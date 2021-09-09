Millet İttifakı'nda 'tekil' konuşma polemiği! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'nun vaat açıklamasına karşı verdiği tepki siyasetin gündeminde. İttifak üyelerinin vaatlerini açıklamadan önce ittifak üyeleriyle değerlendirmesini kaydeden ve "Kılıçdaroğlu tekil konuşuyor. Açıklarken bize sordunuz mu" diyen Cihat Paçacı CNN Türk yayınına katıldı, 'istişare edilmeli' mesajı verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "O ittifakı oluşturan partilerden birinin programına, görüşüne uygun olmayan bir taahhüt olur ise daha büyük bir problemle karşılaşabiliriz. İttifakı oluşturan partilerle ortak bir dil oluşturup buna göre değerlendirmede bulunmaları ve taahhütlerde de bu çerçevede bulunmaları daha doğru bir yaklaşım olur." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: ORTAKLAŞMA OLMADAN ÇOĞUL KONUŞMAM ETİK OLMAZ

İYİ Parti'den gelen bu açıklamaların ardından gözler CHP'ye çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de gazeteci Fikret Bila'ya açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Ben Millet İttifakı olarak ortaklaştığımız konularda çoğul konuşuyorum. Ama henüz ortaklaşmadığımız konularda ittifak adına konuşmayı etik bulmadığım için tekil şahıs olarak konuşuyorum. Tabi süreç içinde ortaklaştığımız konular çoğaldıkça o zaman çoğul konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda Millet İttfifakı olarak ortaklaştıklarını bu nedenle çoğul konuştuklarını ifade etti. "Ortaklaşma olmadan çoğul konuşmam etik olmaz "dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, CHP kurmayları Paçacı'nın sözlerini "Şahsi görüşü ve maksadını aşan sözler" olarak değerlendirdi. CHP kurmayları tarafından "Akşener'in 'ben' ifadesi kullanması CHP'yi rahatsız etmiyor" değerlendirmesi yapıldı.

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