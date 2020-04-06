DHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 23:26,
Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklayıp, "COVID-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun" ifadelerine yer verdi.
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