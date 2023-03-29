Millet Partisi'nden, 'Millet İttifakı' ismi için YSK'ya itiraz

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Millet Partisi Genel Sekreteri Mehmet Ali Küçükgüzel ve beraberinde heyet, partilerinin ismimin 'Millet İttifakı'nda izinsiz kullanılmasına yönelik YSK'ya itiraz dilekçesi verdi. Basın mensuplarına açıklama yapan Küçükgüzel, 6'lı masanın ittifak adının 'Millet İttifakı' olamayacağını savunarak şöyle dedi: