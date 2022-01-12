Milletvekili Barış Atay’a saldırıya hapis cezası

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Kadıköy’de 31 Ağustos 2020 gecesi arkadaşlarıyla birlikte bir mekândan çıkan Barış Atay’a bir grup saldırmıştı. Polis kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganları yakaladı. Saldırganlara kamu görevlisine hakaret ve görevinden ötürü kasten yaralama suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi, dün görülen duruşmada davayı karara bağladı. Sanıklardan Ömürcan Polat 1 yıl 11 ay, Çağrı Hasan Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Ekmekçi ise 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Osman Avşar ise beraat etti.