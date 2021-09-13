‘Milletin üzerinde güç yok’

TARİH GERİYE SARILAMAZ AMA...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Tarih geriye sarılamaz ama bugünün masasına koyularak incelenip tartışılabilir. Bundan 41 yıl önce 12 Eylül 1980 gece saat 04.00’te radyodan okunarak ilan edilen askerî darbe bildirisi ve akabinde yaşanan gelişmeler, sonuçları itibarıyla ülkemizin toplumsal, siyasal ve demokratik tarihinde trajik bir dönemi işaretlemektedir. Yüce Meclisimizin feshedilip milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığı, siyasi partilerin kapatılıp yasama yetkisinin ‘Millî Güvenlik Konseyi’ne devredildiği, 1961 Anayasası’nın yürürlükten kaldırılarak toplum ve siyaset için yeni yol haritalarının darbe karargâhında dizayn edildiği bir döneme 41 yıl sonrasından bakarken, o siyah-beyaz yılların kaotik atmosferini bugün de ibretle hatırlıyoruz.

Darbenin travmatik sonuçları bugün bile telafi edilebilmiş değil. 12 Eylül darbesinin ve onun ardılları olan 28 Şubat ve diğer darbe girişimlerinin ülkemize, demokrasimize ve insanımıza verdiği sosyo-ekonomik hasarlar ve belki daha önemlisi demokratik ve siyasal tarihimize verdikleri zarar ölçülemez. Evet, aradan geçen zaman içinde 12 Eylül darbecilerini yargıladık, 28 Şubat darbecilerini yargıladık, 15 Temmuz hainlerini yargıladık ve 1960 darbecilerinin astığı siyaset ve devlet adamlarımızın iade-i itibarını temin ettik. İçlerinde dikta hevesini besleyen ve bunu ancak askerî darbe, cunta gibi yollarla gerçekleştirebileceğini düşünen bedhahlara bu yolun artık bütünüyle kapandığını, bunun imâsına dahi yeltenmenin büyük bir yanlış ve suç olacağını güçlü biçimde ifade etmek isterim. Umuyorum ki yakın gelecekte yapılacak olan yeni Anayasamız, darbe dünyasıyla ilgili her türlü hevesin kökünü kazıyan bir içeriğin de teminatı olacak.

Bugün 12 Eylül 2021, saat 04.00.

Aziz milletimize iyilik, esenlik ve umut dolu bir gün ve gelecek diliyorum.”



Gözaltına alınan Demirel ve Ecevit, eşleri ile kaldıkları Gelibolu Hamzaköy’deki TSK misafirhanesinde beklerken.

TARİHİN TOZLU RAFLARINA...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz. Darbe girişimlerini ‘Allah’ın lütfu’ olarak görenler, Gazi Meclisimiz’e düşmanlıkta darbecilerden geri kalmayanlar demokrasimizi yüceltemez. İlk seçimde, 12 Eylül ruhunu da tarihin tozlu raflarına kaldıracağız.”

HİÇ UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Demokrasimizi yıllarca sekteye uğratıp aziz milletimizin iradesini hiçe sayanları, 27 Mayıs’ın arkasındaki güçleri, 12 Eylül’ün hazırlayıcılarını, 28 Şubat ve 15 Temmuz’un destekçilerini millet olarak hiç unutmadık, unutmayacağız. Üzerinden 41 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül’de yaşananları utançla hatırlıyoruz ve bugün kararlılıkla bir kez daha söylüyoruz; milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız.”



MHP Lideri Alparslan Türkeş, 11 Aralık 1980’de Ankara Adliyesi’nde ifade verdi.

BİR DAHA ASLA BAŞARAMAYACAKLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “12 Eylül’deki gibi her darbe, memleketimizi ‘müstemleke memleketi’ yapmak isteyenlerin kurgusudur. Hedefleri, bağımsız ve özgür Türkiye’dir. Hedefleri, milletin birliğidir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlikçileriyle istikrarsızlık ve devleti işlevsiz hale getirmektir. Bir daha asla başaramayacaklar.”

DARBELER İÇİN GEREKÇE UYDURANLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

“12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları birçok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz. Kendi milletine silah çekenler ülkemize düşmanlık etmişlerdir. Darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranlar, silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize. Sahte bir vatanseverlik anlayışını demokrasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. En son 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen millet direnişi ve o gece Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı ve dirayetli tutum ülkemizi ve demokrasimizi düşman işgaline karşı korumuştur. 27 Mayıs darbesinden beri süren bu düşmanlıkla mücadelemiz sürecektir.”



Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren’in TBMM’de yaptığı ilk basın açıklaması.

YENİ ANAYASA İÇİN HAZIRIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı:

“12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren ve destekleyen zihniyeti lanetliyorum. Bu asil millet tarih boyunca esareti kabul etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Aslolan millettir. Yeni bir anayasa için biz hazırız.”

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