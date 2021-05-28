‘Milletimiz bu oyunun farkında’

Konferansın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, özetle şu mesajları verdi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde atılan tüm adımlara rağmen, vesayet ve darbe zihniyeti hâlâ ayakta. Biz 1990’lardaki zihniyetle, örgütlerle, çetelerle mücadele ederek bugünlere geldik. ‘Eski Türkiye’ diye anlattığımız şey, işte tam da budur. Suç örgütleri ve çete mensupları karanlık yapılarla iş birliği yaparak Türkiye’nin istikrarsızlaştırılmasına, ülkemizin dışa bağımlılığının pekiştirilmesine hizmet etti. Faili meçhuller bizim dönemimizin değil, bizden önceki dönemlerin kahredici bir gerçeği idi. Biz bu kirli mekanizmalarla mücadele ettik. Terörle mücadele ettik. Türkiye’nin terörle, terör örgütleriyle dizayn edilen bir ülke olmasının önüne geçtik. Bunu yaparken vesayet odakları ile karşı karşıya kaldık. Onları da tarumar ettik. Bugün 1990’ların karanlık aktörlerinin itham ve iftiralarından medet umanlar geçmişte de FETÖ’den, PKK’dan medet ummuşlardı. Boşuna heveslenmesinler. Milletimiz bu oyunun farkındadır.”

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