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Akşener, “Artık milletin sesi duyulmalı. Biz de milletin sesinin duyulması için buradayız” dedi. Pazarcık ilçesi ile kent merkezinde inceleme yapan Akşener, Sütçü İmam Üniversitesi Spor Salonu’nda kalan depremzedeleri ziyaret etti. Burada İYİ Parti Erzurum Teşkilatı’nca yapılan yemek dağıtımına katılan Akşener, enkaz altında kalan bir canın kurtarılması için her kapıyı çalacağını, gerekirse yıkacağını söyledi. Meral Akşener, “Kaldırılan Sivil Savunma Kanunu yeniden uygulanmalı. Herkese orman yangını, sel felaketi ve deprem konusunda eğitimler verilerek bilinçlenmeleri sağlanmalı” dedi.