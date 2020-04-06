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DHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 23:26,Son Güncelleme:/

Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklayıp, "COVID-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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