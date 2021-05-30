Millet ittifakının fetih kutlaması

Haliç'teki törende konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Fatih Sultan Mehmet Handan bize miras kalan cesaretle, bu millet korkuyu fethedecektir. Özellikle gençlere mesajım, rol modeliniz burada. Bu şehrin her santimetrekaresindeki 20 yaşındaki genç sultan, sizin modelinizdir. Ona bakın ve siz de farklı düşünecek cesaretinize, mücadele cesaretinize, keşfedilmemiş yollara gitme cesaretinize, imkansızı isteme cesaretinize sahip çıkın.”

İSTANBULLU TERCİH ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de özetle “İstanbullu, İstanbul’un betona gömülmesini, yeşilinin yok edilmesine, insanlarına hoyratça davranılması ve en son Kanal İstanbul denilen bu ucube sistemin oluşmasını engellemek için, 31 Mart’ta sayın İmamoğlu’nu, millet ittifakının adayını belediye başkanı olarak tercih etti” diye konuştu.

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