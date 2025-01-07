Milletvekili Burak Dalgın DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu

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Dalgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEVA Partisi'nin, bir çatı bünyesinde farklı bir yola girdiğini, programına emek verdiği kurucularından olduğu partisiyle yollarının ayrıldığını belirtti.

DEVA Partisi'nin işleyişi konusunda tespit, ikaz ve önerilerini uzunca bir süredir sözlü ve yazılı olarak dar ve toplu ortamlarda dile getirdiğini aktaran Dalgın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla, sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi. Halbuki, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Ekim ayındaki büyük kongrede parti yönetiminde görev almadım. Son süreçte de karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma, kimlik erozyonunu hızlandırma ve geniş kitlelere erişimi zorlaştırma gibi risklerini vurguladım.DEVA'nın programını yazarken ve partiyi kurarken amaçladığımız vatandaşlarımızın ortak meselelerine somut çözümler sunmak, Türkiye'yi yönetme iddiasını, ekibini ortaya koymak ve bunları yeni bir siyaset üslubuyla yapmak hedeflerinin, bugün de arkasındayım.

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Dalgın, Türkiye'nin vasatlığı yenmesi, fırsat pencerelerini değerlendirmesi ve dünyayla her alanda yarışabilmesi için çalışmayı, artan bir şevkle sürdüreceğini belirterek, "Asırlara ilham veren büyük Yunus Emre'nin dediği gibi 'Her dem yeniden doğarız/Bizden kim usanası.'" ifadelerini kullandı.