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‘Milletin kimi süpüreceğini göremiyor’

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#FETÖ#The Economist#Kılıçdaroğlu
‘Milletin kimi süpüreceğini göremiyor’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 07:00

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Karaman’dan Akşener’e seslendi: “İYİ Parti Başkanı’nın dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Eline süpürge alıp miting alanlarında şov yapmaktadır. Milletin kimi ve kimleri süpüreceğini de göremez haldedir.”

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DÜN PARTİSİ TARAFINDAN

Karaman’da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen ‘14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende’ temalı mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özetle şu mesajları verdi: “Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bu ittifakın yanında, yöresinde konuşlanan mihrakların, ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, provokasyonlardan medet umduklarını, çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyoruz. Arzuladıkları bölünme ve iç kargaşadır.

TÜRKİYE SÖMÜRGE OLAMAZ

Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu’nun akıl, vicdan ve iradesine ipotek koymuştur. İngiliz The Economist dergisi ‘Erdoğan gitmeli’ diyormuş. Bu Haçlı zihniyetine, kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs’ta gösterecek olan büyük Türk milletidir. Türkiye’yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Dünyada 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye’de olacağını ağız birliği halinde iddia ediyorlar. Çünkü 100. yıldönümünü karşıladığımız Cumhuriyet’ten intikam almak istiyorlar. Algı operasyonlarına, sosyal medya saldırılarına, FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar.

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‘Milletin kimi süpüreceğini göremiyor’

İSTEDİKLERİ KUKLA

İstedikleri kukla gibi oynatılan, her anlamda güdülen, her şeyiyle kontrol edilen, denetim altında tutulan, taviz ve teslimiyet döngüsüne girmeye hazır bir cumhurbaşkanı. Bu nedenle Türk ve İslam husumetinin umudu, Kılıçdaroğlu’dur. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu’dur. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu’dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur. İYİ Parti Başkanı’nın dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Eline süpürge alıp miting alanlarında şov yapmaktadır. Milletin kimi ve kimleri süpüreceğini de göremez haldedir. Doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, milli ve tarihi bir sorumluluktur.”

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#FETÖ#The Economist#Kılıçdaroğlu

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