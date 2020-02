Millet Kütüphanesi kapılarını açtı

HER KİTAP BİR ÂLİMDİR



“Ülkemiz ve Ankaramız için tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Her kitap bir âlimdir. Tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma, ihya etme gayreti varsa, orada bir kütüphane inşa çabası da mevcuttur. Nerede bir soykırım, savaş, medeniyet yıkımı varsa, ilk hedef yine kütüphaneler olmuştur. Bugün de benzeri kültür katliamları ne yazık ki yine kütüphaneleri hedef alarak devam ediyor. DEAŞ ve diğer terör örgütleri lrak’ta, Suriye’de binlerce nadide eserlerin bulunduğu kütüphaneleri bombalayarak, İslam kültür ve medeniyetinin en önemli eserlerini yerle bir etmişlerdir.



KÜLLİYE TAMAMA ERİYOR



Fakat onca yağma ve talana rağmen, bizim kütüphanelerimiz her zaman değerini ve itibarını korumuştur. Hatta Batı’nın Eski Yunan metinleri ile buluşması bile bizim kütüphanelerimiz sayesinde olmuştur. Camimiz, Kültür ve Kongre Merkezimiz, Sergi Salonumuz ve Kütüphanemiz ile Cumhurbaşkanlığı’nın medeniyetimize layık bir eser haline gelmesini sağladığımıza inanıyorum. Millet Kütüphanesi ile külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz.



KİTAP SEFERBERLİĞİ ÇAĞRISI



Kütüphanemiz, daha inşa aşamasında yurtiçinden ve dışından 134 farklı dilde kitap akışı ile zenginleşmiş, çok farklı disiplinlerden 4 milyon adet basılı esere kavuşmuştur. Ayrıca, 120 milyon makale ve rapor yanında, 550 bin e-kitapla gerçekten önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, en kısa sürede 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Sizlerin kitaplarına da bu kütüphane açık sizler de hediyelerinizi getirebilirsiniz.









ÇAY, SİMİT, KEK ÜCRETSİZ



Gençlerimiz bu mekanda, hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendirecekler. Burasını aynı zamanda ilim erbabını buluşturan bir ilim ve kültür merkezi olarak tasavvur ettik. Burayı cazibe merkezi haline getireceğiz. Özellikle nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Kitap dilencisi olarak beni kabul ediyorsanız ben bunu kabul ederim. Gelecekte gölgesinde oturamayacağımızı bilsek de bugün toprağa attığımız bu tohumlar, hepimiz için bir sadaka-i cariyedir. İstiyoruz ki, gençlerimiz, araştırmacılarımız; milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Burada çay, kahve, simit kek ücretsiz para yok. Buraya gelen tüm misafirlerimize çayından kekine kadar tüm hizmetler ücretsizdir.”

İSTANBUL'U KISKANDIRACAK

Erdoğan “Burası İstanbul’u kıskandıracak bir kütüphane olacak” diyerek şöyle devam etti: “Ama İstanbullular da üzülmesin. Rami Kışlası’na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız. Kütüphanemizde bugün çok önemli iki serginin de açılışını yapıyoruz. Bunlardan biri Hatt-ı Hümayun Sergisi’dir. Gençlerimiz, Kanuni Sultan Süleyman’ın bizzat el yazısını görecek, Sultan İkinci Mahmut’un zevk-i selimi ile de karşılaşacağız. Bir diğer önemli sergi ‘Mürekkebin İzi’ Sergisi. Bu sergide, Süryanice, Yunanca, Arapça, Ermenice İnciller, Tevrat ve Zebur gibi kutsal metinler de yer alıyor. ”

ALMANYA'DAKİ SALDIRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Almanya’daki saldırıyı da kınadı: “Menfur saldırıda hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının, saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken çabayı göstereceğine inanıyorum.”

Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda da “Almanya’nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

2500 DAVETLİ

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin açılışına Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşinin yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, azınlık ve dini temsilciler katıldı. Davetlileri Mehteran Birliği ve 16 Türk devletini temsil eden askerler karşıladı. Törende Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Halk Müziği ve Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından mini bir konser gerçekleşti. Programa yaklaşık 2 bin 500 davetli katıldı.

350 KİTAP GETİRDİ









Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de “Özbekistan halkı ‘Düğüne hediye ile gidilir’ diyor. Buna uyarak biz Türkiye Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne çeşitli konularda 350’den fazla kitap getirdik” dedi.

4 MİLYON ESER

7/24 saat esasıyla hizmet verecek olan kütüphanede, 2 milyonu kitap, 2 milyonu süreli yayın 4 milyon basılı eser bulunuyor.

201 KM’LİK RAF

125 bin metrekare alana kurulu olan kütüphanede 201 kilometre raf uzunluğu var.

ÇİPLİ ÜYELİK

Kütüphaneye çipli kimlik kartları ile üye olunup, girilebilecek.

16 DEVLET, 16 SÜTUN

“Kütüphanenin dünyaya açılan kapısı” olarak nitelendirilen “Cihannüma Salonu” 16 Türk devletini temsilen 16 sütun üzerine 32 metre yükseklikte inşa edildi.