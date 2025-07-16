"Milletin inancı kurulan planı bozdu"... 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ı bu sözlerle anlattı: O gece kendisiyle konuşamadım

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15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank’ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank Fatih Şehzadebaşı Camii avlusunda bulunan kabri başında anıldı.

Akşam namazının ardından Prof. Dr. İlhan Varank, babaları merhum Ali Haydar Varank ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve çok sayıda kişi katıldı.

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MUSTAFA VARANK: ÇOCUKLARIMIZA O GECEYİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ

TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, FETÖ ile mücadeleyi ve 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ı CNN Türk'e anlattı. Varank, “Türkiye’ye kast eden bu hadisenin ne kadar önemli olduğunu gelecek nesillere anlatabilmek için çocuklarımıza da dilimiz döndüğünce o geceyi ve o geceki kahramanlıkları anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

MUSTAFA VARANK AĞABEYİNİ ANLATTI

Varank ayrıca, “Ben o gece kendisiyle konuşamamış olmaktan halen büyük bir üzüntü içerisindeyim. Ama o gece haberi alır almaz üniversitenin içindeki lojmanlardan kendi arkadaş grubuna bir mesaj atıyor. Ve diyor ki ‘Biz korkarsak herkes korkar. Ben sokağa çıkıyorum’.” diyerek o gece yaşananları anlattı.

BİLAL ERDOĞAN: GÖSTERİLEN KAHRAMANLIK MİLLETİN MERTLİĞİNİ GÖSTERİYOR

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da “15 Temmuz’da gösterilen kahramanlık bu milletin ne kadar toplum mühendisliğine tabi kalırsa kalsın kodlarını koruduğunu gösteriyor. Kahramanlığını, cefakarlığını, mertliğini koruduğunu gösteriyor. Türkiye’de deprem artık olmaz demek ne kadar yersizse artık darbe olmaz demek de o kadar yersiz. Bunların olması halinde ne yapılacağı konusunda hazırlıklı olacağız ki olmaması veya zarar vermemesi konusunda toplum dirençli olsun” diye konuştu.

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SELÇUK BAYRAKTAR: MİLLETİMİZİN İNANCI KURULAN PLANI BOZDU

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise “Tarihte böyle önemli olaylar insanların, toplumların refleksleriyle inançlarıyla tarihin akışını belirliyor. Bugünleri unutacak olursak Allah korusun günü geldiğinde böyle müdahalelere de maruz kaldığımızda refleks gösteremeyebiliriz. 15 Temmuz büyük bir kahramanlık destanı. Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde göğsünü karşısına dikilen bu çelik zırhlı duvara siper etmesi. İnancı, imanı, demokrasiye olan inancı bu kurulan planı bozdu. ” ifadelerini kullandı.

İLHAN VARANK'IN ABLASI FETÖ'NÜN ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME TAKTİĞİNİ HATIRLATTI

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Zonguldak’ta 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde vatandaşlarla bir araya gelen Ayşe Varank Aslantürk, 9 yıl önce yaşanan darbe girişimi öncesinde FETÖ’nün öğrencilere yüksek puanlarına rağmen ailelerinden uzak şehirlerde öğretmenlik tercihi yaptırdığını anlattı. Kardeşinin şehit düşmesiyle ilgili de "‘Acaba şehit midir’ demedim. Eğer birine şehitlik nasip olacaksa bu kişi İlhan’dı diye düşündüm" dedi.