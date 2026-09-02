Milletvekili Enginyurt'un danışmanının emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı

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Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan şüpheli Tekinoğlu, emniyetteki ve savcılıktaki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Tekinoğlu'nun şahsi banka hesapları ile yetkilisi olduğu şirket hesaplarından, haklarında "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal/ticareti ve kullanımı" suçlarından adli kayıtları bulunan çok sayıda kişiye para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

MASAK raporunda, Tekinoğlu'nun banka hesaplarından 2022-2026 yılları arasında, çoğunluğu gece saatlerinde gerçekleşen ve aralarında üniversite öğrencilerinin de yer aldığı genç kızların hesaplarına "burs", "kurs ücreti", "cilt bakım ücreti", "kitap ücreti" ve "diploma ücreti" gibi açıklamalarla 58 farklı işlemde toplam 120 bin 820 lira para çıkışı yapıldığı tespit edildi.

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Tekinoğlu, emniyetteki sorgusunda söz konusu para transferleri ve açıklama kısımlarındaki "jargon" ifadesinin ne anlama geldiğine ilişkin soruya "Ben genelde yardımsever bir insanım ve maddi ihtiyacı olan öğrencilerden talep olduğunda ben de onlara maddi destek olmak için küçük meblağlar şeklinde eğitimlerine destek amaçlı burs veriyordum. Kesinlikle eğitim amacı dışında bu şahıslardan çıkar veya başka bir menfaat ilişkim olmamıştır. Şahıslardan bazılarını tanımam bile yani yakın bir ilişkimin olmadığını da bu şekilde beyan ederim." yanıtını verdi.

UYUŞTURUCU VE TEHDİT İDDİALARINI REDDETTİ

Narkotik Şube İhbar Hattı'na gelen ve "Ankara'daki parti ortamlarında genç kızları uyuşturucuya alıştırıp fuhuş ağlarına çektiği" yönündeki ihbarlar ile kendisi hakkında internet haberlerinde yer alan iddialar da şüpheliye yöneltildi.

Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne süren Tekinoğlu, bu paylaşımların, belli bir siyasi görüş etrafında birleşen şahıs ya da şahısların, adını yıpratmak ve itibarsızlaştırmak amacıyla ortaya attıkları asılsız hikayeler olduğunu savundu.

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Tekinoğlu, "Şahsıma yönelik tehdit ve taciz suçlaması ile ilgili bir tane bile şikayet yoktur. Uyuşturucu maddeleri hiç kullanmadım ticaretini de yapmıyorum." beyanında bulundu.

MASAK raporuna yansıyan diğer para hareketlerine ilişkin Tekinoğlu, bu işlemlerin borç para verme/alma, cep telefonu alım-satımı, ev tadilatı, araç kiralama ve Munzur Üniversitesinde görev yaptığı dönemdeki gıda alımları gerekçesiyle yaptığını iddia etti. Bazı yüksek tutarlı transferleri ve isimleri ise hatırlamadığını beyan etti.

SAVCILIK İFADESİNDE "HESAP HATASI" SAVUNMASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli Tekinoğlu, savcılık sorgusunda emniyetteki detaylı beyanlarını tekrar ettiğini belirtti.

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MASAK raporuna yansıyan yüksek tutarlı para transferlerine ilişkin Tekinoğlu, hesaplarında bu denli yüksek miktarlarda işlem bulunmasının mümkün olmadığını öne sürerek, "Bu konuda bir hesap hatası yapıldığını ya da bilgim olmayan para transferlerinin bir karışıklık sonucu bana isnat edildiğini düşünüyorum." iddiasında bulundu.

Kendisi hakkındaki iddiaları paylaşan gazeteciler ve ilgili haber siteleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu aktaran Tekinoğlu, gece saatlerinde yapılan para transferlerinin ise uyanık olduğu sırada gelen yardım talepleri üzerine gerçekleştiğini ve özel bir sebebi bulunmadığını savundu.

Uluslararası para transferlerinde adı geçen J.Y.'nin teyzesi olduğunu, diğer kişilere yapılan havaleleri ise hatırlamadığını belirten Tekinoğlu, "Para havalesi yaptığım tüm işlemler ve miktarlar gelirimle orantılıdır çünkü eşim de devlet memuru olarak çalışır. Biz yıllardır birikim yaparız, başkaca herhangi bir kişi, kurum veya şirketten ekstra bir gelirimiz söz konusu değildir." beyanında bulundu.

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Hayatında uyuşturucu madde kullanmadığını, para gönderdiği kişilerin uyuşturucu ya da fuhuş kaydı olduğunu bilmediğini iddia eden şüpheli, telefon şifresini vermeyi ise reddetti.

Kendisi hakkındaki iddiaları paylaşan gazeteciler ve ilgili haber siteleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu aktaran Tekinoğlu, gece saatlerinde yapılan para transferlerinin ise uyanık olduğu sırada gelen yardım talepleri üzerine gerçekleştiğini ve özel bir sebebi bulunmadığını savundu.

Uluslararası para transferlerinde adı geçen J.Y.'nin teyzesi olduğunu, diğer kişilere yapılan havaleleri ise hatırlamadığını belirten Tekinoğlu, "Para havalesi yaptığım tüm işlemler ve miktarlar gelirimle orantılıdır çünkü eşim de devlet memuru olarak çalışır. Biz yıllardır birikim yaparız, başkaca herhangi bir kişi, kurum veya şirketten ekstra bir gelirimiz söz konusu değildir." beyanında bulundu.

Haberin Devamı

Hayatında uyuşturucu madde kullanmadığını, para gönderdiği kişilerin uyuşturucu ya da fuhuş kaydı olduğunu bilmediğini iddia eden şüpheli, telefon şifresini vermeyi ise reddetti.