Milletvekili Ahmet Erbaş’a TBMM'de üst düzey görev

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Mecliste 50 Milletvekili bulunan Milliyetçi Hareket Partisi'nde sadece iki isim komisyon başkan vekili olarak görev aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkan vekilliğine seçilirken, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ta İç İşleri Komisyonu Başkan Vekilliğine seçildi. Milletvekili Ahmet Erbaş geçtiğimiz günlerde ORC araştırma şirketi tarafından yapılan ankette 14 Mayıs seçim çalışmalarının en başarılı milletvekilleri arasında yer almıştı.

İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu’nun komisyon başkanı olarak seçildiği İç İşleri komisyonu sözcülüğüne de eski Emniyet Genel Müdürü AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik getirildi