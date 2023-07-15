Milletin Zaferi 15 Temmuz 7'nci yılında... Bakan Yerlikaya: Son sözü milletimiz söylemiştir

Haberin Devamı

İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları...

15 Temmuz’un 7. yıldönümünde; bir taraftan zaferimizin sevincini yaşıyor, Bir taraftan ebediyete uğurladığımız şehitlerimizin hüznünü taşıyoruz. Sinemizde aynı anda 2 duygumuz var. İkisi de yüce, ikisi de büyük…

Her şeyden önce; Aziz vatanı, bayrağını, iradesini, seçilmiş liderini… Canı pahasına savunan tüm isimsiz kahramanlarımızı, şehadet şerbeti içen 253 vatan evladımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Allah mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Vatan için anadan, yardan, serden geçen ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz diyen 2739 kahraman gazimize sizlerin şahsında şükranlarımı sunuyorum.

"EKMEĞİNİ YEDİKLERİ MİLLETİNE İHANET ETTİLER"

15 Temmuz’da eşi benzeri görmemiş bir ihanetle sarsıldık. Askerimizin tertemiz üniformasını kirleten o FETÖ'cü hainler

irademize, istiklal ve istikbalimize kastettiler. Vatanımızı işgale yeltendiler.

Haberin Devamı

Sıkılmış yumruklarından başka silahı olmayan masum sivillerimizi ağır silahlarla taradılar. Hiçbir kutsalı, hiçbir değeri, ahlakı olmayan o hainler, ekmeğini yedikleri milletine ihanet ettiler!

Milletimiz bunlara boyun eğmedi. Başkomutanımızın çağrısıyla meydanlara indi. 21. yüzyılda; destanlar çağının bittiği sanılan bir zamanda tarihin en büyük destanlarından birini bizim milletimiz yazdı.

Türkiye’mizin en uzun ve en karanlık gecesinde; kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekün Türk milleti, vatanına canlı kalkan oldu. Bedrin Aslanları ancak bu kadar şanlı idi diyor ya Akif: O gece bu milletin her bir ferdi Bedrin Aslanları gibiydiler. Her bir vatan evladımız, yürüyen bir İstiklal Marşı, dalgalanan bir al bayraktı…

Bu millet, o gece öyle kahramanlıklar gösterdi ki, Eşine ancak şanlı tarihimizde; Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da rastlanabilir.

"SON SÖZÜ MİLLETİMİZ SÖYLEMİŞTİR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadeleriyle, Milletimizin azim ve kararlığı, vatanı bir kez daha kurtarmış, son sözü milletimiz söylemiştir. 15 Temmuz; 2. Kurtuluş Zaferimiz olarak tarihe geçmiştir. Bu zafer, milletimizin eseridir! Bu zafer, inancın eseridir! Bu zafer, kardeşliğin eseridir! Bu zafer, ölümü öldürenlerin eseridir!



15 Temmuz’da, İhanetin de direnişin de merkez üssü Başkentimizdi. Ankara’da başlayan bu direniş… Buradaki inanç;

Türkiye’ye dalga dalga yayıldı. Burası; Gazi Meclisimiz 11 kez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3 kez, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüz 6 kez, ve pek çok stratejik hedef, F-16’lar ve Helikopterle defalarca bombalandı.

Haberin Devamı

Ankara genelinde; 56 kardeşimiz vatan için Hakk’a yürüdü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzün önünde; bu gazi mekanda; 13 kardeşimiz şehadet şerbeti içti. Onlar; canlarından aziz bildikleri vatana can verdiler.

İsimleri tarihe altın harflerle geçti. Adları sonsuza kadar şanlı bayrağımızla birlikte anılacak. Şehadete eren kahramanlarımızın isimlerini yüreğimizde tek tek analım:

Varol TOSUN

Cüneyt BURSA

Ömer İPEK

Halil IŞILAR

Yakup KOZAN

Hakan ÜNVER

Hüseyin Güntekin

Hasan GÜLHAN

Muhammet Oğuz KILINÇ

Köksal KAŞALTI

Hüseyin KALKAN

Fırat BULUT

Volkan CANÖZ

Allah makamlarını âli eylesin. Onlar önünüzde siper ardınızda dağ gibi duran arkadaşlarınızdılar. İyi günde kötü günde teselli bulduğunuz dostlarınızdı onlar.

Haberin Devamı

Doğum gününü kutladığınız bir arkadaşınızı şehadet yıl dönümünde anmak... Hem zaferi, hem kederi aynı anda sinede taşımak. Biliyorum kolay değil. Biliyorum, yaramız hâlâ çok derin, hâlâ çok taze… Mahzun olmayınız. Başınızı dik tutunuz.

Dilimizde hep aynı duâ: Vatan sağ olsun.

"ÇANAKKALE RUHU YAŞAMAKTADIR"

15 Temmuz’da bir kez daha anladık ki; Çanakkale Ruhu yaşamaktadır. Kardeşliğimiz diri, dipdiri ayaktadır.

Türkiye Yüzyılı’na işte bu kardeşlik duygusu hayat vermiş; Bu ruh, Türkiye Yüzyılı’nın; Hem kilit taşı, hem temel taşı olmuştur. Bu ruhu yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Türkiye’nin geleceği de bu ruhtur. Hepimizin istikbali bu ruha emanettir. Milletin selameti, aziz vatanın bölünmez bütünlüğü için şehadete koşan kardeşlerimizi; onurlu bir hayat sürmek için iradesine sahip çıkan kahraman gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu destanı yazanları, Türkiye Yüzyılı’nın tüm kahramanlarını sonsuza dek yaşatacağız. Şehit Ömer Halisleri, tankların önünde sıradağlar gibi duran yiğitleri, bombalara meydan okuyan kardeşlerimizi, kahraman Kazan’da uçaklar kalkmasın diye ekinini yakan amcamızı ve hiçbir kahramanımızı unutmadık unutmayacağız. FETÖ'cü vatansız hainleri de unutmayacağız. Onlarla dünyada da ahirette de görülecek hesabımız var.

Haberin Devamı

"DEVLETİMİZ TEYAKKUZDADIR"

Nereye saklanırlarsa saklansınlar, Hangi kılığa girerlerse girsinler… İzlerini sürüyoruz. Devletimiz teyakkuzdadır.

15 Temmuz 2016’dan bu yana FETÖ'cü hainlerle amansız bir şekilde mücadele ediyoruz. Her bir hain, adalet önünde hesap verinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Andolsun ki… Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin gözü arkada kalmadı, kalmayacak.

Değerli Kardeşlerim; Bugünümüzü ve yarınlarımızı O karanlık geceyi aydınlatan kahramanlarımıza borçluyuz.

Biz bu topraklara, Onların sayesinde vatan diyoruz. Allah; birliğimizi daim eylesin. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi

Her türlü beladan korusun.

O en karanlık 15 Temmuz’un en karanlık gecesinde milletimizi meydanlara davet eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ordumuzun Başkomutanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Haberin Devamı

Türkiye Yüzyılı’na giden yolu açan Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Kahraman Gazilerimize milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum Rabbim; Bizi; sevgisiz, havasız, susuz, vatansız bırakmasın.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu… Zaferimiz mübarek olsun.