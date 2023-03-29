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Millet Partisi'nden, 'Millet İttifakı' ismi için YSK'ya itiraz

Güncelleme Tarihi:

#Millet Partisi#Millet İttifakı#YSK
Millet Partisinden, Millet İttifakı ismi için YSKya itiraz
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 11:45

Millet Partisi, parti isimlerinin 'Millet İttifakı'nda kullanılmasına Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak itiraz etti.

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Millet Partisi Genel Sekreteri Mehmet Ali Küçükgüzel ve beraberinde heyet, partilerinin ismimin 'Millet İttifakı'nda izinsiz kullanılmasına yönelik YSK'ya itiraz dilekçesi verdi. Basın mensuplarına açıklama yapan Küçükgüzel, 6'lı masanın ittifak adının 'Millet İttifakı' olamayacağını savunarak şöyle dedi:

Millet Partisinden, Millet İttifakı ismi için YSKya itiraz



"Çünkü Millet Partisi kendi adı ve logosu altında tek başına seçime giriyor. Dünyanın en zengin dillerinden güzel Türkçe'mizde kelime kalmadı mı ki Millet Partisi’nin ön adı olan 'Millet' adını ittifakınıza ad olarak koyuyorsunuz? Siz ad bulamadıysanız bize bildirseydiniz biz size yakışan ad bulurduk. 6'lı masa kendine başka bir ad bulmalıdır. 6'lı masanın Millet Partisi'nin adını ittifak adı olarak belirlemesi ahlaki, hukuki ve yasal değildir. Nezakete sığmaz, siyasi ahlaka, erdeme aykırıdır, ayıptır, haksızdır, kanunlara açıkça aykırıdır. Her bir partinin ön adları kendine özeldir. Bu düşüncelerimizi nisan ayında yaptığımız basın açıklamamızda da kamuoyu ile paylaşmış ve ittifakınızda 'Millet' adını kullanmaya devam ederseniz biz size 'gasp ittifakı diyeceğiz' demiştik.

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#Millet Partisi#Millet İttifakı#YSK

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