4- Ahmet Turgut

5- Ahmet Çağrı Yılmaz

6- Mehmet Kılıç

7- Mehmet Hanefi Bostan

8- Baybora Cihan Kahveci

9- Rasim Acar

10- Nihal Ağca

11- Sabri Şenel

12- Ahmet Kaan Boran

13- Dursun Çolak

14- Zeki Bulut

15- İsmail Hakkı Altun

16- Umur Arıkan

17- Yusuf Kargıoğlu

18- Abdullah Akkaya

19- Ahmet Şahin

20- Hasan Tüfekçi

21- İsmet Koçak

22- Rezzan Neslihan Vural Balcı

23- Sema Barlın

24- Aydın İşkur

25- Bahri Bilaloğlu

26- Aslı Ergün

27- Ömer Faruk Ekşi

28- Fatih Eryılmaz

29- Başar Ünal

30- Ekrem Düzgün

31- Emine Saadet Karlıbel


Halkların Demokratik Partisi

1- Selahattin Demirtaş

2- Hüda Kaya

3- Erdal Ataş

4- Serpil Kemalbay Pekgözegü

5- Abdullah Bülent Uluer

6- Hasan Gülüm

7- Hülya Avşar

8- Nilgün Ongan

9- Kemal Peköz

10- Sezin Uçar

11- Murad Mıhcı

12- Semra Alkan

13- Musa Piroğlu

14- Hürriyet Özçelik

15- Çağdaş Küçükbattal

16- Zeynep Çakmakçı

17- Abdülbaki Boğa

18- Süheyla İnal

19- Altan Açıkdilli

20- Nurhan Yıldırım

21- Cemal Çoban

22- Filiz Yalçın

23- Ceylan Yılmaz

24- Necmiye Güneş

25- Ahmet Aydin

26- Mehmet Zahir Sarıtaş

27- Hasan Hüseyin Küçükaydın

28- Beste Kaplan

29- Fatma Saygılı

30- Ayşegül Şerefhanoğlu

31- Erman Ergin


İSTANBUL - 2. BÖLGE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Volkan Bozkır

2- Ayşenur Bahçekapılı

3- Ekrem Erdem

4- Aziz Babuşcu

5- Durmuş Ali Sarıkaya

6- Ethem Tolga

7- Şirin Ünal

8- Fatma Benli

9- Hüseyin Bürge

10- Sevim Savaş Er

11- Haydar Ali Yıldız

12- Markar Eseyan

13- Oktay Saral

14- Ahmet Haldun Ertürk

15- Ahmet Baha Öğütken

16- Ahmet Hamdi Çamlı

17- Hüseyin Hüsnü Kılıç

18- İbrahim Solmaz

19- Bedri Baş

20- İsmail Ergüneş

21- Mehmet Er

22- Perihan Toğay

23- Muharrem Baltacı

24- Reşide Yüksel

25- Mahmut Doğan

26- Süleyman Enes Kılıç


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Selina Doğan

2- Aykut Erdoğdu

3- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

4- Dursun Çiçek

5- Süleyman Sencer Ayata

6- Gülay Yedekci Arslan

7- Kadri Enis Berberoğlu

8- Didem Engin

9- Mustafa Sarıgül

10- Yüksel Mansur Kılınç

11- Cengiz Alp

12- Çetin Soysal

13- Melda Onur

14- Hülya Çiğdem Anad İbrahimhakkıoğlu

15- Gül Yüksel

16- Zeynel Öztürk

17- İnan Güney

18- Dursun Bulut

19- Özgür Koçak

20- Mehmet Ercan Karakaş

21- Güven Karataş

22- Seyfullah Beysülen

23- Mustafa Ozan Şer

24- Tevfik Cem Tüzün

25- Mehmet Sevigen

26- Hülya Güntaş


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu

2- Celal Adan

3- Murat Başesgioğlu

4- Abdul Ahat Andican

5- Özcan Pehlivanoğlu

6- Mehmet Aslan

7- Başbuğ Pınarbaşı

8- Esra Selimoğlu Şengül

9- Feti Yıldız

10- Füsun Kayan Ardaman

11- Gülru Vardar

12- Ahmet Özyürek

13- Ali Derindağ

14- Mahmut Mert Ersin

15- Alaaddin Uludağ

16- Muhammed Emin Özkurt

17- Can Ali Aksu

18- Nurettin Atalay

19- Nurhan Toğuç

20- Fetih Ahmet Alparslan

21- Osman Büyükkaya

22- Sevgi Vardarlı İnal

23- Mesut Can Pakova

24- Osman Kaygı

25- Metin Kılıç

26- Mustafa Yılmaz


Halkların Demokratik Partisi

1- Turgut Öker

2- Filiz Kerestecioğlu

3- Sezai Temelli

4- Şerife Erbay

5- Salih Şahin

6- Arife Çınar

7- Tahsin Yeşildere

8- Gülsüm Ağaoğlu

9- Cihan Deniz Zarakolu

10- Filor Uluk

11- Neval Tan

12- Eyüp Güneysel

13- Fatma Özdemir

14- Abdullah Baran Uğurlu

15- Meliha Varışlı

16- Mehmet Saltoğlu

17- Elif Şahsın Sırlıoğlu

18- Hıdır Karadaş

19- İnciser Alptekin

20- Sabri Gül

21- Saime Oğuzhan

22- Feride Elçin

23- Barış Koçak

24- Dilber Koçak

25- Meltem Teker

26- Medine Akbaba


İSTANBUL - 3. BÖLGE
Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mustafa Şentop

2- Özlem Zengin

3- Feyzullah Kıyıklık

4- Mehmet Muş

5- Mehmet Doğan Kubat

6- Tülay Kaynarca

7- Abdürrahim Boynukalın

8- Harun Karaca

9- Uğur Işılak

10- Mustafa Yeneroğlu

11- Mustafa Afşin Yazıcıoğlu

12- Mehmet Metiner

13- Halis Dalkılıç

14- Mahmut Övür

15- Yıldız Seferinoğlu

16- Fatma Betül Sayan Kaya

17- Tülin Mazlumoğlu Kestane

18- Mehmet Baykan

19- Resul Kurt

20- Betül Birer

21- Abdullah Başcı

22- Zeynep İşcen Çeviker

23- Celal Babayiğit

24- Hakan Bahadır

25- Hatice Kübra Öztürk

26- Yeşil Aytulum Turut

27- Yasin Zülbaharoğlu

28- Abdullah Sadıksoy

29- Arif Kalmaz

30- Fatma Nur Yavuz

31- Fevzi Durmuş


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Bihlun Tamaylıgil

2- İlhan Cihaner

3- Engin Altay

4- Ali Şeker

5- Erdoğan Toprak

6- Eren Erdem

7- Murat Özçelik

8- Zeynel Emre

9- Mehmet Bekaroğlu

10- Sibel Özdemir

11-Emine Gülizar Emecan

12- Efkan Bolaç

13- Özgür Karabat

14- Süleyman Çelebi

15- Hüseyin Özkahraman

16- Erhan Bozan

17- Tülay Ateş

18- Mehtap Albayrak

19- Rıza Akpolat

20 - Hüseyin Aydoğdu

21- Kemal Çebi

22- Nurcan Şanlı

23- Şahanım Meter

24-Taşkan Uysal

25- İbrahim Yener

26- Yegane Güley

27- Hüseyin Aksu

28- Kemal Deniz Bozkurt

29- Selami Değirmenci

30 - Selçuk Müsnat Hazinedar

31- Ali Ulvi Gökbulak


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Meral Akşener

2- Atila Kaya

3- İsmail Faruk Aksu

4- Arzu Erdem

5- Fuat Çakıroğlu

6- Mehmet Müftüoğlu

7- Erdem Karakoç

8- Murat Türkmen

9- Hayati Arkaz

10- Ayşe Bıçak

11- Alpaslan Alpaslan Akarsu

12- Ahmet Savaş Çolak

13- Bahattin Şengül

14- Işıl Damla Şener Yamaner

15- Fazlı Yardabak

16- Volkan Yılmaz

17- Halit Tuna

18- Celal Karapınar

19- İsa İlyasoğlu

20 - Gökhan Yamaner

21- Mesut Yıldırım

22- Tahir Pak

23- Hakan Çorak

24- Bünyamin Çiftçi

25- Aytekin Horasan

26- Sevinç Gümüş

27- Serdar Öktem

28- Didem Karataş

29- Kamil Aksu

30- Ekrem Sarısoy

31- Merrin Hasipoğlu


Halkların Demokratik Partisi

1- Pervin Buldan

2- Garo Paylan

3- Abdullah Levent Tüzel

4- Ali Kenanoğlu

5- Emine Beyza Üstün

6- Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu

7- M. Kemal Parlak

8- Abdulhakim Daş

9- Zehra Şahin Yeşil

10- Şefika Gürbüz

11- Halime Yavuz

12- Süleyman İskenderoğlu

13- Hülya İmak

14- Fırat Epözdemir

15- Fatma Beyhan Eroğluer

16- Mehmet Şerif Öner

17- Nazire Güreş

18- Yakup Mavzer

19- Elif Bulut

20- Sevgi Yalçın

21- Suner Sakci

22- Dilek Sultan Nayman

23- Erkan Metin

24- Nergiz Vasfıoğlu

25- Ahmet Kılıç

26- Burcu Demirbaş

27- Abdulcelil Öztekin

28- Cemila Akgün

29- Hülya Bayram

30- Medeni Aygül

31- Halil Savda


İZMİR - 1. BÖLGE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Veysel Eroğlu

2- Fatma Seniha Nükhet Hotar

3- Cemil Şeboy

4- Hüseyin Kocabıyık

5- Ozan Ceyhun

6- Necip Nasır

7- Cemal Bekle

8- Mahmut Atilla Kaya

9 - Bediha Türkyılmaz

10- Talip Uzun

11- Kazım Erten

12- Ömer Sertbaş

13- Gürbüz Akbulut


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Selin Sayek Böke

2- Musa Çam

3- Ahmet Tuncay Özkan

4- Tacettin Bayır

5- Özcan Purçu

6- Ali Yiğit

7- Murat Bakan

8- Muhsin Kurt

9- Ali Hıdır Uludağ

10- Ednan Arslan

11- Sabri Ergül

12- Sevda Erdan Kılıç

13- Turgay Bozoğlu


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Oktay Vural

2- Aslan Savaşan

3- Senem Kılıç

4- Recep Kök

5- Salahattin Şahin

6- Figen Tosunor

7- Ali Onar

8- Halit Dalgıç

9- Ömer Aslan

10- Naci Düz

11- Doğan Varol

12- Hüsnü Gürhan Seçkiner

13- Lütfi Kılıç


Halkların Demokratik Partisi

1- Ertuğrul Kürkcü

2- Ferhan Ademhan

3- Pınar Aydınlar

4- Ayşe Erkek

5- Bahattin Canbeyli

6- Ahmet Önerge

7- Hülya Gürgör

8- Melike Arı

9- Bayram Ercan

10- Ülkü Yalçınkaya

11- Ayşe Özen

12- Kamil Ağaoğlu

13- İnci Dal


İZMİR-2. BÖLGE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mustafa İbrahim Turhan

2- Nesrin Ulema

3- Hamza Dağ

4- Kerem Ali Sürekli

5- Durmuş Boztuğ

6- Mehmet Bayındır

7- Savcı Sayan

8- Neşe Gürçay

9- Tansu Kaya

10- Bilal Kırkpınar

12- Ali Hadim

13- Müjde Çelik


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Zeynep Altıok

2- Kemal Kılıçdaroğlu

3- Zekeriya Temizel

4- Mustafa Ali Balbay

5- Aytun Çıray

6- Atila Sertel

7- Kamil Okyay Sındır

8- Ali Engin

9- Hüseyin Sezer

10- Ülkümen Rodoplu

11- Ali Kemal Elitaş

12- Taha Okan

13- Nurgül Uçar Aktuğ


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Ahmet Kenan Tanrıkulu

2- Murat Koç

3- Süeda Neslihan Çelik

4- Murat Taşer

5- Yalçın Koçyiğit

6- Hatice Bölük

7- Serdar Mersin

8- Mehmet Salih Kadıoğlu

9- Taşkın Işık

10- Recep Akan

11- Suavi Tuncay

12- Nuri Çiftçi

13- Tahsin Kaya


Halkların Demokratik Partisi

1- Müslüm Doğan

2- Eylem Yıldız

3- Zeki Gül

4- Pınar Türk

5- İbrahim Akın

6- Semra Uzunok

7- Berrin Esin Kaya

8- Süleyman Gündüz

9- Neşe Dilek Bakış

10- Özer Akdemir

11- Zeynep Acar

12- Şehnaz Baba Aktaş

13- Hamdi Öztürk


KAHRAMANMARAŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mahir Ünal

2- Nursel Reyhanlıoğlu

3- Veysi Kaynak

4- Sevde Bayazıt Kaçar

5- Mehmet Uğur Dilipak

6 - Mehmet İlker Çitil

7- Türk İslam Karakoç

8- İmran Kılıç


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Kamil Dalkara

2- Ayşe Nilden Bayazıt Postalcı

3- Eylem Çağraş

4- Hilmi Emre Kazancı

5- Kibar Özdemir

6- Selim Sümen

7- Fatih Vicdan

8- Duran Özdal


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Fahrettin Oğuz Tor

2- Sefer Aycan

3- Hacı Mustafa Tombuloğlu

4- Ejder Oruç

5- Fehmi Kiraz

6- Musa Demir

7- Şule Arıkan

8- Hasan Seyithanoğlu


Halkların Demokratik Partisi

1- Aziz Tunç

2- Ayşenur Vaizoğlu

3- Ali Dusak

4- Nuran İmir

5- Emre Genç

6- Meryem Yıldız

7- İbrahim Şahindal

8- Mehmet Çat


KARABÜK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Osman Kahveci

2- Sedat Namal


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Cevdet Akay

2- Mustafa Akay


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Durmuş Yalçın

2- Ayhan Akbaş


Halkların Demokratik Partisi

1- Müşerref Serap Yolcu

2- Sadık Uçak


KARAMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Recep Konuk

2- Recep Şeker


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Mustafa Cem Kağnıcı

2- Uygar Talay


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mehmet Ural

2- Mehmet Alagöz


Halkların Demokratik Partisi

1- Hüseyin Mertoğlu

2- Sibel Çelik

KARS

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Uçum

2-Yusuf Selahattin Beyribey

3- Ensar Erdoğdu


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Zeki Naci Tarhan

2- Erkan Karagöz

3- Aysel Sadak İltaş


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Taner Gökçek

2- Muharrem Yıldız

3- Yaşar Ağsu


Halkların Demokratik Partisi

1- Ayhan Bilgen

2- Şafak Özanlı

3- Önder Fidanboy


KASTAMONU

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mustafa Gökhan Gülşen

2-Metin Çelik

3- Zafer Nalbantoğlu


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Ahmet Caner Yenidünya

2- Hasan Şen

3- Yılmaz Karakoç


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Emin Çınar

2- Hayati Hamzaoğlu

3- Hakan Çetin


Halkların Demokratik Partisi

1- Hamza Özkan

2- Mehmet Zeki Çelebi

3-Özüm Vurgun


KAYSERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Mehmet Özhaseki

2-Ahmet Doğan

3- Yaşar Karayel

4-Kemal Tekden

5-Havva Talay Çalış

6-Halil Ergen

7-İsmail Tamer

8-Avşar Aslan

9-Aydın Kalkan


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Çetin Arık

2-Ali Paşa Tan

3- Aşkın Genç

4-Feyzullah Keskin

5-Tülin Temel

6-Mustafa Aslan

7-Ayhan Gülsoy

8-Mustafa Utku Sarı

9-Nahide Sevgi Yalçın


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Yusuf Halaçoğlu

2- Ali Kilci

3- Süleyman Korkmaz

4-Mustafa Alkan

5-Metin Soylu

6-Mehmet Özmen

7-Eser Türkistanlı Saka

8-Mete Taştan

9-Sevim Koçyiğit


Halkların Demokratik Partisi

1-Sultan Özcan

2-Dağıstan Budak

3-Zeran Özcan

4-Hasan Daşkın

5-Necla Figan Altındağ

6-Kenan Maraşlı

7-Süleyman Gökalp

8-Bermali Demirdögen

9-Ethem Kabak


KIRIKKALE

Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Oğuz Kağan Köksal

2-Ramazan Can

3-Abdullah Öztürk


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Murat Çakırca

2- Ziya Kavlak

3- Hacı Arap Karadurmuş


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Seyit Ahmet Göçer

2- Halil Öztürk

3- Merih Karayol


Halkların Demokratik Partisi

1-Abdullah Koç

2-Şerife Günhan

3-Ayşe Durmuş


KIRKLARELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Hamdi Irmak

2-Volkan Göç

3-Aytaç Aksoy


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Türabi Kayan

2- Vecdi Gündoğdu

3- Mehmet Tuna Soykan


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Derya Bulut

2-Aydın Çetiner

3-Göksel Okumuş


Halkların Demokratik Partisi

1-Emine Nilüfer Ataman

2-Mehmet Boztemir

3-Muzaffer Kaya


KIRŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Salih Çetinkaya

2-Hacı Turan


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Yılmaz Zengin

2- Rıfat Ertem


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Cemil Yıldırım Türk

2-Mustafa Erkal


Halkların Demokratik Partisi

1-Onur Şahin

2-Ayşe Merva Aytemür


KİLİS

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Reşit Polat

2-Ahmet Salih Dal


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Mehmet Akif Perker

2-Ökkaş Aslantaş


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mustafa Yün

2-Mehmet Emin Ertuğrul


Halkların Demokratik Partisi

1-Kasım Kısa

2-Tülay Sarıkabadayı


KOCAELİ
Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Fikri Işık

2-Radiye Sezer Katırcıoğlu

3-Zeki Aygün

4-İlyas Şeker

5-Mehmet Akif Yılmaz

6-Cemalettin Kaflı

7-Sami Çakır

8-Ayşe Müge Olşen

9-Halit Çokan

10-Yalçın Coştur

11-Yahya Coşkun


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Fatma Kaplan Hürriyet

2-Haydar Akar

3-Tahsin Tarhan

4-Turan Dumlu

5-Cuma Karavar

6-Mehmet Tamer Solakoğlu

7-Ayhan Mutlu

8-Rasim Meriç

9-Asude Fırat Özkan

10-Kemal Nişancı

11-Sabriye Şahin


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Saffet Sancaklı

2-Lütfü Türkkan

3-Hilal Elmas

4-Rıza Ağdağ

5-Ruhi Çavdar

6-Kemal Köse

7-Nurdoğan Kaçar

8-İlhan Tan

9-Süleyman Pekin

10-Dijle Akın

11-Ahmet Yeşil


Halkların Demokratik Partisi

1-Ali Haydar Konca

2-Ayfer Koçak

3-Güner Kizir

4-Dilber Beysülen

5-İbrahim Ergin

6-Sevda Özer

7-Sinan Odabaş

8-Ayten Yılmaz

9-Hasan Afşin

10-Bedia Salhan

11-Ahmet Okuyucular


KONYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Ahmet Davutoğlu

2-Mustafa Baloğlu

3-Hüsnüye Erdoğan

4-Ziya Altunyaldız

5-Muhammet Uğur Kaleli

6-Leyla Şahin Usta

7-Mehmet Babaoğlu

8-Abdullah Ağralı

9-Halil Etyemez

10-Rüveyde Gülseren Işık

11-Hacı Ahmet Özdemir

12-Ömer Ünal

13-Mustafa Kaya

14-Ömer Faruk Kanık


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Mustafa Hüsnü Bozkurt

2-Gülsüm Filorinalı

3-Mehmet Turgay Bilge

4-Ali Cemal Cömert

5-Mehmet Ali Ünal

6-Ali Sayar

7-Deniz İndibi Çelik

8-Hüseyin Yağcı

9-Saim Sezen

10-Ali Tekiş

11-Musa Gökçe

12-Emine Balık

13-Mehmet Gayretli

14-Mehmet Topbaş


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mustafa Kalaycı

2-Mustafa Sait Gönen

3-Süleyman Şenol

4-Hüseyin Oprukçu

5-Sevil Sargın

6-Zühal Ekici

7-Alper Gedik

8-Bulduk Özdemir

9-Faruk Sonkaya

10-Halil Ayhan

11-Şükrü Portakal

12-Halil Açıl

13-Osman Nuri Atçeken

14-Temmuz Şemin


Halkların Demokratik Partisi

1-Battal Odabaşı

2-Serap Kaya

3-Hüseyin Özkan

4-Şaziye Şener

5-Nihal Alaydın

6-Adnan Seyhan

7-Eylem Almaz

8-Kamuran Tekin

9-Gülçin Köneş

10-İbrahim Can

11-Günay Sağır

12-Sami Acar

13-Osman Çelik

14-Bülent Örüç


KÜTAHYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Mustafa Şükrü Nazlı

2-Vural Kavuncu

3-İshak Gazel

4-Ahmet Tan


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Ali Fazıl Kasap

2-Mehmet Aydın Uzun

3-Fisun Yıldız

4-İbrahim Solmaz


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Alim Işık

2-Hüseyin Balı

3-Önder Kıcıroğlu

4-Erol Alpertürk


Halkların Demokratik Partisi

1-Ahmet Toprak

2-Neriman Birgül Hakan

3-Ümit Aydemir

4-Aysun Cerek


MALATYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Öznur Çalık

2-Taha Özhan

3-Mustafa Şahin

4-Nurettin Yaşar

5-Bülent Tüfenkçi

6-Bayram Taşkın


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Veli Ağbaba

2-Hulisi Porgalı

3-Berna Karadaş

4-Memba Kuşcu

5-Yusuf Sürücü

6-Ethem Körükmez


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Arif Yıldız

2-Hakan Yılmaz

3-Güzün Koçak

4-Ubeyt Akçın

5-Hakan Kalkan

6-M. Ali Özpolat


Halkların Demokratik Partisi

1-Aydın Erdoğan

2-Perihan Yücekaya

3-Ahmet Akar

4-Latife Ulutaş

5-Betül Kurnaz Kılınç

6-Nejdet Balı


MANİSA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Recai Berber

2-Uğur Aydemir

3-Selçuk Özdağ

4-Murat Baybatur

5-Şule Tunalı

6-İsmail Bilen

7-Musa Yılmaz

8-Güzide İçen Kasap

9-Bilal Temel


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Özgür Özel

2-Mazlum Nurlu

3-Tur Yıldız Biçer

4-Mustafa Başgülşen

5-Sabri Temel

6-Sakine Öz

7-Abdullah Saka

8-Hasan Ören

9-Saniye Ağgül


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Erkan Akçay

2-Zeynel Balkız

3-Hasan Eryılmaz

4-Yaşar Coşkun

5-Mehmet Memiş

6-Osman Oktay

7-Mehmet Cem Çöllü

8-Galip Karagözler

9-Cemal Murat Erim


Halkların Demokratik Partisi

1-Ali Alfatlı

2-Sibel Genç

3-Mejdel Acar

4-Mehmet Tarlabölen

5-Abiddin Başboğa

6-Gülseren Olgun

7-Mustafa Yıldırım Polat

8-Cumali Yıldız

9-İhsan Çaça


MARDİN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Orhan Miroğlu

2-Gönül Bekin Şahkulubey

3-Mehmet Vejdi Kahraman

4-Abdullah Erin

5-Cengiz Demirkaya

6,Mehmet Emin Deniz


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Mehmet Çiftsüren

2-Muhammed Olğaç

3-Özlem Karaman

4-Mehmet Fıral İnal

5-Hamze Efe

6-Aydın Paksak


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Fikri Yazan

2-Duramettin Menküç

3-Erkan Aydın

4-Hayati Ünal

5-Ercan Bükülmez

6-Tayfun Topak


Halkların Demokratik Partisi

1-Mithat Sancar

2-Gülser Yıldırım

3-Erol Dora

4-Mehmet Ali Aslan

5-Enise Güneyli

6-Nurullah Görhan


MERSİN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Mustafa Muhammet Gültak

2-Yılmaz Tezcan

3-Muhsin Kızılkaya

4-Zeynep Gül Yılmaz

5-İbrahim Gül

6-Arif Yıldırım

7-Mehmet Emin Kaplan

8-Pınar Nar

9-Cemal Balkaya

10-Abdullah Kuz

11-Mehmet Taşkıran


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Hüseyin Çamak

2-Durmuş Fikri Sağlar

3-Aytuğ Atıcı

4-Mustafa Baysan

5-Serdal Kuyucuoğlu

6-Sibel Gazi Tabel

7-Ebru Çalışkan

8-Seyit Özananar

9-Semra Kabasakal

10-Nevin Zaimoğlu

11-Celal Çelik


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Oktay Öztürk

2-Baki Şimşek

3-Ali Öz

4-Mehmet Kara

5-Tolga Arslan

6-Gürcan Kasap

7-Ali Yücelen

8-Nihat Özen

9-Mehmet Ali Gökmen

10-Ali Rıza Bozkurt

11-Özgür Özcan


Halkların Demokratik Partisi

1-Dengir Mir Mehmet Fırat

2-Çilem Öz

3-Ali Tanrıverdi

4-Özlem Şen

5-Nursel Demir

6-Mahmut Karabulut

7-Gülay Bingöl

8-Nazım Aslan

9-Mehmet Taşcı

10-Şilan Aydın Üzgeç

11-Müslüm Tank

MUĞLA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Hasan Özyer

2-Hasan Kökten

3- Elvan Göçer

4-Mehmet Yavuz Demir

5-Muhittin Kayabaş

6-Özben Yelda Erol Gökcan


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Akın Üstündağ

2-Ömer Süha Aldan

3- Nurettin Demir

4-Burak Erbay

5-Emrah Doğu

6-Süleyman Girgin


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mehmet Erdoğan

2- Peyami Cinaz

3- Asım Başaran

4-Nuri Öztürk

5-Ferat Yüksel

6-Arif Ziya Keloğlu


Halkların Demokratik Partisi

1-Münevver Hürriyet Karadeniz

2- Mehmet Polat

3- Nurhayat Tekgül

4-Kamuran Resuloğulları

5-Ayla Ableyla

6-Mehmet Emin Gers


MUŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Mehmet Emin Şimşek

2-Abdulselam Er

3-Halis Saltık


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Şemsettin Onuler

2-Ali Haydar Fırat

3- Yıldırım Paçal


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Abdurrahman Gümüş

2- Tarkan Dede

3- Fatma Yıldırım


Halkların Demokratik Partisi

1-Burcu Çelik Özkan

2-Ahmet Yıldırım

3-Mensur Işık


NEVŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Mustafa Açıkgöz

2-Murat Göktürk

3-Ebubekir Gizligider


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Hilmi Bülent Tekiner

2-Cuma Yorgancı

3- Osman Fahri Ertik


Milliyetçi Hareket Partisi

1- Mehmet Varol

2-Sait Yüksel

3- Mustafa Uğur


Halkların Demokratik Partisi

1-Ahmet Mete Pak

2-Funda Temel

3-Bekir Fuat Akbel


NİĞDE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Alpaslan Kavaklıoğlu

2-Erdoğan Özegen

3-Yaşar Ataç


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Doğan Şafak

2-Sevgi Özbek

3- Ramazan Ertan


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Vedat Bayram

2-Murat Işıklı

3-Hakan Er


Halkların Demokratik Partisi

1-Cafer Kılıç

2-İpek Ekran

3-İbrahim Avşar


ORDU

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Numan Kurtulmuş

2-Oktay Çanak

3-İhsan Şener

4-Ayşe Nilgün Tomakin

5-Şakir Çoban


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Seyit Torun

2-Mustafa Adıgüzel

3-İdris Yıldız

4-İsa Yazıcı

5-Osman Güngör


Milliyetçi Hareket Partisi
1-Cemal Enginyurt

2-Murat Kaçak

3-Hakan Yakışan

4-Ali İhsan Aydın

5-Faruk Kütük


Halkların Demokratik Partisi

1-Ahmet Cevat Güney

2-Cahit Ongunyurt

3-Güngör Ataş

4-Turan Bayrak

5-Güven Atabay


OSMANİYE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Suat Önal

2-Mücahit Durmuşoğlu

3-Mehmet Sarı

4-Emir Hasan Arslantaş


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Nihat Çerçi

2-Murat Koluçolak

3-Serpil Düzgün

4-Hatice Erdur


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Devlet Bahçeli

2-Ruhi Ersoy

3-Elif Loğoğlu

4-Mehmet Vural


Halkların Demokratik Partisi

1-Ahmet Şakır

2-Nazlı Yusufoğlu Kızılkaya

3-Hatice Betül Çelebi

4-Emine Ruken Akça


RİZE

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Hasan Karal

2-Hikmet Ayar

3-Osman Aşkın Bak


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Kenan Bıyık

2-Tahsin Ocaklı

3-Candan Eyüboğlu


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Osman Cem Kazmaz

2-Ömer Ökten

3-Erol Kabaoğlu


Halkların Demokratik Partisi

1-Necmettin Durmuş

2-Selda Karafazlı Kurşun

3-Kerem Ay


SAKARYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Ayşenur İslam

2-Mustafa İsen

3-Ali İhsan Yavuz

4-Recep Uncuoğlu

5-Ali İnci

6-Recep Hacıeyüpoğlu

7-Bilgehan Doğru


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Engin Özkoç

2-Hüseyin Avni Şahin

3-Erdoğan Isır

4-Ayhan Bal

5-Elif Asiye Başer

6-Ayşe Kılıç

7-Enis Ceylan


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Zihni Açba

2-Orhan Ünver

3-Ali Rıza Acartürk

4-Hüsamettin Atasever

5-İsmail Kamil Doğancı

6-Gökhan Taşdeviren

7-Serdar Çakan


Halkların Demokratik Partisi

1-Neslin Gümüş

2-İbrahim Uzen

3-Leyla Kızıl

4-Cumhur Atay

5-Ayşegül Altıntaş

6-Aydın Kınay

7-Tülay Demirtaş


SAMSUN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Akif Çağatay Kılıç

2-Ahmet Demircan

3-Fuat Köktaş

4-Çiğdem Karaaslan

5-Hasan Basri Kurt

6-Kamuran Özden

7-Yılmaz Hocaoğlu

8-Hüseyin Avni Çatal

9-Adem Tuncer


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Kemal Zeybek

2-Hayati Tekin

3-Neslihan Hancıoğlu

4-Müşfik Veysel Erdoğan

5-Şaban Sevinç

6-Fatma Necile Çokay

7-Atıf Tomrukçu

8-Şevki Yılmaz

9-Mehmet Atalay


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Erhan Usta

2- Hüseyin Edis

3-Akın Üner

4-Mustafa Keskin

5-Pınar Kılınç

6-Osman Teber

7-Kemal Bostancı

8-Mehmet Ayhan Acar

9-Ayten Başkan Yüksel


Halkların Demokratik Partisi

1-Alp Altınörs

2-Makbule Efe Baysal

3-İlhan Cüre

4-Sait Kocaman

5-Ahmet Çağın

6-Emine Çepni

7-Mahmut Arslan

8-Saliha Alaca

9-Erdal Yüksel


SİİRT

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Yasin Aktay

2-Haşim Taşkıran

3-Ali İlbaş


Cumhuriyet Halk Partisi

1- Fırat Soysal

2-Cindi Eren

3-Kamile Balcı


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Abdullah Bayram

2-Beşir Sevinç

3-Erhan Özgen


Halkların Demokratik Partisi

1-Kadri Yıldırım

2-Hatice Seviptekin

3-İsmail Aydın


SİNOP

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Cengiz Tokmak

2-Nazım Maviş


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Barış Karadeniz

2-Mustafa Acun


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Mustafa Meftun Çağlar

2-Rahmi Öztürk


Halkların Demokratik Partisi

1-Zeki Çelik

2-Ayşegül Kafkas


SİVAS

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-İsmet Yılmaz

2-Hilmi Bilgin

3-Selim Dursun

4-Adem Yıldırım

5-Yalçın Özdemir


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Ali Akyıldız

2-Haydar Gölbaşı

3-Ulaş Karasu

4-Baki Çoban

5-İsmail Şahin


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Celal Dağgez

2-Oğuz Özdemir

3-Muammer Demirci

4-Hamit Özkan

5-Kadir Eğri


Halkların Demokratik Partisi

1-Dursun Yıldız

2-Şahturna Ağdaşan

3-Mevlude Acar

4-Cevat Aktaş

5-Yaşar Vural


ŞANLIURFA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Nureddin Nebati

2-Mehmet Kasım Gülpınar

3-Seyit Eyyüpoğlu

4-Mazhar Bağlı

5-Halil Özcan

6-Hamide Sürücü

7-Ahmet Eşref Fakıbaba

8-Mehmet Akyürek

9-Mahmut Kaçar

10-Yusuf Eğilmez

11-Yıldız Konal Süslü

12-Abdullah Yeşil


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Ali Murat Bucak

2-Hasan Oğul

3-Resul Bebe

4-Sedat Sağır

5-İsmail Bahçacı

6-Mahmut Han Şahin

7-Akile Yektaş

8-Muzaffer Yiğitbaşı

9-Kemal Eşsiz

10-Ahmet Helvacı

11-Lütfü Küçükbayrak

12-Caner Çamlıbel


Milliyetçi Hareket Partisi

1-İbrahim Özyavuz

2-İsmail Bağış

3-İbrahim Doğan

4-Mehmet Akdeniz

5-Mustafa Çiftçi

6-Murat Kaçak

7-İsmail Akbulut

8-Şermin Ataş

9-İsmail Taş

10-Ömer Çağlar Yılmaz

11-Can Halil Çizmecioğlu

12-Mustafa Remzi Karataş


Halkların Demokratik Partisi

1-Osman Baydemir

2-Dilek Öcalan

3-İbrahim Ayhan

4-Leyla Güven

5-Ziya Çalışkan

6-Yasin Batan

7-Gülcan Avcı

8-Serhat Dicle Yüksel

9-Hacire Aksoy

10-Rasim Çakmak

11-Yağmur Akay

12-Asye Doğan


ŞIRNAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Arslan Tatar

2-Adnan Şık

3-Lezgin Adıyaman

4-Rizgin Birlik


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Abdullah Gökçe

2-Agit Aykut

3-Hava Adıyaman

4-Şahin Zirek


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Hakim Zeyrek

2-Nizar Zeyrek

3-Sultan Semra Arslan

4-Gündüz Ökten


Halkların Demokratik Partisi

1-Faysal Sarıyıldız

2-Leyla Birlik

3-Ferhat Encu

4-Aycan İrmez


TEKİRDAĞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Mustafa Yel

2-Ayşe Doğan

3-Metin Akgün

4-Eyüp Kanar

5-Hakan Sunal

6-Ahmet Üzgün


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Faik Öztrak

2-Candan Yüceer

3-Emre Köprülü

4-İlhami Özcan Aygun

5-Arzu Mandalı Sucu

6-Şerafetdin Terzi


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Bülent Belen

2-Hakan Özgül

3-Kamil Günay

4-Arif Yalçın

5-İsmet Fıçıcı

6-Muhammer Varol


Halkların Demokratik Partisi

1-Erdal Avcı

2-Sevgi Evren Köroğlu

3-Sabri Topçu

4-Sadi Özdemir

5-Elif Güler

6-Lokman Tekin


TOKAT

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Coşkun Çakır

2-Celil Göçer

3-Fatma Gaye Güler

4-Fatih Akgün

5-Mustafa Arslan


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Orhan Düzgün

2-Gülperi Coşar

3-Mine Baş

4-Sinan Yavuz Yavaş

5-Tahir Yıldırım


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Abdurrahman Başkan

2-Hüseyin Erkan İkikat

3-Yücel Bulut

4-Mustafa Afşın Ünverdi

5-Kübra Sever Taşkıran


Halkların Demokratik Partisi
1-Murat Toprak

2-Bahar Özer

3-Erkan Keskin

4-Şahap Yıldırım

5-Gülcan Gümüş


TRABZON

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Süleyman Soylu

2-Muhammet Balta

3-Ayşe Sula Köseoğlu

4-Adnan Günnar

5-Nihat Tosun

6-Salih Cora


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Haluk Pekşen

2-Ali Türen Öztürk

3-Ahmet Kaya

4-Murat Özçilingir

5-Yavuz Karan

6-Mustafa Aydın


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Koray Aydın

2-Yavuz Aydın

3-Hüseyin Örs

4-Hasan Akyüz

5-Hasan Suiçmez

6-Hikmet Yılmaz


Halkların Demokratik Partisi

1-Hüseyin Taka

2-Mehmet Can Mutlu

3-Abdulselam Kılıç

4-Mehmet Mustafa Olcayto

5-Turan Çavuşoğlu

6-Nurettin Karadeniz


TUNCELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Mehmet Tunç

2-Ali Ulvi Seyrek


Cumhuriyet Halk Partisi
1-Saniye Barut

2-Kemal Yaşar Atmış


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Namık Dursun

2-Hıdır Budak


Halkların Demokratik Partisi

1-Alican Önlü

2-Edibe Şahin


UŞAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Mehmet Altay

2-Eyüp Gökhan Özekin

3-Hüseyin Keskin


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Özkan Yalım

2-İsmet Akın

3-Mustafa Aydın


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Durmuş Yılmaz

2-Gökhan Özoğul

3-Muhammet Gür


Halkların Demokratik Partisi
1-Hanife Güzel

2-Mustafa Kızıldağ

3-Seyithan Yetkin


VAN

Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Burhan Kayatürk

2-Ömer Çaha

3-Nahide Hakan

4-Faruk Alpaslan

5-Hamdullah Şevli

6-Özge Burak Deger

7-Yakup Aladağ

8-Nizamettin Ağar


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Nadir Kartal

2-Erkan Nükte

3-Gürgin Aslan

4-Hatice Gülenoğlu

5-Gülcan İnce

6-Hayrullah Irtak

7-Abubekir Yeşilova

8-Muhtar Erdoğan


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Gültekin Çavuşoğlu

2-Yavuz Selim Camuşcu

3-Necdet Öztürkçü

4-Ümit Akdağ

5-Mustafa Alkoç

6-Cengiz Çetinöz

7-Ebru Berköz Karaca

8-Ömer Kurtbeyoğlu


Halkların Demokratik Partisi

1-Figen Yüksekdağ Şenoğlu

2-Lezgin Botan

3-Yurdusev Özsökmenler

4-Adem Özcaner

5-Tuğba Hezer

6-Selami Özyaşar

7-Remzi Özgökçe

8-Yeliz Yıldırım


YALOVA

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Fikri Demirel

2-Mehmet Demirhan


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Muharrem İnce

2-Murat Ocak


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Ünlem Üstel

2-Ahmet Gençtürk


Halkların Demokratik Partisi

1-Nizamettin Öztürk

2-Aynur Erbay


YOZGAT

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Abdulkadir Akgül

2-Ertuğrul Soysal

3-Yusuf Başer

4-İskender Minar


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Hasan Aslan Nurdoğdu

2-Zeynep Kılıçarslan

3-Gülhanım Ceylan

4-Hatice Açıkgöz


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Sadir Durmaz

2-Mehmet Ali Çakır

3-Seyit Yücel

4-Yusuf Mertoğlu


Halkların Demokratik Partisi

1-Metin Eroğlu

2-Şükrü Almaz

3-Hatice Ücar

4-Selami Üstündağ


ZONGULDAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

1-Hüseyin Özbakır

2-Faruk Çaturoğlu

3-Özcan Ulupınar

4-Emine Çift

5-Akın Kaymak


Cumhuriyet Halk Partisi

1-Şerafettin Turpcu

2-Ünal Demirtaş

3-Deniz Yavuzyılmaz

4-Harun Akın

5-Ali İhsan Köktürk


Milliyetçi Hareket Partisi

1-Zeki Çakan

2-Yavuz Erkmen

3-Ahmet Emre Bayramoğlu

4-Şeyma Elmas Songür

5-Meral Demirbaş


Halkların Demokratik Partisi

1-Ali Topaloğlu

2-Songül Tatlı

3-Fahri Bozbaş

4-İsmahan Yaşar

5-Bedirhan Güneş

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