Millet kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre anlamı şu şekilde belirtilmiştir:

- Genellikle aynı topraklar içerisinde yaşayan, dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek bakımından birlik olan insan topluluğuna millet denir.

- Bir yerde bulunan kişilerin bütünü.

- Benzer özelliklere sahip insan topluluğu.

- Ahali, halk, topluluk.

Millet Eş Anlamlısı

Millet kelimesinin eş anlamlısı kelimeler anlam bakımından aynı fakat yazılışları farklı kelimelere denir. Millet kelimesi de bunlardan birisidir. Millet kelimesinin eş anlamlı kelimeleri herkes, kavim ve ulus kelimeleridir.

Millet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimesinin diğer bir adı da anlamdaş veya yakın anlamlı kelimeleridir. Millet kelimesinin yakın anlamı veya anlamdaşı da ulus, kavim ve herkes kelimeleridir. Cümle içerisinde kullanılan millet kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için ulus, kavim, veya herkes gibi eş anlamlı kelimelerden biri de kullanılabilir.