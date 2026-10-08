Milletin hakkına girenler hesabını verecek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda özetle şunları aktardı: “Elbette enflasyonda hedeflediğimiz veya arzu ettiğimiz yerde değiliz; daha önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. İnşallah dirayetli ve disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden, kalan bu yolu alacak, hedeflerimize ulaşacağız. Reel ekonomi ile ilgili süreçleri yakından takip ederken, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor, büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz.

Şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Şunu herkes bilsin ki, milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkârlık ve sahtekârlık yapanlar, bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra’da Yaradan’a verecektir.

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ÖDEME İÇİN SÜREÇ İŞLİYOR

Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor, orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız.

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Tabii bu konunun bir de idari ve siyasi boyutu bulunuyor. Bağımsız yargı kendi işini yapar. Orada süreç ilerliyor. Ekonominin aktörleri kendi sorumluluk alanlarında gerekli adımları atıyor. Vicdan, etik ve inanç boyutu kişinin zaten kendisiyle ilgilidir. Ama meselenin idari ve siyasi cephesinde yük bizlerin omuzunda. Az önce söyledim, sorunun idari yönüyle ilgili kurumlarımızı, kurullarımızı görevlendirdik.

BİZE OLAN GÜVEN SARSILMASIN

Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. Bizim siyasetimiz, inanç, etik, güven üzerine inşa edilmiş bir siyasettir. Bundan tam 24 sene önce ilk AK Parti hükümetini kurduğumuzda bize ne dediler? ‘İktidar yozlaştırır’ dediler. ‘Bunlar da çözülecek’ dediler. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık.

Kimse yeise kapılmasın, hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın.

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TAYYİP ERDOĞAN GEREKEN NEYSE YAPAR

Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkusuz olması yapacaktır. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır. Şimdi bakıyoruz, bırakın kürsüden konuşmayı milletin içine çıkmayacak tipler pişkince ahkam kesiyor.

Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye’de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar, milyonlarca Euro’luk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. Buradan hiç kimseye, özellikle de siyasi yankesicilere ekmek çıkmaz.

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TAYYİP ERDOĞAN DEDİKODUYLA İŞ YAPMAZ

Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgârıyla iş yapmaz. Biz kalemşorların veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekât planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Bir kez daha ifade ediyorum; meseleyi büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz.

BU PARTİ DE ONA MUSALLAT OLUR

Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır, yürümeye, koşmaya devam ederiz. Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin, mazlumun umuduna kim musallat olursa, bu parti de ona musallat olur. Bu hep böyle olmuştur. Bugünlere tertemiz geldik, yolumuza tertemiz devam edeceğiz. Her krizden, her sınavdan güçlenerek çıktık, buradan da Allah’ın izniyle güçlenerek çıkacağız.”

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AÇGÖZLÜ PARAZİTLERDEN ARINACAĞIZ

Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz katbekat fazlasını kazanacaktır. Türkiye’ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacaktır. Bundan en ufak bir şüphe duymuyoruz, milletimiz de şüphe etmesin.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta Terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere, milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogdan, mutabakat arayışından kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayız. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin, siyasi partilere yaptığı ‘hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret’ çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine, şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum.





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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımına ilişkin “AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam ediyor” dedi:

“İzmir bugün bir başka, çok coşkulu. Gazi Meclisimiz tatile, siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun, yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına, her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var. Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti, yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir.

Rüşvetsiz selam dahi vermeyen, parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti’yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine, seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti’ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. Bunun dışındaki her söz bühtandır, spekülasyondur, iftiradır. Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara sırf yönetim zafiyetine rıza göstermedikleri için iftira atmak, bununla yetinmeyip, edepsizce hakaret etmek saygısızlıktan öte apaçık bir ahlaksızlıktır.”