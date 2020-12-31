Milleti hor görmeyen sanatçıyı bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanatçılara çağrı yaparak, “Her neredeyseniz siz ey gönül eri sanatçılar, bilin ki bu millet estetik manada küllerinden dirilmek, yitik hazinesine yeniden kavuşmak için sizi bekliyor. Gelin geç kalmışlıklarımızı medeniyete, gönüllerimizi barışa, huzura ve sevgiye yöneltin” dedi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Beştepe’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

KATMAN KATMAN KÜLTÜR

“Sanatçı olmayı çok istemiştim. Lakin kader bize ülke hizmetini siyaset güzergâhında biçince, ömrümüzü Mevlana’nın anlattığı karıncalar misali sanatçılarımızı takip etmekle geçirdik. Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, dosya dosya istiflenmiş kültürler ve medeniyetler içeren bir klasördür. Göbeklitepe’den, Eti’den, Lidya’dan, Frigya’dan, Roma’dan, Bizans’tan, Selçuklu’dan, Osmanlı’dan bugüne katman katman kültür, tabaka tabaka medeniyet ve yığın yığın sanat barındıran zamanın ruhu, bu topraklarda iftiharla yaşamaktadır.

BİZ İŞTE O SANATÇIYI BEKLİYORUZ

Zenginliklerimizi sanata dönüştürüp, çağın idrakini yeniden ve yeni bir kimlikle sunacak olan sanatçılarımızdır. Bu bakış açısı körü körüne taklitle, yabancı olana öykünüp durmakla değil, yerli ilhamlarla hayat bulacaktır. Biz işte o sanatçıyı bekliyoruz. Beklediğimiz o sanatçı kimliğiyle birlikte deryasını bilecektir. Beklediğimiz o sanatçı önce kendisi olacaktır. Beklediğimiz o sanatçı, zulme ve adaletsizliğe karşı çığlık olarak yaptığı şarkısıyla dünya müzik listelerini sallayacak, müzikteki evrensel anlayışları değiştirecektir.

PERFORMANSIYLA REKORLAR KIRACAK

Beklediğimiz o sanatçı slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır. Beklediğimiz o sanatçı ürettiklerinden dolayı parmakla gösterilecek, üslubuyla herkesi peşinden sürükleyecektir. Beklediğimiz o sanatçı gündemin peşinden savrulmak yerine, dünyaya gündem verecek, performansıyla rekorlar kitabına girecek, tarzıyla sanat modası oluşturacaktır. Beklediğimiz o sanatçı ait olduğu milleti hor görüp sürekli şikâyet etmek yerine, kendi sanatını üretecektir. Beklediğimiz o sanatçı, muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil, kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir.

Her bir vatandaşımızın el üstünde tutacağı, baş tacı edeceği bu sanatçı belki evimizin çocuğudur, belki bir komşumuzdur, belki bu salondadır. Belki şu anda tuvalinin başında fırçasını boyaya bandırıyor, belki rolüne çalışıyor, belki enstrümanını akord ediyor, belki bestesini notaya döküyordur.

NEREDEYSENİZ GÖNÜL ERİ SANATÇILAR

Her neredeyseniz siz ey gönül eri sanatçılar bilin ki, bu millet estetik manada küllerinden dirilmek, yitik hazinesine yeniden kavuşmak için sizi bekliyor. Çok sevdiğim, saygı duyduğum Saadettin Ökten hocamı dervişçe murakabelere dalarken de, üniversite kürsüsünde en son teknolojileri anlatırken de görmek şaşırtıcı değildir. Saadettin Ökten hocamız adına Celile Ökten Hanımefendiye bu yılki kültür tarihi ödülünü takdim edeceğiz.

Özdemir Erdoğan, ilhamını kendi birikimimizden alarak yarım asrı aşkın zamandır sanat icra eden bir müzisyenimizdir. Dillerden düşmeyen, gönüllerde taht kuran eserleriyle müzik alanındaki ödülümüzü Özdemir Erdoğan’a takdim ediyoruz. İsmail Kara, İslami alanda tarih ve felsefi alanlarda özgün çalışmalarıyla adından söz ettiren hocamızdır. Ufkumuzu aydınlatan kitapları, makaleleri ve kıymetli talebeleri ile vazifesine devam eden İsmail Kara’ya, bu yılki sosyal bilimler ödülümüzü takdim edeceğiz.”

MİLLİ KİMLİKLİ TÜRK SİNEMASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan törende Türk sineması ve edebiyatı üzerine de şunları söyledi: “Derviş Zaim yüz yılı aşkın maziye sahip olan Türk sinemasının milli bir kimlikle varlığını sürdürebilmesi ve insani hassasiyetlerini muhafaza edebilmesi için büyük mücadeleler veren bir sanatçımız. Sinema alanındaki ödülümüzü, sanat hazinemizi zenginleştiren Derviş Zaim’e takdim edeceğiz. Bugün de aynı kaynaktan ilham alan şairlerimiz var, onlar barışın, aşkın, kardeşliğin şiirini yazmaya devam ediyor. İbrahim Tenekeci o değerlerimizden biridir. İbrahim Tenekeci kardeşimize edebiyat ödülümüzü takdim edeceğiz. Ecdadımız mimariden musikiye kadar çok önemli eserler ortaya koymuştur. Mehmet Çebi işte o eserlerin dağılmasını engelleyip bir araya gelmesini sağlayan tutkulu sanatseverlerin ilk akla gelenlerindendir. Merhum Necmeddin Okyay 20. asrın hezarfenlerindendir. Osmanlı zevk, estetik, inceliğini şahsında meczetmiş müstesna bir şahsiyet olan merhum, kendisini hat sanatına adamıştır. Çok zarif ok ve yaylar imal ederek bu maharetiyle büyük hayranlık uyandırmıştır. Soyadını bunun için Okyay olarak tercih eden merhum, 400 çeşit gülü sadece yetiştirmekle kalmayıp, bunları Avrupa çiçekçilerinin kataloglarına eklettirmiş ve ödüller almıştır. Bu yılki vefa ödülümüzü merhum Necmeddin Okyay adına Ali Mehdi Okyay’a takdim edeceğiz.”

◊ ‘Koleksiyon’ alanında Mehmet Çebi’ye, ‘Kültür tarihi’ alanında Sadettin Ökten’e, ‘Sosyal Bilimler’ alanında İsmail Kara’ya, ‘Edebiyat’ alanında İbrahim Tenekeci’ye, ‘Sinema’ alanında Derviş Zaim’e, ‘Müzik’ alanında Özdemir Erdoğan’a ödül verildi. Merhum Necmeddin Okyay’ın ‘Vefa’ ödülünü ise oğlu Ali Vecdi Okyay aldı. (◊ Rıza ÖZEL / ANKARA)

BAHÇELİ İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

◊ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhur ittifakının ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sürpriz bir görüşme yaptı. Ödül töreni öncesi Erdoğan ve Bahçeli, Beştepe’de bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı. İki liderin baş başa yaptığı görüşmeyle ilgili Erdoğan’ın Twitter hesabından fotoğraf paylaşıldı. Bahçeli ödül törenine de katıldı. (◊ ANKARA)