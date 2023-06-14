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Milletvekili Ahmet Erbaş’a TBMM'de üst düzey görev

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#TBMM#Ahmet Erbaş#İçişleri Komisyon Başkanlığı
Milletvekili Ahmet Erbaş’a TBMMde üst düzey görev
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 20:14

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) komisyon başkanları ve komisyon üyeleri belli oluyor. 19 Komisyonun olduğu mecliste en önemli komisyonların başında gelen İçişleri komisyon başkanlığına eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçilirken, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş komisyon başkan vekili oldu.

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Mecliste 50 Milletvekili bulunan Milliyetçi Hareket Partisi'nde sadece iki isim komisyon başkan vekili olarak görev aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkan vekilliğine seçilirken, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ta İç İşleri Komisyonu Başkan Vekilliğine seçildi. Milletvekili Ahmet Erbaş geçtiğimiz günlerde ORC araştırma şirketi tarafından yapılan ankette 14 Mayıs seçim çalışmalarının en başarılı milletvekilleri arasında yer almıştı.

Milletvekili Ahmet Erbaş’a TBMMde üst düzey görev

İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu’nun komisyon başkanı olarak seçildiği İç İşleri komisyonu sözcülüğüne de eski Emniyet Genel Müdürü AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik getirildi

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#TBMM#Ahmet Erbaş#İçişleri Komisyon Başkanlığı

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