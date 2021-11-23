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‘Milletimiz sandığı dört gözle bekliyor’

#Faik Öztrak#CHP#MYK
‘Milletimiz sandığı dört gözle bekliyor’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Daha önce bu ülkeyi krizlerden çıkarmış tecrübeli kadrolara sahibiz. Artık yapılacak bellidir; seçim. Herkes bu saatten sonra seçim talebini en güçlü şekilde dillendirmelidir” dedi.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK toplantısına ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, özetle şunları söyledi:

SINIRIN ÖTE TARAFINDAN GELENLER

“Türk lirası sadece dolar karşısında değil, tüm yabancı ülke para birimlerinin karşısında eridi. Edirne, Bulgaristan’dan alışveriş için günübirlik gelenlerle dolup taştı, Kapıkule Sınır Kapısı’nda araba kuyrukları uzadı. Türkiye böyle bir manzarayı hiç yaşamadı. Sınırın öte tarafından gelenler, 'Sizin paranız değersiz' diyerek arabalarına ne var ne yok dolduruyorlar.

TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDIK

Son faiz kararı öncesi yaşananları hep beraber gördük. Kurdaki oynaklık, olağanüstü seviyelere çıktı ama Merkez Bankası müdahale edemedi. Yetmez, Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasını beş dakika geciktirdi. Belirsizliğe kendi eliyle zirve yaptırdı. O beş dakikalık zaman diliminde ucuz dövizleri kim kapattı? Soru önergesi hazırlayarak konuyu TBMM gündemine taşıdık.

MİLLETİMİZ NOTUNU VERDİ

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Daha önce bu ülkeyi krizlerden çıkarmış tecrübeli kadrolara sahibiz. Artık yapılacak bellidir; seçim, seçim, seçim. Herkes seçim talebini en güçlü şekilde dillendirmelidir. Milletimiz herkesin ne yaptığını gördü, notunu da verdi. Şimdi kararını tebliğ etmek için sandığı dört gözle bekliyor.”◊ ANKARA

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#Faik Öztrak#CHP#MYK

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