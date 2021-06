Millet Mektepleri ne zaman açıldı? Millet Mektepleri'nin açılışı ve kuruluş amacı

Millet Mektepleri, yeni harflerin en kısa süre öğrenilmesini sağlamak amacıyla eğitim seferberliği için kurulan halk eğitim kurumlarıdır. Harf Devrimi'nden sonra yeni alfabenin kısa sürece öğrenilmesini sağlamak için Millet Mektepleri'nin açılmasına karar verildi.



1927 ve 1928 yıllarında yeni alfabe kabul edilmeden önce halk dershanelerinde pek çok kişinin okuma ve yazma öğrenerek belge edinmesi sağlanmıştı. Fakat bu deneme, Arap harfleri ile yaygın bir eğitimin uygulanamayacağını ortaya koymuştu.



Harf Devrimi'nden sonra yeni alfabeyi ülkenin tamamına en kısa sürede ve en doğru şekilde öğretmek için söz konusu dershaneler "Millet Mektepleri" olarak yeniden düzenlendi.



Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey, "Millet Mektepleri Talimatnamesi"ni hazırladı ve yönetmelik 11 Kasım 1928 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı ve 24 Kasım 1928'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre de okula devam etmeyen 14-45 yaş arasındaki her Türk vatandaşı Millet Mektebi'ne devam etmekle yükümlü kılındı.



Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Millet Mektepleri'nin "Başöğretmenliği"ni üstlendi. Bu yüzden Atatürk'ün Başöğretmen olduğu 24 Kasım, 1981 yılında "Öğretmenler Günü" olarak ilan edildi.



Millet Mektepleri, 1 Ocak 1929 tarihinde açıldı ve büyük ilgi gördü. Ayrıca yaş sınırı her ne kadar 14-45 olarak belirlense de her yaştan vatandaş katıldı. Bir yıl içinde de yaklaşık 600 bin kişi okuma ve yazmayı öğrenip diploma aldı ve 1936 yılında kadar devam eden seferberlikle bu sayı 2.5 milyonu aştı.

