Millet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Millet kelimesi birden fazla anlam barındırdığından merak uyandırmaktadır. Millet kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Bunun dışında millet kelimesinin eş anlamlı kelimesi de yer almaktadır. Peki, millet kelimesinin anlamı nedir? Millet eş anlamlısı nedir? Sizler için bu konuyu aşağıda derledik.
Millet kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre anlamı şu şekilde belirtilmiştir:
- Genellikle aynı topraklar içerisinde yaşayan, dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek bakımından birlik olan insan topluluğuna millet denir.
- Bir yerde bulunan kişilerin bütünü.
- Benzer özelliklere sahip insan topluluğu.
- Ahali, halk, topluluk.
Millet kelimesinin eş anlamlısı kelimeler anlam bakımından aynı fakat yazılışları farklı kelimelere denir. Millet kelimesi de bunlardan birisidir. Millet kelimesinin eş anlamlı kelimeleri herkes, kavim ve ulus kelimeleridir.
Millet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Eş anlamlı kelimesinin diğer bir adı da anlamdaş veya yakın anlamlı kelimeleridir. Millet kelimesinin yakın anlamı veya anlamdaşı da ulus, kavim ve herkes kelimeleridir. Cümle içerisinde kullanılan millet kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için ulus, kavim, veya herkes gibi eş anlamlı kelimelerden biri de kullanılabilir.
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