‘Milletin oyundan korkmamak lazım’

EN BÜYÜK DEVRİMİMİZ

“97 yıl önce bu binada alkışlar vardı, gözyaşları vardı, kucaklaşmalar vardı. Çünkü 97 yıl önce bu güzel binada Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet’in ne olduğunu ne kadar değerli olduğunu onlar bizden iyi biliyordu. Çünkü onlar savaş meydanlarından gelmişti. Dolayısıyla Cumhuriyet’in ilanı bizim en büyük devrimimizdir. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ifadesi aslında Cumhuriyet’in getirdiği güzel bir deyim. Yani halkı her şeyin üzerinde tutmak... İkinci yüzyıla doğru gidiyoruz. İkinci yüzyılda Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Eğer bu ülkede 1921 Anayasası’nda yazıldığı gibi hâkimiyet bilâ kaydü şart milletin olacaksa, milletten korkmamak lazım. Milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Milletin taleplerini, beklentilerini siyaset kurumunun dinlemesi gerekiyor, bilmesi gerekiyor.”

Kılıçdaroğlu, akşam ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı açılış törenine İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile birlikte katıldı.

‘BİR KİŞİYİ HEDEF ALMIŞ DEĞİLİM’



Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Fransız mallarına boykot konusundaki ‘çanta’ tartışmasıyla ilgili konuştu: “Ben bir kişiyi hedef almış değilim. Sadece devleti yönetenlerin Türkiye’ye örnek olmaları gerektiğine dikkat çektim.” (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)