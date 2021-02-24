‘Millet soruların cevabını bekliyor’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun haftalık grup konuşması gündeminde Gara operasyonu, ekonomi, eğitim ve aşı vardı. Kılıçdaroğlu restoran, kafe ve lokantaların HES koduyla kontrollü olarak açılmasını da istedi. CHP lideri konuşmasında özetle şunları söyledi:

“19 yılın sonunda, 21. yüzyılın Türkiye’sinde 2 milyonun üzerinde öğrenci EBA’ya ulaşamıyorken ne sınavı yapacaksın?

KAYNAKLARI KESİN

Devleti yönetmek sıradan bir olay değildir, sorumluluk üstlenmek demektir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilktir, en tepe noktasında olan ve tek başına devleti yöneten kişi Türkiye Cumhuriyeti Devletini beceriksizlikle suçluyor. Böyle bir anlayıştan Türkiye’ye hayır gelmez.

Terörün beslendiği bütün kaynakları kesmek ve bunun için mücadele etmek zorundasınız. Gara’da operasyon yapıldı. Bu insanlar ölmeyebilirdi, hâlâ hayatta olabilirdi. Beş buçuk altı yıldır bunlarla niye ilgilenmediniz. Ortalıkta dolaşıyorsun ‘Trump dostum’ diye. Söyleseydin 13 vatandaşımız var bir telefon et bize teslim etsinler. Açık yüreklilikle yapabilirdin ama yapmadın. Niye yapmadın?

BEKLİYOR BEYEFENDİ

Kalktın dedin ki, ‘Bu operasyon başarısız oldu.’ Kim bu sorumlu? Erdoğan sorumlu. Asker siyasetin emrinde. Hiçbir asker, böyle bir operasyonu kabul etmez. Bana hakaret edeceğine, millet bu soruların cevabını bekliyor beyefendi.”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde CHP’den istifa eden ve dün toplantıya katılarak partisine dönen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu selamladı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)