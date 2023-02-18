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'Millet İttifakı'ndan 'deprem' gündemli toplantı

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#Deprem#Millet İttifakı#6'Lı Masa
Millet İttifakından deprem gündemli toplantı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 14:51

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 'Millet İttifakı', Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde deprem gündemiyle toplandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu, Akşener, Uysal, Babacan ve Davutoğlu'nu kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası liderlerin imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.

Millet İttifakından deprem gündemli toplantı

Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, toplantıda depremin ardından yaşanan gelişmeler ele alınacak. 

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#Deprem#Millet İttifakı#6'Lı Masa

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