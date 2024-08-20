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Milletvekili Bilal Bilici, CHP'ye katıldı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#TBMM#ANKARA
Milletvekili Bilal Bilici, CHPye katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 14:07

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

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Adana Milletvekili Bilal Bilici, daha önce duyurduğu İYİ Parti'den istifa açıklamasında, “2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti’den milletvekili seçildim. Geçtiğimiz süre içerisinde milletimiz ve partimiz için elimden gelen çabayı sarf ettim. İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığım süre içerisinde çok değerli dostlar edindim. Başta İYİ Parti’ye oy vermiş Adanalı hemşehrilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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#CHP#TBMM#ANKARA

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