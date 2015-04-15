Milletvekili geçici aday listesi açıklandı
7 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerine ilişkin geçici aday listesi açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK Kararına göre, 20 siyasi parti seçime katılacak -Türkiye genelinde 166 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararında, 7 Nisan tarihinde 20 siyasi parti tarafından Kurul Başkanlığına verilen aday listeleri incelendi.
Buna göre, AK Parti, Anadolu Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, DP, DSP, Halkın Kurtuluş Partisi, HDP, Komünist Parti, MHP, Millet Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi 85, Hak ve Özgürlükler Partisi 75, Merkez Parti 73, LDP 58, DYP ve Yurt Partisi 56, Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi 55, Hak ve Adalet Partisi 43 seçim çevresinde seçime katılacak.
Karara göre Türkiye genelinde 166 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.
YSK kararında, 20 siyasi partinin geçici milletvekili aday listesi ile bağımsız adayların listesi yer aldı.
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Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan milletvekili geçici aday listeleri şöyle:
ADANA
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ)
1- Necdet Ünüvar
2- Fatma Güldemet Sarı
3- Sadullah Kısacık
4- Talip Küçükcan
5- Mehmet Şükrü Erdinç
6- Esra Yalvaç
7- Mehmet Can
8- Mustafa Çalışkan
9- Asuman Tekin
10- Kasım Pamuk
11- Mehmet Faruk Bozkurt
12- Ramazan Demir
13- Mehmet Ay
14- Hasan Berzan Toprak
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
1- Elif Doğan Türkmen
2- Zülfikar İnönü Tümer
3- İbrahim Özdiş
4- Aydın Uslupehlivan
5- Mustafa Kemal Özkan
6- Müzeyyin Şevkin
7- Rıza Mete
8- Ahmet Adıgüzel
9- Abdullah Sedat Doğan
10- Rukiye Çinkılıç
11- Akif Kemal Akay
12- Mustafa Bilgilioğlu
13- Yüksel Karaaslan
14- Orhan Sümer
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
1- Mevlüt Karakaya
2- Muharrem Varlı
3- Seyfettin Yılmaz
4- Abdulkadir Yuvalı
5- Ali Aydın
6- Ali Demir
7- Demet Çardak
8- Sinan Gül
9- Mehmet Ali Arslan
10- Adem Güngoğan
11- Neslihan Uzun
12- İsa Ayanoğlu
13- Ayla Emrahoğlu
14- Burak Yiğenoğlu
Halkların Demokratik Partisi (HDP)
1- Rıdvan Turan
2- Meral Danış Beştaş
3- Vedat Özkan
4- Beyhan Günyeli
5- Tugay Bek
6- Hatice Kavran
7- Barış Karabıyık
8- Feride Peynirci
9- İsmail Başaran
10- Nefise Balyemez
11- Reşit Ertaş
12- Kader Duman
13- Hıdır Koluman
14- Feyrüze Gümüş
ADIYAMAN
AK PARTİ
1- Ahmet Aydın
2- Adnan Boynukara
3- İbrahim Halil Fırat
4- Salih Fırat
5- İclal Yalçın Tutuş
CHP
1- Mehmet Selçuk Tabak
2- Abdurrahman Tutdere
3- Fatma Ulubey
4- Mehmet Karahan
5- Karip Bozkurt
MHP
1- Recep Kılıç
2- Emine Acar
3- Remziye Yavuz
4- Ahmet Kara
5- Mehmet İnan
HDP
1- Behçet Yıldırım
2- Ferhat Temel
3- Ayten Yılmaz
4- Yasin Tahta
5- Birsen Tunç
AFYONKARAHİSAR
AK PARTİ
1- Halil Ürün
2- Ali Özkaya
3- Remziye Sıvacı
4- Akif Özkaldı
5- Fatih Beder
CHP
1- Burcu Kayıkcı
2- Mehmet Ali Ecer
3- Mehmet Tuğrul Akkuş
4- Yalçın Görgöz
5- Bekir Kasap
MHP
1- Mehmet Parsak
2- Aziz Aslan
3- Fatih Çetinkaya
4- İsmail Elibol
5- Abdil Demiral
HDP
1- Remzi Yaşar Dikmenyıldız
2- Cavidan Nizamoğlu
3- Vedat Kaya
4- Müge Yamanyıldız
5- İsmail Kaçmaz
AĞRI
AK PARTİ
1- Abdullah Atalay
2- Yılmaz Ensaroğlu
3- Halil Özyolcu
4- Ali Konyar
CHP
1- Cemil Erhan
2- Muhammed Nidai Özmen
3- Mehmet Sıddık Yel
4- Erkan Sayan
MHP
1- Mustafa Örü
2- Bilal Yaşar
3- Murat Çiftçi
4- Memet Yıldırım
HDP
1- Leyla Zana
2- Berdan Öztürk
3- Dirayet Taşdemir
4- Mehmet Emin İlhan
AKSARAY
AK PARTİ
1- İlknur İnceöz
2- Nevzat Palta
3- Hüseyin Hüyük
CHP
1- Mehmet Öztürk
2- Haşmet Tekin Ökçe
3- Mehmet Ali Topaç
MHP
1- Turan Yaldır
2- Mustafa Tuğrul Karacaer
3- Kılıçaslan Ekin
HDP
1- Bircan Duman
2- İsmail Doygun
3- Bahar Göncü
AMASYA
AK PARTİ
1- Mehmet Naci Bostancı
2- Sait Yüce
3- Hasan Ali Cesur
CHP
1- Mustafa Tuncer
2- Ramis Topal
3- Devrim Ersoy
MHP
1- Mehmet Sarı
2- Sadık Aslan
3- Turan Gürdoğan
HDP
1- Naciye Çiğdem Atalay
2- Nurettin Alkan
3- Mustafa Irmak
ANKARA-1. BÖLGE
AK PARTİ
1- Yalçın Akdoğan
2- Ahmet Gündoğdu
3- Ali İhsan Arslan
4- Jülide Sarıeroğlu
5- Murat Alparslan
6- Ertan Aydın
7- Tülay Selamoğlu
8- Fatih Şahin
9- Muhammet Emin Zararsız
10- Hasan Albayrak
11- Ercan Kınacı
12- Barış Aydın
13- Murat Köse
14- Hasan Karagöz
15- Hatice Demirtaş
16- Haydar Şahin
17- Fatma Coşar Karacan
18- Mehmet Ali Canlı
CHP
1- Ayşe Gülsün Bilgehan
2- Necati Yılmaz
3- Tekin Bingöl
4- Aylin Nazlıaka
5- Levent Gök
6- Ali Haydar Hakverdi
7- Bülent Kuşoğlu
8- Hikmet Tepe
9- Gamze Taşcıer
10- Emre Doğan
11- Selahattin Emre
12- Durdu Özbolat
13- Semra Aksoy
14- Kazım Sönmez
15- Faruk Özdemir
16- Erdoğan Kılıç
17- Birsen Temir
18- İlyas Güven Eroğlu
MHP
1- Yıldırım Tuğrul Türkeş
2- Zühal Topcu
3- Mustafa Erdem
4- Erkan Bülent Haberal
5- Nevzat Aypek
6- Bircan Akyıldız
7- Sultan Gündüz
8- Ayşe Sibel Ersoy
9- İbrahim Çiftçi
10- Aytaç Özel
11- Esin Gürel
12- Şener Beşiroğlu
13- Şahin Önalan
14- Umutcan Günerkaya
15- Ali Keleş
16- Ülkü Gök Güven
17- Pınar Gülsoy
18- İbrahim Kuş
HDP
1- Sırrı Süreyya Önder
2- Serkan Özkan
3- Songül Erol Abdil
4- Perihan Kiraz
5- Firdevs Kantar
6- Celal Demir
7- Zelal Deniz Demir
8- Mehmet Tekin Okay
9- İsmehan Sarıateş
10- Burcu Yıldırım
11- Bülent Durukan
12- Nursel Güvendir
13- Emin Çarbuğa
14- Sündüs Keleş
15- Hüseyin Ataş
16- Ahmet Demirel
17- Nazik Kılıç
18- Abdulkani Tatlısu
ANKARA -2. BÖLGE
AK PARTİ
1- Emrullah İşler
2- Ahmet İyimaya
3- Lütfiye Selva Çam
4- Vedat Bilgin
5- Aydın Ünal
6- Ayhan Yılmaz
7- Mahmut Sami Mallı
8- Nevzat Ceylan
9- Ahmet Baba
10- Nuri Elibol
11- Adem Ceylan
12- Selim Cerrah
13- Bülent Yağmur
14- Neslihan Cenk
CHP
1- Şenal Sarıhan
2- Murat Emir
3- Ahmet Haluk Koç
4- Nihat Yeşil
5- Alirıza Erbay
6- Celalettin Koç
7- Semra Dinçer
8- Barış Ozan Vural
9- Ali Yılmaz
10- Servet Ünsal
11- Selma Ergen
12- Haydar Doğan
13- Abidin Şahin
14- Ufuk Ataç
MHP
1- Şefkat Çetin
2- Mustafa Mit
3- Hamit Ayanoğlu
4- Yaşar Yıldırım
5- Mehmet Damar
6- Gül Gülser Kılıçaslan
7- Mehmet Ali Tanrıverdi
8- Alpaslan Sucu
9- Tayfun Ünal
10- Meltem Hatice Uluç
11- Hikmet Durğut
12- Tümer Zeytin
13- Fatih Gözüm
14- Bayramali Temizer
HDP
1- Mahmut Memduh Uyan
2- Gülsen Ülker
3- Aydın Çubukçu
4- Nursel Öztürk
5- Remziye Güçlü
6- Ayfer Balıkçı
7- İlknur Yılmaz
8- Kamber Ataş
9- Mehtap Özkan Deliduman
10- Orhan Çelebi
11- Münübe Koç
12- Gülüstan Aydoğdu
13- Şerif Oti
14- Dilek Ertürk
ANTALYA
AK PARTİ
1- Lütfi Elvan
2- Mustafa Köse
3- Hüseyin Samani
4- Gökcen Özdoğan Enç
5- Sena Nur Çelik
6- İbrahim Aydın
7- Atay Uslu
8- İbrahim Türkiş
9- Nevin Korkmaz Zor
10- Hakkı Beşkazalı
11- Ercan Mekteplioğlu
12- İzzet Yılmaz
13- Murtaza Tamyürek
14- Mustafa Akdeniz
CHP
1- Niyazi Nefi Kara
2- Deniz Baykal
3- Çetin Osman Budak
4- Mustafa Akaydın
5- Devrim Kök
6- Figen Albuga Çalıkuşu
7- Rafet Zeybek
8- Nusret Bayar
9- Deniz Filiz
10- Sultan Yegen
11- Sevindik Gizli
12- Cavit Arı
13- Gürkut Acar
14- İbrahim Keser
MHP
1- Mehmet Günal
2- Ahmet Selim Yurdakul
3- Tarkan Akıllı
4- Adem Uslu
5- Cafer Uyar
6- Cengizhan Gökgöz
7- Tolga Alıcı
8- Gökhan Kurşunlu
9- Metin Özkan
10- Mustafa Alperen Erol
11- Neşe Gül
12- Hasan Bölücek
13- Güray Parlak
14- Turgut Bucak
HDP
1- Hakkı Saruhan Oluç
2- Deniz Yıldırım
3- Nuray Erçağan
4- Hadi Cin
5- Aysel İbili
6- İshak Kahraman
7- Gülkız Türk
8- Atalay Mete
9- İlkin Manya
10- Hasan Kıyafet
11- Leyla Ruken Yolcu
12- Savaş Sezgin
13- Songül Şarklı
14- Ebru Ergen Korkmaz
ARDAHAN
AK PARTİ
1- Orhan Atalay
2- Yunus Baydar
CHP
1- Ensar Öğüt
2- Sezgin Kaya
MHP
1- Bülent Ulutaş
2- Ömer Tekoğlulları
HDP
1- Taşkın Aktaş
2- Arzu Moco
ARTVİN
AK PARTİ
1- İsrafil Kışla
2- Vedat Kibar
CHP
1- Uğur Bayraktutan
2- Musa Ulutaş
MHP
1- Muhammed Altunal
2- Rafet Abay
HDP
1- Recep Demirci
2- Celal Nizam Osmanağaoğlu
AYDIN
AK PARTİ
1- Mehmet Sadık Atay
2- Abdurrahman Öz
3- Zeynep Armağan Uslu
4- Mustafa Savaş
5- Metin Yavuz
6- Ersin Esenlik
7- Cengiz Altıntaş
CHP
1- Bülent Tezcan
2- Metin Lütfi Baydar
3- Hüseyin Yıldız
4- Mehmet Fatih Atay
5- Tayfun Tayipoğlu
6- Ferda Çağlar Erkut
7- Fulya Üstündağ
MHP
1- Ali Uzunırmak
2- Hayri Güleç
3- Hüseyin Karagöz
4- Deniz Depboylu
5- Fevzi Köse
6- Hilmi Bolatoğlu
7- Kadri Dülger
HDP
1- Filiz Koçali
2- Muzaffer Yöndemli
3- Seval Akkan Açıcı
4- Kibar Boza
5- Mahmut Nacar
6- Derviş Peker
7- Ayfer Demirel
BALIKESİR
AK PARTİ
1- Mahmut Poyrazlı
2- Sema Kırcı
3- Ali Aydınoğlu
4- Ayşe Kardaş
5- Kasım Bostan
6- Mehmet Bayyiğit
7- Hilal Demirözer
8- Mustafa Canbey
CHP
1- Mehmet Tüm
2- Ahmet Akın
3- Namık Havutça
4- Fikret Şahin
5- Ali Kemal Deveciler
6- Ensar Aytekin
7- İrfan Barış
8- İsmail Aynur
MHP
1- İsmail Ok
2- Recep Çetin
3- Rafet Çetinel
4- Mehmet Duran
5- Adnan Çelebi
6- Mehmet Ağar
7- Tuncay Kılıç
8- Kemal Girgin
HDP
1- Cafer Çelik
2- Bedri Arık
3- Esengül Beşli
4- Ahmet Zeki Açıkgöz
5- Ayşe Işık
6- Şuayyip Çetin
7- Hayrettin Şen
8- Faruk Nafız Sayın
BARTIN
AK PARTİ
1- Yılmaz Tunç
2- Mustafa Yelkenci
CHP
1- Muhammet Rıza Yalçınkaya
2- Aysu Bankoğlu
MHP
1- Sezai Bilgin
2- Orhan Ölçek
HDP
1- Diren Cevahir Şen
2- Keskin Erol
BATMAN
AK PARTİ
1- Ziver Özdemir
2- Ahmet İnal
3- Murat Güneştekin
4- Adile Gürbüz
CHP
1- Celal Ayhan
2- Ahmet Durmaz
3- Kemal Demir
4- Mendüh Doğru
MHP
1- Turan Aytek Önalp
2- Yusuf Açık
3- Sami Biçer
4- Cemil Güzel
HDP
1- Ali Atalan
2- Saadet Becerekli
3- Ayşe Acar Başaran
4- Hasan Yağız
BAYBURT
AK PARTİ
1- Naci Ağbal
2- Bünyamin Özbek
CHP
1- Murat Bülbül
2- Önal Aşut
MHP
1- Karabey Kadri Karaoğlu
2- Tamer Kayalap
HDP
1- Abdulkadir Canalır
2- Hülya Usanmaz
BİLECİK
AK PARTİ
1- Halil Eldemir
2- Ramazan Kurtulmuş
CHP
1- Yaşar Tüzün
2- Ali Çağatay Karaahmet
MHP
1- Bahattin Şeker
2- Hüseyin Şensoy
HDP
1- Perihan Karakoç
2- Ömer Ege
BİNGÖL
AK PARTİ
1- Şebnem Kocakelçi
2- Enver Fehmioğlu
3- Feyzi Berdibek
CHP
1- Ahmet Bazancir
2- Kemal Satıcı
3- Hüseyin Negüzel
MHP
1- Hasan Kızılboğa
2- Rağıp Tümen
3- Muhittin Satık
HDP
1- Hişyar Özsoy
2- Serhat Gümüş
3- Sevgi Örüç
BİTLİS
AK PARTİ
1- Vedat Demiröz
2- Edip Safder Gaydalı
3- Fatih Kidirioğlu
CHP
1- Nasip Uyğan
2- Mehmet Kaçar
3- Melvan Karabağ
MHP
1- Metin Taşdemir
2- Arif Özer
3- Melihşah Budak
HDP
1- Mizgin Irgat
2- Mahmut Celadet Gaydalı
3- Zeynel Omay
BOLU
AK PARTİ
1- Ali Ercoşkun
2- Fehmi Küpçü
3- Mehmet Emin Güz
CHP
1- Tanju Özcan
2- Yusuf Renkli
3- Mehmet Burak Cop
MHP
1- Şükrü Gülez
2- Kader Garipoğlu
3- Mihriban Yerlikaya
HDP
1- Nevzat Sancak
2- Nur İriboy
3- Güner Yavuz
BURDUR
AK PARTİ
1- Reşat Petek
2- İbrahim Ekici
3- Kamil Özcan
CHP
1- Mehmet Göker
2- Kadir Koç
3- Okan Kurd
MHP
1- Alpaslan Ahmet Dursun
2- Ali İsra Güngör
3- Metin Işıldar
HDP
1- Celal Çiçek
2- Betül Taylan
3- Taner Taş
BURSA
AK PARTİ
1- Mehmet Müezzinoğlu
2- Emine Yavuz Gözgeç
3- Cemalettin Kani Torun
4- Hüseyin Şahin
5- İsmet Su
6- Hakan Çavuşoğlu
7- Önder Matlı
8- Zekeriya Birkan
9- Bennur Karaburun
10- Gürsel Dönmez
11- Yüksel Yeni
12- Nihat Nasır
13- Harun Akın
14- Ahmet Kılıç
15- Osman Mesten
16- Halide Serpil Şahin
17- Cemile Yiğit
18- Salih Başparmak
CHP
1- Lale Karabıyık
2- Ceyhun İrgil
3- Orhan Sarıbal
4- Erkan Aydın
5- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
6- Mustafa Şenyurt
7- Asüde Şenol
8- Nuray Çohan
9- İsmet Karaca
10- Tahir Gürhan Akdoğan
11- Deniz Baykal
12- Özgür Şahin
13- Necati Şahin
14- Şadi Özdemir
15- Erkan Dönmez
16- Ayşe Şahin
17- İnan Keser
18- Metin Çelik
MHP
1- İsmet Büyükataman
2- Kadir Koçdemir
3- Tevfik Topçu
4- Fevzi Zırhlıoğlu
5- Fikret Fidan
6- Hasan Toktaş
7- Ali Hayri Ozan
8- Yüksel Selçuk Türkoğlu
9- Hatice Deniz
10- Çetin Elmas
11- Yusuf Turan
12- Gülten Kavut Sürücü
13- Timur Özdemir
14- Zafer Karakılıç
15- Yüksel Okumuş
16- Levent Çelik
17- Engin Er
18- Sakin Köseoğlu
HDP
1- Asiye Kolçak
2- Metin Kılıç
3- Hüseyin Armağan
4- Ceylan Erol
5- Şahin Akın
6- Fatma Özen Çerençe
7- Mehmet Deniz Büyük
8- Rüstem Avcı
9- Hadice Ateş
10- Ali Dağ
11- Birgül Hızal
12- Şenol Gül
13- Münesre Geçimli
14- Bertal Camkıran
15- Gurbet Çelik
16- Rahim Dede
17- Nuri Baygımdır
18- Mehmet Erdoğan
ÇANAKKALE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Bülent Turan
2- İsmail Kaşdemir
3- Jülide İskenderoğlu
4- Sebahattin Güner
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Muharrem Erkek
2- Bülent Öz
3- Ahmet Küçük
4- Ali Sarıbaş
Milliyetçi Hareket Partisi
1- İbrahim Kürşat Tuna
2- Enver Koç
3- Serdar Can
4- Günay Uçar
Halkların Demokratik Partisi
1- Özlem Ergun Açanal
2- Mihriban Sah
3- Ergin Fidan
4- Leyla Yavuz
ÇANKIRI
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Emin Akbaşoğlu
2- Hüseyin Filiz
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Murat Berat Atalay
2- İlhan Tekin
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Recep Dumanlı
2- Fehmi Bölükbaşı
Halkların Demokratik Partisi
1- Sevilnaz Göçmez
2- Hüseyin Karakaş
ÇORUM
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Salim Uslu
2- Cahit Bağcı
3- Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt
4- Ahmet Sami Ceylan
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Tufan Köse
2- Muharrem Bozdoğan
3- Dinçer Solmaz
4- Saim Topgül
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Vahit Kayrıcı
2- Aybüke Topçubaşı Ekici
3- Sami Çam
4- Ali Akcan
Halkların Demokratik Partisi
1- Muharrem Özünel
2- Ümit Küçükbayatlılı
3- Meliha Üşüdür
4- Hasibe Beyaz
DENİZLİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Nihat Zeybekci
2- Mehmet Yüksel
3- Bilal Uçar
4- Nurcan Dalbudak
5- Osman Yüceliş
6- Emin Okkaya
7- Peral Uluköy
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Melike Basmacı
2- Kazım Arslan
3- Gülizar Biçer Karaca
4- Adil Demir
5- Ahmet Divarcı
6- Halis Ödel
7- Adnan Keskin
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Emin Haluk Ayhan
2- Cafer Birtürk
3- Ümit Bahtiyar
4- İsmail Yarımca
5- Zafer Kaplan
6- Mehmet Fevzi Yeniçeri
7- Şule Türkarslan
Halkların Demokratik Partisi
1- Perihan Üge
2- Ahmet Turhan
3- Emine Yalçın
4- Dilaver Senem
5- Ayfer İnan
6- Yunus Özdemir
7- Özgür Çavuşoğlu
DİYARBAKIR
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Cevdet Yılmaz
2- Mehmet Selim Ensarioğlu
3- Seyyit Haşım Haşimi
4- Oya Eronat
5- Fazıl Hüsnü Erdem
6- Abdurrahman Kurt
7- Ali İhsan Merdanoğlu
8- Mustafa Elgörmüş
9- Netice Arslan
10- Alaattin Parlak
11- Abbas Barış
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Muhsin Koçyiğit
2- Gündoğan Mermutluoğlu
3- Gülabi Şimşek
4- Murat Uzun
5- Vahit Yiğit
6- Aslı Açıkgöz
7- Mustafa Boz
8- Ayşe Yelkovan
9- Burhan Altay
10- İlhan Baran
11- Mehmet Salih Günel
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mehmet Teyar Karakoç
2- Ayşe Önen
3- Feyzi Yigitkan
4- Hasan Özmen
5- Ahmet Kaya
6- Recep Donat
7- Harun Yaşa
8- Ömer Bozkaya
9- Şeyhmus Bilici
10- Mehmet İçli
11- Aziz Demir
Halkların Demokratik Partisi
1- İdris Baluken
2- Nursel Aydoğan
3- Nimetullah Erdoğmuş
4- Feleknas Uca
5- Altan Tan
6- Çağlar Demirel
7- Ziya Pir
8- İmam Taşçıer
9- Sibel Yiğitalp
10- Edib Berk
11- Nesrin Hilal Şanlı
DÜZCE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Faruk Özlü
2- Fevai Arslan
3- Ayşe Keşir
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Zafer Teber
2 - Ali Fuat Şaşoğlu
3- Ömer Taşlı
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Abdullah Danışmaz
2- Suat Konuk
3- Demet Günday
Halkların Demokratik Partisi
1- Yüksel Budak
2- Ali Şeker
3- Abdurrahman Oğuz
EDİRNE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Şemsettin Emir
2- Fatma Aksal
3- Mustafa Okur
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Okan Gaytancıoğlu
2- Erdin Bircan
3- Gürkan Güneser
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Gürsel Şimşek
2- Şennur Yıldırım
3- Sefer Cem Elkut
Halkların Demokratik Partisi
1- Hülya Yer
2- Mehmet Çelik
3- Sedat Zımba
ELAZIĞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Şuay Alpay
2- Metin Bulut
3- Serpil Bulut
4- Ömer Serdar
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Fevzi Septioğlu
2- Yaşar Karabulut
3- Mustafa Yavuz
4- Fadime Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Yavuz Temizer
2- Abdurrahman Kızgın
3- Mesut Aksan
4- Mehmet Karaca
Halkların Demokratik Partisi
1- Orhan Demirbağ
2- Türkan Bingöl
3- Ali Cemal Zülfikar
4- İbrahim Bingöl
ERZİNCAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Talha Erol Durmaz
2- Serkan Bayram
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Erdoğan Özyalçın
2- Yalçın Tanrıverdi
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Ümit Özker
2- Mutlu Özdemir
Halkların Demokratik Partisi
1- Erol Ağdaş
2- Fatima Turan
ERZURUM
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Efkan Ala
2- Adnan Yılmaz
3- Zehra Taşkesenlioğlu
4- İbrahim Aydemir
5- Abdurrahim Fırat
6- Zafer Tarikdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Gonca Aytaş
2- İsmail İme
3- Orhan Bozkurt
4- Dilek Somun
5- Şaban Oturgan
6- Edip Cengiz
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Kamil Aydın
2- Ertürk Çimen
3- Zekai Kaya
4- Seyfullah Hızarcı
5- Ömer Durur
6- Gökhan Arslan
Halkların Demokratik Partisi
1- Seher Akçınar Bayar
2- Mehmet Bayraktar
3- Şiyar Arslan
4- Dilin Bingöl
5- Ayfer Kırmızı
6- Sebahat Işıklı
ESKİŞEHİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Nabi Avcı
2- Salih Koca
3- Emine Nur Günay
4- Mustafa Kemal Biçerli
5- Yetkin Tetik
6- Ali Demirel
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Gaye Usluer
2- Utku Çakırözer
3- Cemal Okan Yüksel
4- Erman Gölet
5- Metin Tomsuk
6- Erdal Çakıcıer
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Ruhsar Demirel
2- Kayıhan Çağlar
3- Mustafa Kemal Tekin
4- Emine Edizgil
5- Timur Faruk Yatmaz
6- Ahmet Muhammed Hızlan
Halkların Demokratik Partisi
1- Mete Günay
2- Rukiye Güven
3- Hasan Hüseyin Karabulut
4- Fatma Curka
5- Ceren Gökçe
6- Barış Sulu
GAZİANTEP
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Şimşek
2- Abdulhamit Gül
3- Şamil Tayyar
4- Canan Candemir Çelik
5- Abdullah Nejat Koçer
6- Mehmet Erdoğan
7- Serpil Kavrak
8- Ali Şahin
9- Fikret Murat Tural
10- Yusuf Erdem Güzelbey
11- Mehmet Menderes Karaduman
12- Muhammed Hakan Tanrıöver
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Mehmet Şeker
2- Mehmet Gökdağ
3- Ali Peri
4- Ali Sayın
5- Erdal Geçit
6- Selim Karahan
7- Miray Çankaya Bulut
8- Mustafa Aslan
9- Mahmut Kozbaş
10- Adile Merve Altınbaş
11- Semra Harman
12- Ahmet Şahin Seyran
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Ümit Özdağ
2- Ertuğrul Tolga Orhan
3- Servet Demir
4- Fevzi Koçoğlu
5- Sermet Atay
6- Hüseyin Cüneyt Ayata
7- Onur Önsel
8- Kenan Çakır
9- Mehmet Demir
10- Ömer Yılmaz
11- Mezine Sırakaya
12- Serdar Önel
Halkların Demokratik Partisi
1- Celal Doğan
2- Mahmut Toğrul
3- Gülseren Kocaer
4- Fatoş Çetinkaya
5- Berivan Özpolat Şimşek
6- Osman Demirci
7- Tuğçe Özsoy
8- Mahmut Fermanoğlu
9- Güzel Koç
10- Dilek Büyükkaya
11- Mecit Bozkurt
12- Recai Yılmaz
GİRESUN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Turhan Alçelik
2- Adem Tatlı
3- Mehmet Geldi
4- Hatice Kocaoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Bülent Yener Bektaşoğlu
2- Selahattin Karaahmetoğlu
3- İbrahim Akgün
4- Basri Gürsoy
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Orhan Erzurum
2- Ali Karadeniz
3- Bora Kılıç
4- Hasan Yılmaz
Halkların Demokratik Partisi
1- Filiz Çakır
2- Nalan Coşkun
3- Kazım Yaman
4- Mustafa Yusufoğlu
GÜMÜŞHANE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Kemalettin Aydın
2- Feramuz Üstün
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Mustafa Gültekin
2- Eda Çubukçu
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mustafa Canlı
2- Hacı Murat Bal
Halkların Demokratik Partisi
1- Hayati Günal
2- Rahime Yılmaz Acet
HAKKARİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Osman Kızılban
2- Rüstem Zeydan
3- Mehmet Ertuş
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Yakup Samioğlu
2- Giyasettin Koç
3- Kerem Korkmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Menmet Ayhan Günaydın
2- Ali Kurtuluş Öncül
3- Barış Cengizbay
Halkların Demokratik Partisi
1- Selma Irmak
2- Nihat Akdoğan
3- Abdullah Zeydan
HATAY
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Adem Yeşildal
2- Orhan Karasayar
3- Mehmet Öntürk
4- Mehmet Alğan
5- Hacı Bayram Türkoğlu
6- Tülin Durgun Yetim
7- İbrahim Naci Yapar
8- Mehmet Hacığolu
9- Canan Kahraman
10- Ahmet Demirtaş
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Hilmi Yarayıcı
2- Mevlüt Dudu
3- Serkan Topal
4- Birol Ertem
5- Mehmet Riyat Kırmızıoğlu
6- Suzan Alhasoğlu
7- Sonay Aykut
8- Mehmet Gözel
9- Bilgen Duman
10- Döndü Dilan Bedir
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Adnan Şefik Çirkin
2- Celalettin Yavuz
3- Mete Aslan
4- Mehmet Akif Terzi
5- İbrahim Gül
6- Hüseyin Bağrıyanık
7- Mehmet Biçer
8- Ferhat Küçükler
9- Sıdıka Dilaver Eryılmaz
10- Alpaslan Ateş
Halkların Demokratik Partisi
1- Nihat Eraslan
2- Kerem Nalbant
3- Hamdiye Turgay
4- Şefik Fırıncıoğulları
5- Hilmiye Kızılay
6- Seyhan Nural
7- Şirin Nur Vural
8- Bekir Soylu
9- Abdulkerim Aslan
10- Peri Çiftçi
IĞDIR
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ferdi Turan
2- Cengiz Şeyran
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Adil Aşırım
2- Seyfettin Artantaş
Milliyetçi Hareket Partisi
1- İsa Yaşar Tezel
2- Sefer Karakoyunlu
Halkların Demokratik Partisi
1- Mehmet Emin Adıyaman
2- Kıznaz Türkeli
ISPARTA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Süreyya Sadi Bilgiç
2- Recep Özel
3- İsmail Özdemir
4- Ayşe Usta
Cumhuriyet Halk Partisi
1- İrfan Bakır
2- İsa Önder Dinçtürk
3- Mustafa Ceyhan
4- İzzet Beydoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Nuri Okutan
2- Hüseyin Avni Bıçaklı
3- Ahmet Ziya Nuhoğlu
4- Hakan Demirtaş
Halkların Demokratik Partisi
1- Hazni Arslan
2- Ömer Kartal
3- Gözde Kaya
4- Hazal Ertürk
İSTANBUL - 1. BÖLGE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- İdris Güllüce
2- Mihrimah Belma Satır
3- Erol Kaya
4- Ahmet Berat Çonkar
5- Osman Can
6- Berat Albayrak
7- İsmet Uçma
8- Metin Külünk
9- Ravza Kavakçı Kan
10- Erkan Kandemir
11- Alev Dedegil
12- Mehmet Ali Pulcu
13- Hasan Sert
14- Hüseyin Yayman
15- Osman Boyraz
16- Faik Işık
17- Hulusi Şentürk
18- Şeyma Döğücü
19- Bilal Topçu
20- Rabia İlhan
21- Fatma Varank
22- Adem Sefer
23- Hurşit Yıldırım
24- Fahri Yasin Şener
25- Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu
26- Ayşe Kartal
27- Mustafa Demiral
28- Mustafa Özmen
29- Esma Ersin
30- Alim Erdemir
31- Coşkun Koç
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Şafak Pavey
2- Gamze Akkuş İlgezdi
3- Gürsel Tekin
4- Barış Yarkadaş
5- Mehmet Akif Hamzaçebi
6- Mahmut Tanal
7- İlhan Kesici
8- Oğuz Kaan Salıcı
9- İhsan Özkes
10- Onursal Adıgüzel
11- Ali Özcan
12- Metin Ağırman
13- Kadir Gökmen Öğüt
14- Cem Haydar Bektaş
15- Birsen Tursun Demirel
16- İrfan Karacan
17- Berhan Şimşek
18- Derya Şentürk
19- Mustafa Can Ataklı
20- Necdet Saraç
21- Hasan Uzunyayla
22- Osman Taney Korutürk
23- İlkay Orhan
24- Erkan Başboğa
25- İrfan Hüseyin Yıldız
26- Nurettin Sarıbal
27- Hüsniye Kaya
28- Özgen Nama
29- Süleyman Güzel
30- Yaşar Hasan Yalçınkaya
31- Doğan Çakmak
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Edip Semih Yalçın
2- İzzet Ulvi Yönter
3- Uygar Suphi Aktan
4- Ahmet Turgut
5- Ahmet Çağrı Yılmaz
6- Mehmet Kılıç
7- Mehmet Hanefi Bostan
8- Baybora Cihan Kahveci
9- Rasim Acar
10- Nihal Ağca
11- Sabri Şenel
12- Ahmet Kaan Boran
13- Dursun Çolak
14- Zeki Bulut
15- İsmail Hakkı Altun
16- Umur Arıkan
17- Yusuf Kargıoğlu
18- Abdullah Akkaya
19- Ahmet Şahin
20- Hasan Tüfekçi
21- İsmet Koçak
22- Rezzan Neslihan Vural Balcı
23- Sema Barlın
24- Aydın İşkur
25- Bahri Bilaloğlu
26- Aslı Ergün
27- Ömer Faruk Ekşi
28- Fatih Eryılmaz
29- Başar Ünal
30- Ekrem Düzgün
31- Emine Saadet Karlıbel
Halkların Demokratik Partisi
1- Selahattin Demirtaş
2- Hüda Kaya
3- Erdal Ataş
4- Serpil Kemalbay Pekgözegü
5- Abdullah Bülent Uluer
6- Hasan Gülüm
7- Hülya Avşar
8- Nilgün Ongan
9- Kemal Peköz
10- Sezin Uçar
11- Murad Mıhcı
12- Semra Alkan
13- Musa Piroğlu
14- Hürriyet Özçelik
15- Çağdaş Küçükbattal
16- Zeynep Çakmakçı
17- Abdülbaki Boğa
18- Süheyla İnal
19- Altan Açıkdilli
20- Nurhan Yıldırım
21- Cemal Çoban
22- Filiz Yalçın
23- Ceylan Yılmaz
24- Necmiye Güneş
25- Ahmet Aydin
26- Mehmet Zahir Sarıtaş
27- Hasan Hüseyin Küçükaydın
28- Beste Kaplan
29- Fatma Saygılı
30- Ayşegül Şerefhanoğlu
31- Erman Ergin
İSTANBUL - 2. BÖLGE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Volkan Bozkır
2- Ayşenur Bahçekapılı
3- Ekrem Erdem
4- Aziz Babuşcu
5- Durmuş Ali Sarıkaya
6- Ethem Tolga
7- Şirin Ünal
8- Fatma Benli
9- Hüseyin Bürge
10- Sevim Savaş Er
11- Haydar Ali Yıldız
12- Markar Eseyan
13- Oktay Saral
14- Ahmet Haldun Ertürk
15- Ahmet Baha Öğütken
16- Ahmet Hamdi Çamlı
17- Hüseyin Hüsnü Kılıç
18- İbrahim Solmaz
19- Bedri Baş
20- İsmail Ergüneş
21- Mehmet Er
22- Perihan Toğay
23- Muharrem Baltacı
24- Reşide Yüksel
25- Mahmut Doğan
26- Süleyman Enes Kılıç
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Selina Doğan
2- Aykut Erdoğdu
3- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
4- Dursun Çiçek
5- Süleyman Sencer Ayata
6- Gülay Yedekci Arslan
7- Kadri Enis Berberoğlu
8- Didem Engin
9- Mustafa Sarıgül
10- Yüksel Mansur Kılınç
11- Cengiz Alp
12- Çetin Soysal
13- Melda Onur
14- Hülya Çiğdem Anad İbrahimhakkıoğlu
15- Gül Yüksel
16- Zeynel Öztürk
17- İnan Güney
18- Dursun Bulut
19- Özgür Koçak
20- Mehmet Ercan Karakaş
21- Güven Karataş
22- Seyfullah Beysülen
23- Mustafa Ozan Şer
24- Tevfik Cem Tüzün
25- Mehmet Sevigen
26- Hülya Güntaş
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
2- Celal Adan
3- Murat Başesgioğlu
4- Abdul Ahat Andican
5- Özcan Pehlivanoğlu
6- Mehmet Aslan
7- Başbuğ Pınarbaşı
8- Esra Selimoğlu Şengül
9- Feti Yıldız
10- Füsun Kayan Ardaman
11- Gülru Vardar
12- Ahmet Özyürek
13- Ali Derindağ
14- Mahmut Mert Ersin
15- Alaaddin Uludağ
16- Muhammed Emin Özkurt
17- Can Ali Aksu
18- Nurettin Atalay
19- Nurhan Toğuç
20- Fetih Ahmet Alparslan
21- Osman Büyükkaya
22- Sevgi Vardarlı İnal
23- Mesut Can Pakova
24- Osman Kaygı
25- Metin Kılıç
26- Mustafa Yılmaz
Halkların Demokratik Partisi
1- Turgut Öker
2- Filiz Kerestecioğlu
3- Sezai Temelli
4- Şerife Erbay
5- Salih Şahin
6- Arife Çınar
7- Tahsin Yeşildere
8- Gülsüm Ağaoğlu
9- Cihan Deniz Zarakolu
10- Filor Uluk
11- Neval Tan
12- Eyüp Güneysel
13- Fatma Özdemir
14- Abdullah Baran Uğurlu
15- Meliha Varışlı
16- Mehmet Saltoğlu
17- Elif Şahsın Sırlıoğlu
18- Hıdır Karadaş
19- İnciser Alptekin
20- Sabri Gül
21- Saime Oğuzhan
22- Feride Elçin
23- Barış Koçak
24- Dilber Koçak
25- Meltem Teker
26- Medine Akbaba
İSTANBUL - 3. BÖLGE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mustafa Şentop
2- Özlem Zengin
3- Feyzullah Kıyıklık
4- Mehmet Muş
5- Mehmet Doğan Kubat
6- Tülay Kaynarca
7- Abdürrahim Boynukalın
8- Harun Karaca
9- Uğur Işılak
10- Mustafa Yeneroğlu
11- Mustafa Afşin Yazıcıoğlu
12- Mehmet Metiner
13- Halis Dalkılıç
14- Mahmut Övür
15- Yıldız Seferinoğlu
16- Fatma Betül Sayan Kaya
17- Tülin Mazlumoğlu Kestane
18- Mehmet Baykan
19- Resul Kurt
20- Betül Birer
21- Abdullah Başcı
22- Zeynep İşcen Çeviker
23- Celal Babayiğit
24- Hakan Bahadır
25- Hatice Kübra Öztürk
26- Yeşil Aytulum Turut
27- Yasin Zülbaharoğlu
28- Abdullah Sadıksoy
29- Arif Kalmaz
30- Fatma Nur Yavuz
31- Fevzi Durmuş
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Bihlun Tamaylıgil
2- İlhan Cihaner
3- Engin Altay
4- Ali Şeker
5- Erdoğan Toprak
6- Eren Erdem
7- Murat Özçelik
8- Zeynel Emre
9- Mehmet Bekaroğlu
10- Sibel Özdemir
11-Emine Gülizar Emecan
12- Efkan Bolaç
13- Özgür Karabat
14- Süleyman Çelebi
15- Hüseyin Özkahraman
16- Erhan Bozan
17- Tülay Ateş
18- Mehtap Albayrak
19- Rıza Akpolat
20 - Hüseyin Aydoğdu
21- Kemal Çebi
22- Nurcan Şanlı
23- Şahanım Meter
24-Taşkan Uysal
25- İbrahim Yener
26- Yegane Güley
27- Hüseyin Aksu
28- Kemal Deniz Bozkurt
29- Selami Değirmenci
30 - Selçuk Müsnat Hazinedar
31- Ali Ulvi Gökbulak
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Meral Akşener
2- Atila Kaya
3- İsmail Faruk Aksu
4- Arzu Erdem
5- Fuat Çakıroğlu
6- Mehmet Müftüoğlu
7- Erdem Karakoç
8- Murat Türkmen
9- Hayati Arkaz
10- Ayşe Bıçak
11- Alpaslan Alpaslan Akarsu
12- Ahmet Savaş Çolak
13- Bahattin Şengül
14- Işıl Damla Şener Yamaner
15- Fazlı Yardabak
16- Volkan Yılmaz
17- Halit Tuna
18- Celal Karapınar
19- İsa İlyasoğlu
20 - Gökhan Yamaner
21- Mesut Yıldırım
22- Tahir Pak
23- Hakan Çorak
24- Bünyamin Çiftçi
25- Aytekin Horasan
26- Sevinç Gümüş
27- Serdar Öktem
28- Didem Karataş
29- Kamil Aksu
30- Ekrem Sarısoy
31- Merrin Hasipoğlu
Halkların Demokratik Partisi
1- Pervin Buldan
2- Garo Paylan
3- Abdullah Levent Tüzel
4- Ali Kenanoğlu
5- Emine Beyza Üstün
6- Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu
7- M. Kemal Parlak
8- Abdulhakim Daş
9- Zehra Şahin Yeşil
10- Şefika Gürbüz
11- Halime Yavuz
12- Süleyman İskenderoğlu
13- Hülya İmak
14- Fırat Epözdemir
15- Fatma Beyhan Eroğluer
16- Mehmet Şerif Öner
17- Nazire Güreş
18- Yakup Mavzer
19- Elif Bulut
20- Sevgi Yalçın
21- Suner Sakci
22- Dilek Sultan Nayman
23- Erkan Metin
24- Nergiz Vasfıoğlu
25- Ahmet Kılıç
26- Burcu Demirbaş
27- Abdulcelil Öztekin
28- Cemila Akgün
29- Hülya Bayram
30- Medeni Aygül
31- Halil Savda
İZMİR - 1. BÖLGE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Veysel Eroğlu
2- Fatma Seniha Nükhet Hotar
3- Cemil Şeboy
4- Hüseyin Kocabıyık
5- Ozan Ceyhun
6- Necip Nasır
7- Cemal Bekle
8- Mahmut Atilla Kaya
9 - Bediha Türkyılmaz
10- Talip Uzun
11- Kazım Erten
12- Ömer Sertbaş
13- Gürbüz Akbulut
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Selin Sayek Böke
2- Musa Çam
3- Ahmet Tuncay Özkan
4- Tacettin Bayır
5- Özcan Purçu
6- Ali Yiğit
7- Murat Bakan
8- Muhsin Kurt
9- Ali Hıdır Uludağ
10- Ednan Arslan
11- Sabri Ergül
12- Sevda Erdan Kılıç
13- Turgay Bozoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Oktay Vural
2- Aslan Savaşan
3- Senem Kılıç
4- Recep Kök
5- Salahattin Şahin
6- Figen Tosunor
7- Ali Onar
8- Halit Dalgıç
9- Ömer Aslan
10- Naci Düz
11- Doğan Varol
12- Hüsnü Gürhan Seçkiner
13- Lütfi Kılıç
Halkların Demokratik Partisi
1- Ertuğrul Kürkcü
2- Ferhan Ademhan
3- Pınar Aydınlar
4- Ayşe Erkek
5- Bahattin Canbeyli
6- Ahmet Önerge
7- Hülya Gürgör
8- Melike Arı
9- Bayram Ercan
10- Ülkü Yalçınkaya
11- Ayşe Özen
12- Kamil Ağaoğlu
13- İnci Dal
İZMİR-2. BÖLGE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mustafa İbrahim Turhan
2- Nesrin Ulema
3- Hamza Dağ
4- Kerem Ali Sürekli
5- Durmuş Boztuğ
6- Mehmet Bayındır
7- Savcı Sayan
8- Neşe Gürçay
9- Tansu Kaya
10- Bilal Kırkpınar
12- Ali Hadim
13- Müjde Çelik
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Zeynep Altıok
2- Kemal Kılıçdaroğlu
3- Zekeriya Temizel
4- Mustafa Ali Balbay
5- Aytun Çıray
6- Atila Sertel
7- Kamil Okyay Sındır
8- Ali Engin
9- Hüseyin Sezer
10- Ülkümen Rodoplu
11- Ali Kemal Elitaş
12- Taha Okan
13- Nurgül Uçar Aktuğ
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Ahmet Kenan Tanrıkulu
2- Murat Koç
3- Süeda Neslihan Çelik
4- Murat Taşer
5- Yalçın Koçyiğit
6- Hatice Bölük
7- Serdar Mersin
8- Mehmet Salih Kadıoğlu
9- Taşkın Işık
10- Recep Akan
11- Suavi Tuncay
12- Nuri Çiftçi
13- Tahsin Kaya
Halkların Demokratik Partisi
1- Müslüm Doğan
2- Eylem Yıldız
3- Zeki Gül
4- Pınar Türk
5- İbrahim Akın
6- Semra Uzunok
7- Berrin Esin Kaya
8- Süleyman Gündüz
9- Neşe Dilek Bakış
10- Özer Akdemir
11- Zeynep Acar
12- Şehnaz Baba Aktaş
13- Hamdi Öztürk
KAHRAMANMARAŞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mahir Ünal
2- Nursel Reyhanlıoğlu
3- Veysi Kaynak
4- Sevde Bayazıt Kaçar
5- Mehmet Uğur Dilipak
6 - Mehmet İlker Çitil
7- Türk İslam Karakoç
8- İmran Kılıç
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Kamil Dalkara
2- Ayşe Nilden Bayazıt Postalcı
3- Eylem Çağraş
4- Hilmi Emre Kazancı
5- Kibar Özdemir
6- Selim Sümen
7- Fatih Vicdan
8- Duran Özdal
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Fahrettin Oğuz Tor
2- Sefer Aycan
3- Hacı Mustafa Tombuloğlu
4- Ejder Oruç
5- Fehmi Kiraz
6- Musa Demir
7- Şule Arıkan
8- Hasan Seyithanoğlu
Halkların Demokratik Partisi
1- Aziz Tunç
2- Ayşenur Vaizoğlu
3- Ali Dusak
4- Nuran İmir
5- Emre Genç
6- Meryem Yıldız
7- İbrahim Şahindal
8- Mehmet Çat
KARABÜK
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Osman Kahveci
2- Sedat Namal
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Cevdet Akay
2- Mustafa Akay
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Durmuş Yalçın
2- Ayhan Akbaş
Halkların Demokratik Partisi
1- Müşerref Serap Yolcu
2- Sadık Uçak
KARAMAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Recep Konuk
2- Recep Şeker
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Mustafa Cem Kağnıcı
2- Uygar Talay
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mehmet Ural
2- Mehmet Alagöz
Halkların Demokratik Partisi
1- Hüseyin Mertoğlu
2- Sibel Çelik
KARS
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Uçum
2-Yusuf Selahattin Beyribey
3- Ensar Erdoğdu
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Zeki Naci Tarhan
2- Erkan Karagöz
3- Aysel Sadak İltaş
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Taner Gökçek
2- Muharrem Yıldız
3- Yaşar Ağsu
Halkların Demokratik Partisi
1- Ayhan Bilgen
2- Şafak Özanlı
3- Önder Fidanboy
KASTAMONU
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mustafa Gökhan Gülşen
2-Metin Çelik
3- Zafer Nalbantoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Ahmet Caner Yenidünya
2- Hasan Şen
3- Yılmaz Karakoç
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Emin Çınar
2- Hayati Hamzaoğlu
3- Hakan Çetin
Halkların Demokratik Partisi
1- Hamza Özkan
2- Mehmet Zeki Çelebi
3-Özüm Vurgun
KAYSERİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Özhaseki
2-Ahmet Doğan
3- Yaşar Karayel
4-Kemal Tekden
5-Havva Talay Çalış
6-Halil Ergen
7-İsmail Tamer
8-Avşar Aslan
9-Aydın Kalkan
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Çetin Arık
2-Ali Paşa Tan
3- Aşkın Genç
4-Feyzullah Keskin
5-Tülin Temel
6-Mustafa Aslan
7-Ayhan Gülsoy
8-Mustafa Utku Sarı
9-Nahide Sevgi Yalçın
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Yusuf Halaçoğlu
2- Ali Kilci
3- Süleyman Korkmaz
4-Mustafa Alkan
5-Metin Soylu
6-Mehmet Özmen
7-Eser Türkistanlı Saka
8-Mete Taştan
9-Sevim Koçyiğit
Halkların Demokratik Partisi
1-Sultan Özcan
2-Dağıstan Budak
3-Zeran Özcan
4-Hasan Daşkın
5-Necla Figan Altındağ
6-Kenan Maraşlı
7-Süleyman Gökalp
8-Bermali Demirdögen
9-Ethem Kabak
KIRIKKALE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Oğuz Kağan Köksal
2-Ramazan Can
3-Abdullah Öztürk
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Murat Çakırca
2- Ziya Kavlak
3- Hacı Arap Karadurmuş
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Seyit Ahmet Göçer
2- Halil Öztürk
3- Merih Karayol
Halkların Demokratik Partisi
1-Abdullah Koç
2-Şerife Günhan
3-Ayşe Durmuş
KIRKLARELİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Hamdi Irmak
2-Volkan Göç
3-Aytaç Aksoy
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Türabi Kayan
2- Vecdi Gündoğdu
3- Mehmet Tuna Soykan
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Derya Bulut
2-Aydın Çetiner
3-Göksel Okumuş
Halkların Demokratik Partisi
1-Emine Nilüfer Ataman
2-Mehmet Boztemir
3-Muzaffer Kaya
KIRŞEHİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Salih Çetinkaya
2-Hacı Turan
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Yılmaz Zengin
2- Rıfat Ertem
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Cemil Yıldırım Türk
2-Mustafa Erkal
Halkların Demokratik Partisi
1-Onur Şahin
2-Ayşe Merva Aytemür
KİLİS
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Reşit Polat
2-Ahmet Salih Dal
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Mehmet Akif Perker
2-Ökkaş Aslantaş
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mustafa Yün
2-Mehmet Emin Ertuğrul
Halkların Demokratik Partisi
1-Kasım Kısa
2-Tülay Sarıkabadayı
KOCAELİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Fikri Işık
2-Radiye Sezer Katırcıoğlu
3-Zeki Aygün
4-İlyas Şeker
5-Mehmet Akif Yılmaz
6-Cemalettin Kaflı
7-Sami Çakır
8-Ayşe Müge Olşen
9-Halit Çokan
10-Yalçın Coştur
11-Yahya Coşkun
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Fatma Kaplan Hürriyet
2-Haydar Akar
3-Tahsin Tarhan
4-Turan Dumlu
5-Cuma Karavar
6-Mehmet Tamer Solakoğlu
7-Ayhan Mutlu
8-Rasim Meriç
9-Asude Fırat Özkan
10-Kemal Nişancı
11-Sabriye Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Saffet Sancaklı
2-Lütfü Türkkan
3-Hilal Elmas
4-Rıza Ağdağ
5-Ruhi Çavdar
6-Kemal Köse
7-Nurdoğan Kaçar
8-İlhan Tan
9-Süleyman Pekin
10-Dijle Akın
11-Ahmet Yeşil
Halkların Demokratik Partisi
1-Ali Haydar Konca
2-Ayfer Koçak
3-Güner Kizir
4-Dilber Beysülen
5-İbrahim Ergin
6-Sevda Özer
7-Sinan Odabaş
8-Ayten Yılmaz
9-Hasan Afşin
10-Bedia Salhan
11-Ahmet Okuyucular
KONYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Ahmet Davutoğlu
2-Mustafa Baloğlu
3-Hüsnüye Erdoğan
4-Ziya Altunyaldız
5-Muhammet Uğur Kaleli
6-Leyla Şahin Usta
7-Mehmet Babaoğlu
8-Abdullah Ağralı
9-Halil Etyemez
10-Rüveyde Gülseren Işık
11-Hacı Ahmet Özdemir
12-Ömer Ünal
13-Mustafa Kaya
14-Ömer Faruk Kanık
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Mustafa Hüsnü Bozkurt
2-Gülsüm Filorinalı
3-Mehmet Turgay Bilge
4-Ali Cemal Cömert
5-Mehmet Ali Ünal
6-Ali Sayar
7-Deniz İndibi Çelik
8-Hüseyin Yağcı
9-Saim Sezen
10-Ali Tekiş
11-Musa Gökçe
12-Emine Balık
13-Mehmet Gayretli
14-Mehmet Topbaş
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mustafa Kalaycı
2-Mustafa Sait Gönen
3-Süleyman Şenol
4-Hüseyin Oprukçu
5-Sevil Sargın
6-Zühal Ekici
7-Alper Gedik
8-Bulduk Özdemir
9-Faruk Sonkaya
10-Halil Ayhan
11-Şükrü Portakal
12-Halil Açıl
13-Osman Nuri Atçeken
14-Temmuz Şemin
Halkların Demokratik Partisi
1-Battal Odabaşı
2-Serap Kaya
3-Hüseyin Özkan
4-Şaziye Şener
5-Nihal Alaydın
6-Adnan Seyhan
7-Eylem Almaz
8-Kamuran Tekin
9-Gülçin Köneş
10-İbrahim Can
11-Günay Sağır
12-Sami Acar
13-Osman Çelik
14-Bülent Örüç
KÜTAHYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Mustafa Şükrü Nazlı
2-Vural Kavuncu
3-İshak Gazel
4-Ahmet Tan
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Ali Fazıl Kasap
2-Mehmet Aydın Uzun
3-Fisun Yıldız
4-İbrahim Solmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Alim Işık
2-Hüseyin Balı
3-Önder Kıcıroğlu
4-Erol Alpertürk
Halkların Demokratik Partisi
1-Ahmet Toprak
2-Neriman Birgül Hakan
3-Ümit Aydemir
4-Aysun Cerek
MALATYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Öznur Çalık
2-Taha Özhan
3-Mustafa Şahin
4-Nurettin Yaşar
5-Bülent Tüfenkçi
6-Bayram Taşkın
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Veli Ağbaba
2-Hulisi Porgalı
3-Berna Karadaş
4-Memba Kuşcu
5-Yusuf Sürücü
6-Ethem Körükmez
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Arif Yıldız
2-Hakan Yılmaz
3-Güzün Koçak
4-Ubeyt Akçın
5-Hakan Kalkan
6-M. Ali Özpolat
Halkların Demokratik Partisi
1-Aydın Erdoğan
2-Perihan Yücekaya
3-Ahmet Akar
4-Latife Ulutaş
5-Betül Kurnaz Kılınç
6-Nejdet Balı
MANİSA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Recai Berber
2-Uğur Aydemir
3-Selçuk Özdağ
4-Murat Baybatur
5-Şule Tunalı
6-İsmail Bilen
7-Musa Yılmaz
8-Güzide İçen Kasap
9-Bilal Temel
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Özgür Özel
2-Mazlum Nurlu
3-Tur Yıldız Biçer
4-Mustafa Başgülşen
5-Sabri Temel
6-Sakine Öz
7-Abdullah Saka
8-Hasan Ören
9-Saniye Ağgül
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Erkan Akçay
2-Zeynel Balkız
3-Hasan Eryılmaz
4-Yaşar Coşkun
5-Mehmet Memiş
6-Osman Oktay
7-Mehmet Cem Çöllü
8-Galip Karagözler
9-Cemal Murat Erim
Halkların Demokratik Partisi
1-Ali Alfatlı
2-Sibel Genç
3-Mejdel Acar
4-Mehmet Tarlabölen
5-Abiddin Başboğa
6-Gülseren Olgun
7-Mustafa Yıldırım Polat
8-Cumali Yıldız
9-İhsan Çaça
MARDİN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Orhan Miroğlu
2-Gönül Bekin Şahkulubey
3-Mehmet Vejdi Kahraman
4-Abdullah Erin
5-Cengiz Demirkaya
6,Mehmet Emin Deniz
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Mehmet Çiftsüren
2-Muhammed Olğaç
3-Özlem Karaman
4-Mehmet Fıral İnal
5-Hamze Efe
6-Aydın Paksak
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Fikri Yazan
2-Duramettin Menküç
3-Erkan Aydın
4-Hayati Ünal
5-Ercan Bükülmez
6-Tayfun Topak
Halkların Demokratik Partisi
1-Mithat Sancar
2-Gülser Yıldırım
3-Erol Dora
4-Mehmet Ali Aslan
5-Enise Güneyli
6-Nurullah Görhan
MERSİN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Mustafa Muhammet Gültak
2-Yılmaz Tezcan
3-Muhsin Kızılkaya
4-Zeynep Gül Yılmaz
5-İbrahim Gül
6-Arif Yıldırım
7-Mehmet Emin Kaplan
8-Pınar Nar
9-Cemal Balkaya
10-Abdullah Kuz
11-Mehmet Taşkıran
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Hüseyin Çamak
2-Durmuş Fikri Sağlar
3-Aytuğ Atıcı
4-Mustafa Baysan
5-Serdal Kuyucuoğlu
6-Sibel Gazi Tabel
7-Ebru Çalışkan
8-Seyit Özananar
9-Semra Kabasakal
10-Nevin Zaimoğlu
11-Celal Çelik
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Oktay Öztürk
2-Baki Şimşek
3-Ali Öz
4-Mehmet Kara
5-Tolga Arslan
6-Gürcan Kasap
7-Ali Yücelen
8-Nihat Özen
9-Mehmet Ali Gökmen
10-Ali Rıza Bozkurt
11-Özgür Özcan
Halkların Demokratik Partisi
1-Dengir Mir Mehmet Fırat
2-Çilem Öz
3-Ali Tanrıverdi
4-Özlem Şen
5-Nursel Demir
6-Mahmut Karabulut
7-Gülay Bingöl
8-Nazım Aslan
9-Mehmet Taşcı
10-Şilan Aydın Üzgeç
11-Müslüm Tank
MUĞLA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Hasan Özyer
2-Hasan Kökten
3- Elvan Göçer
4-Mehmet Yavuz Demir
5-Muhittin Kayabaş
6-Özben Yelda Erol Gökcan
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Akın Üstündağ
2-Ömer Süha Aldan
3- Nurettin Demir
4-Burak Erbay
5-Emrah Doğu
6-Süleyman Girgin
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mehmet Erdoğan
2- Peyami Cinaz
3- Asım Başaran
4-Nuri Öztürk
5-Ferat Yüksel
6-Arif Ziya Keloğlu
Halkların Demokratik Partisi
1-Münevver Hürriyet Karadeniz
2- Mehmet Polat
3- Nurhayat Tekgül
4-Kamuran Resuloğulları
5-Ayla Ableyla
6-Mehmet Emin Gers
MUŞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Mehmet Emin Şimşek
2-Abdulselam Er
3-Halis Saltık
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Şemsettin Onuler
2-Ali Haydar Fırat
3- Yıldırım Paçal
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Abdurrahman Gümüş
2- Tarkan Dede
3- Fatma Yıldırım
Halkların Demokratik Partisi
1-Burcu Çelik Özkan
2-Ahmet Yıldırım
3-Mensur Işık
NEVŞEHİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Mustafa Açıkgöz
2-Murat Göktürk
3-Ebubekir Gizligider
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Hilmi Bülent Tekiner
2-Cuma Yorgancı
3- Osman Fahri Ertik
Milliyetçi Hareket Partisi
1- Mehmet Varol
2-Sait Yüksel
3- Mustafa Uğur
Halkların Demokratik Partisi
1-Ahmet Mete Pak
2-Funda Temel
3-Bekir Fuat Akbel
NİĞDE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Alpaslan Kavaklıoğlu
2-Erdoğan Özegen
3-Yaşar Ataç
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Doğan Şafak
2-Sevgi Özbek
3- Ramazan Ertan
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Vedat Bayram
2-Murat Işıklı
3-Hakan Er
Halkların Demokratik Partisi
1-Cafer Kılıç
2-İpek Ekran
3-İbrahim Avşar
ORDU
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Numan Kurtulmuş
2-Oktay Çanak
3-İhsan Şener
4-Ayşe Nilgün Tomakin
5-Şakir Çoban
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Seyit Torun
2-Mustafa Adıgüzel
3-İdris Yıldız
4-İsa Yazıcı
5-Osman Güngör
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Cemal Enginyurt
2-Murat Kaçak
3-Hakan Yakışan
4-Ali İhsan Aydın
5-Faruk Kütük
Halkların Demokratik Partisi
1-Ahmet Cevat Güney
2-Cahit Ongunyurt
3-Güngör Ataş
4-Turan Bayrak
5-Güven Atabay
OSMANİYE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Suat Önal
2-Mücahit Durmuşoğlu
3-Mehmet Sarı
4-Emir Hasan Arslantaş
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Nihat Çerçi
2-Murat Koluçolak
3-Serpil Düzgün
4-Hatice Erdur
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Devlet Bahçeli
2-Ruhi Ersoy
3-Elif Loğoğlu
4-Mehmet Vural
Halkların Demokratik Partisi
1-Ahmet Şakır
2-Nazlı Yusufoğlu Kızılkaya
3-Hatice Betül Çelebi
4-Emine Ruken Akça
RİZE
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Hasan Karal
2-Hikmet Ayar
3-Osman Aşkın Bak
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Kenan Bıyık
2-Tahsin Ocaklı
3-Candan Eyüboğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Osman Cem Kazmaz
2-Ömer Ökten
3-Erol Kabaoğlu
Halkların Demokratik Partisi
1-Necmettin Durmuş
2-Selda Karafazlı Kurşun
3-Kerem Ay
SAKARYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Ayşenur İslam
2-Mustafa İsen
3-Ali İhsan Yavuz
4-Recep Uncuoğlu
5-Ali İnci
6-Recep Hacıeyüpoğlu
7-Bilgehan Doğru
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Engin Özkoç
2-Hüseyin Avni Şahin
3-Erdoğan Isır
4-Ayhan Bal
5-Elif Asiye Başer
6-Ayşe Kılıç
7-Enis Ceylan
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Zihni Açba
2-Orhan Ünver
3-Ali Rıza Acartürk
4-Hüsamettin Atasever
5-İsmail Kamil Doğancı
6-Gökhan Taşdeviren
7-Serdar Çakan
Halkların Demokratik Partisi
1-Neslin Gümüş
2-İbrahim Uzen
3-Leyla Kızıl
4-Cumhur Atay
5-Ayşegül Altıntaş
6-Aydın Kınay
7-Tülay Demirtaş
SAMSUN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Akif Çağatay Kılıç
2-Ahmet Demircan
3-Fuat Köktaş
4-Çiğdem Karaaslan
5-Hasan Basri Kurt
6-Kamuran Özden
7-Yılmaz Hocaoğlu
8-Hüseyin Avni Çatal
9-Adem Tuncer
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Kemal Zeybek
2-Hayati Tekin
3-Neslihan Hancıoğlu
4-Müşfik Veysel Erdoğan
5-Şaban Sevinç
6-Fatma Necile Çokay
7-Atıf Tomrukçu
8-Şevki Yılmaz
9-Mehmet Atalay
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Erhan Usta
2- Hüseyin Edis
3-Akın Üner
4-Mustafa Keskin
5-Pınar Kılınç
6-Osman Teber
7-Kemal Bostancı
8-Mehmet Ayhan Acar
9-Ayten Başkan Yüksel
Halkların Demokratik Partisi
1-Alp Altınörs
2-Makbule Efe Baysal
3-İlhan Cüre
4-Sait Kocaman
5-Ahmet Çağın
6-Emine Çepni
7-Mahmut Arslan
8-Saliha Alaca
9-Erdal Yüksel
SİİRT
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Yasin Aktay
2-Haşim Taşkıran
3-Ali İlbaş
Cumhuriyet Halk Partisi
1- Fırat Soysal
2-Cindi Eren
3-Kamile Balcı
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Abdullah Bayram
2-Beşir Sevinç
3-Erhan Özgen
Halkların Demokratik Partisi
1-Kadri Yıldırım
2-Hatice Seviptekin
3-İsmail Aydın
SİNOP
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Cengiz Tokmak
2-Nazım Maviş
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Barış Karadeniz
2-Mustafa Acun
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Mustafa Meftun Çağlar
2-Rahmi Öztürk
Halkların Demokratik Partisi
1-Zeki Çelik
2-Ayşegül Kafkas
SİVAS
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-İsmet Yılmaz
2-Hilmi Bilgin
3-Selim Dursun
4-Adem Yıldırım
5-Yalçın Özdemir
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Ali Akyıldız
2-Haydar Gölbaşı
3-Ulaş Karasu
4-Baki Çoban
5-İsmail Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Celal Dağgez
2-Oğuz Özdemir
3-Muammer Demirci
4-Hamit Özkan
5-Kadir Eğri
Halkların Demokratik Partisi
1-Dursun Yıldız
2-Şahturna Ağdaşan
3-Mevlude Acar
4-Cevat Aktaş
5-Yaşar Vural
ŞANLIURFA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Nureddin Nebati
2-Mehmet Kasım Gülpınar
3-Seyit Eyyüpoğlu
4-Mazhar Bağlı
5-Halil Özcan
6-Hamide Sürücü
7-Ahmet Eşref Fakıbaba
8-Mehmet Akyürek
9-Mahmut Kaçar
10-Yusuf Eğilmez
11-Yıldız Konal Süslü
12-Abdullah Yeşil
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Ali Murat Bucak
2-Hasan Oğul
3-Resul Bebe
4-Sedat Sağır
5-İsmail Bahçacı
6-Mahmut Han Şahin
7-Akile Yektaş
8-Muzaffer Yiğitbaşı
9-Kemal Eşsiz
10-Ahmet Helvacı
11-Lütfü Küçükbayrak
12-Caner Çamlıbel
Milliyetçi Hareket Partisi
1-İbrahim Özyavuz
2-İsmail Bağış
3-İbrahim Doğan
4-Mehmet Akdeniz
5-Mustafa Çiftçi
6-Murat Kaçak
7-İsmail Akbulut
8-Şermin Ataş
9-İsmail Taş
10-Ömer Çağlar Yılmaz
11-Can Halil Çizmecioğlu
12-Mustafa Remzi Karataş
Halkların Demokratik Partisi
1-Osman Baydemir
2-Dilek Öcalan
3-İbrahim Ayhan
4-Leyla Güven
5-Ziya Çalışkan
6-Yasin Batan
7-Gülcan Avcı
8-Serhat Dicle Yüksel
9-Hacire Aksoy
10-Rasim Çakmak
11-Yağmur Akay
12-Asye Doğan
ŞIRNAK
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Arslan Tatar
2-Adnan Şık
3-Lezgin Adıyaman
4-Rizgin Birlik
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Abdullah Gökçe
2-Agit Aykut
3-Hava Adıyaman
4-Şahin Zirek
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Hakim Zeyrek
2-Nizar Zeyrek
3-Sultan Semra Arslan
4-Gündüz Ökten
Halkların Demokratik Partisi
1-Faysal Sarıyıldız
2-Leyla Birlik
3-Ferhat Encu
4-Aycan İrmez
TEKİRDAĞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Mustafa Yel
2-Ayşe Doğan
3-Metin Akgün
4-Eyüp Kanar
5-Hakan Sunal
6-Ahmet Üzgün
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Faik Öztrak
2-Candan Yüceer
3-Emre Köprülü
4-İlhami Özcan Aygun
5-Arzu Mandalı Sucu
6-Şerafetdin Terzi
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Bülent Belen
2-Hakan Özgül
3-Kamil Günay
4-Arif Yalçın
5-İsmet Fıçıcı
6-Muhammer Varol
Halkların Demokratik Partisi
1-Erdal Avcı
2-Sevgi Evren Köroğlu
3-Sabri Topçu
4-Sadi Özdemir
5-Elif Güler
6-Lokman Tekin
TOKAT
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Coşkun Çakır
2-Celil Göçer
3-Fatma Gaye Güler
4-Fatih Akgün
5-Mustafa Arslan
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Orhan Düzgün
2-Gülperi Coşar
3-Mine Baş
4-Sinan Yavuz Yavaş
5-Tahir Yıldırım
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Abdurrahman Başkan
2-Hüseyin Erkan İkikat
3-Yücel Bulut
4-Mustafa Afşın Ünverdi
5-Kübra Sever Taşkıran
Halkların Demokratik Partisi
1-Murat Toprak
2-Bahar Özer
3-Erkan Keskin
4-Şahap Yıldırım
5-Gülcan Gümüş
TRABZON
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Süleyman Soylu
2-Muhammet Balta
3-Ayşe Sula Köseoğlu
4-Adnan Günnar
5-Nihat Tosun
6-Salih Cora
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Haluk Pekşen
2-Ali Türen Öztürk
3-Ahmet Kaya
4-Murat Özçilingir
5-Yavuz Karan
6-Mustafa Aydın
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Koray Aydın
2-Yavuz Aydın
3-Hüseyin Örs
4-Hasan Akyüz
5-Hasan Suiçmez
6-Hikmet Yılmaz
Halkların Demokratik Partisi
1-Hüseyin Taka
2-Mehmet Can Mutlu
3-Abdulselam Kılıç
4-Mehmet Mustafa Olcayto
5-Turan Çavuşoğlu
6-Nurettin Karadeniz
TUNCELİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Mehmet Tunç
2-Ali Ulvi Seyrek
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Saniye Barut
2-Kemal Yaşar Atmış
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Namık Dursun
2-Hıdır Budak
Halkların Demokratik Partisi
1-Alican Önlü
2-Edibe Şahin
UŞAK
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Mehmet Altay
2-Eyüp Gökhan Özekin
3-Hüseyin Keskin
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Özkan Yalım
2-İsmet Akın
3-Mustafa Aydın
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Durmuş Yılmaz
2-Gökhan Özoğul
3-Muhammet Gür
Halkların Demokratik Partisi
1-Hanife Güzel
2-Mustafa Kızıldağ
3-Seyithan Yetkin
VAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Burhan Kayatürk
2-Ömer Çaha
3-Nahide Hakan
4-Faruk Alpaslan
5-Hamdullah Şevli
6-Özge Burak Deger
7-Yakup Aladağ
8-Nizamettin Ağar
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Nadir Kartal
2-Erkan Nükte
3-Gürgin Aslan
4-Hatice Gülenoğlu
5-Gülcan İnce
6-Hayrullah Irtak
7-Abubekir Yeşilova
8-Muhtar Erdoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Gültekin Çavuşoğlu
2-Yavuz Selim Camuşcu
3-Necdet Öztürkçü
4-Ümit Akdağ
5-Mustafa Alkoç
6-Cengiz Çetinöz
7-Ebru Berköz Karaca
8-Ömer Kurtbeyoğlu
Halkların Demokratik Partisi
1-Figen Yüksekdağ Şenoğlu
2-Lezgin Botan
3-Yurdusev Özsökmenler
4-Adem Özcaner
5-Tuğba Hezer
6-Selami Özyaşar
7-Remzi Özgökçe
8-Yeliz Yıldırım
YALOVA
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Fikri Demirel
2-Mehmet Demirhan
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Muharrem İnce
2-Murat Ocak
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Ünlem Üstel
2-Ahmet Gençtürk
Halkların Demokratik Partisi
1-Nizamettin Öztürk
2-Aynur Erbay
YOZGAT
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Abdulkadir Akgül
2-Ertuğrul Soysal
3-Yusuf Başer
4-İskender Minar
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Hasan Aslan Nurdoğdu
2-Zeynep Kılıçarslan
3-Gülhanım Ceylan
4-Hatice Açıkgöz
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Sadir Durmaz
2-Mehmet Ali Çakır
3-Seyit Yücel
4-Yusuf Mertoğlu
Halkların Demokratik Partisi
1-Metin Eroğlu
2-Şükrü Almaz
3-Hatice Ücar
4-Selami Üstündağ
ZONGULDAK
Adalet ve Kalkınma Partisi
1-Hüseyin Özbakır
2-Faruk Çaturoğlu
3-Özcan Ulupınar
4-Emine Çift
5-Akın Kaymak
Cumhuriyet Halk Partisi
1-Şerafettin Turpcu
2-Ünal Demirtaş
3-Deniz Yavuzyılmaz
4-Harun Akın
5-Ali İhsan Köktürk
Milliyetçi Hareket Partisi
1-Zeki Çakan
2-Yavuz Erkmen
3-Ahmet Emre Bayramoğlu
4-Şeyma Elmas Songür
5-Meral Demirbaş
Halkların Demokratik Partisi
1-Ali Topaloğlu
2-Songül Tatlı
3-Fahri Bozbaş
4-İsmahan Yaşar
5-Bedirhan Güneş
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