‘Milletin ekmeğine göz dikene acımayacağız'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Anadolu’yu Batı’ya bağlayan Malatya Çevreyolu projesinin birinci etabını video konferansla açtı. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Bölgemizin farklı bölgelerinde bir süredir iç çatışmalar, işgaller, siyasi ve sosyal çalkantılar yaşanıyor. Türkiye’yi de sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten terör örgütlerini üzerimize salmaya, darbe girişimlerinden gizli açık ambargolara kadar nice tuzaklarla bu karanlık senaryoların içine çekmek istediler. Ancak önümüzde hâlâ aşmamız gereken sıkıntılar var. Bir süredir ekonomimiz döviz kuru hareketlerinin, faiz tartışmalarının, tüm dünyanın sorunu olan enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır.

VİCDANSIZLIĞA VARAN AÇGÖZLÜLÜK

Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Bir de buna ülkemizdeki kimi kesimlerin vicdansızlığa varan açgözlülüğü eklendiğinde, vatandaşlarımız bakımından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Hem fiyatlaması küresel düzeyle yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Fiyatlarda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. Kurumlarımız denetimden yeni mevzuat hazırlığına kadar her konuda yoğun bir çalışma içindedir. Türkiye özellikle bu yaz itibarıyla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimden sabırlı olmasını, bize güvenmesini, sanayiciyse fabrikasına, çiftçiyse toprağına, esnafsa tezgâhına, çalışansa işine, memursa vazifesine daha sıkı sarılmasını istiyorum.”

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YILDA 200 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK

“Bağlantı yoluyla birlikte 53.5 kilometre uzunluğa sahip çevre yolumuzun üzerinde 12 kavşak köprüsü, 5 alt geçit, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü yer alıyor. Gölbaşı ayrımından başlayıp Pütürge Kavşağı’na kadar uzanan bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı, 26 kilometrelik bölümden oluşuyor. Bu yolla şehir merkezindeki trafiği rahatlatarak vakitten yılda 89 milyon, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak, ayrıca karbon salınımını 19 bin tonun üzerinde azaltacağız.”

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İLK ORUCU ŞEHİT AİLELERİYLE AÇTI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ilk orucunu Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde şehit aileleriyle birlikte açtı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Daha önce Suriye’de gördüğümüz insani trajedilerin bir benzeri şimdi Ukrayna’da yaşanıyor. Bu tablo bize, vatan topraklarını korumanın, özgürlüğümüze sahip çıkmanın, onurumuzu muhafaza etmenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Unutulmamalıdır ki, vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz. Özgürlüğü olmayanın onuru kalmaz.”