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'Milletimizin sandıktaki kararı başımız üstüne'

#Recep Tayyip Erdoğan#Anayasa#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Milletimizin sandıktaki kararı başımız üstüne

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diğer partilerin anayasa teklifleri ile kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden neticeye ulaştırabiliriz. Uzlaşma sağlanamaması durumunda 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin terazisine çıkarız. Milletimizin sandıktaki kararı da başımız gözümüz üstünedir” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Meclis grup toplantısında, “Bugün burada Cumhurbaşkanı ve ülkenin en büyük partisinin Genel Başkanı sıfatıyla bulunmam bile yeni yönetim sisteminin başarısının ifadesidir” dedi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

BASİT DOKUNUŞLARLA DÜZELTİLEBİLİR

“Tarihimizin en köklü yönetim reformunda üçüncü yılımızı tamamlarken, geriye dönüp baktığımızda ‘Evet, gerçekten iyi bir iş yaptık’ diyebiliyoruz. Eksikler, aksaklıklar, düzeltilmesi gereken hususlar yok mudur? Elbette vardır. Bunların hepsi de çok basit dokunuşlarla, küçük revizyonlarla düzeltilebilecek tali meselelerdir.

İLK 4 MADDE KİMİN FİKRİ?

Acaba Anayasa’nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri CHP’nin ve dolayısıyla tüm CHP’lilerin iradesi midir? Yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir? Eğer bu CHP’nin kurumsal iradesiyse CHP anayasa gibi temel bir konudan başlayarak tümüyle HDP’nin vesayetine girmiş demektir. Kılıçdaroğlu’nun kendi görüşüyse partisinin politikalarından farklı ajandaya sahip bir siyasetçiyle karşı karşıyayız demektir.

HANIMEFENDİ HAYALİ MAKAMA TALİP

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Bir de CHP’nin başını çektiği ittifakın diğer ortağı parti ve onun başındaki hanımefendi var. HDP tarafı hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştır. Yani bir anlamda HDP Milet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak, bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olunmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır.

TABABET İLMİNİN KONUSU OLDU

(CHP Lideri Kılıçdaroğlu) Dün yine çıkmış Merkez Bankası’nın İstanbul’daki binasından uyuşturucu parası ve rüşvetten kurlara kadar sallamış da sallamış. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın. Bu kişi artık mili güvenlik sorunu haline dönüşmüştür.

İstanbul’da 72 katlı Merkez Bankası binası yapıldı. ‘Ben geldiğimde orayı öğrenci yurdu haline dönüştüreceğim’ diyor. Dedim ya, bu, tababet ilminin iştigal alanına giriyor. Taşıyoruz, taşıyacağız. Senin gücün ona yetmez.

(Boğaziçi Üniversitesi eylemleri) Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız. ”

Milletimizin sandıktaki kararı başımız üstüne
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında partisine katılanlara rozet taktı ve milletvekillerini selamladı.
Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ

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#Recep Tayyip Erdoğan#Anayasa#Cumhurbaşkanlığı Seçimi