‘Millet İttifakı’nda sorun yok’

İDLİB YENİDEN ISINIYOR

“İdlib yeniden ısınıyor. İdlib’de ne yaşanıyor? Buradaki insanların ve bir takım radikal teröristlerin Türkiye’ye doğru akması, kâbus olur.

İLK SANDIKTA GÖNDERMEK ŞART

Pahalılığı, yoksulluğu, işsizliği, eyyamcı dış politikayı, hayatlarımızdan çıkarmak için, Erdoğan şahsım rejimini ve çamur ittifakını ilk sandıkta göndermek şarttır. Milletimiz, sandığı dört gözle bekliyor.

GENEL BAŞKANLAR GEREKENİ SÖYLEDİ

(İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in ‘Gönlümüzdeki aday Meral Akşener’dir’ sözleri) Hepimizin gönlünden bir aday geçer bu doğaldır ama ittifakın genel başkanlarının bu konuya ilişkin açıklamaları ortadadır. Dolayısıyla bunun üzerine söylenecek başka bir şey yoktur. (İYİ Partili Cihan Paçacı’nın sözleri) Bu konuda da Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanları gerekenleri söylemiştir. Bu konuda Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NIN REHBERİ ERDOĞAN DEĞİLDİR

(Erdoğan’ın Ali Erbaş’a desteği) Ortada bir spekülasyon varsa bunun sorumlusu Diyanet İşleri Başkanı’nı piyon gibi sahaya süren Erdoğan’dır. Diyanet İşleri Başkanı’nın rehberi Erdoğan değildir; Kuran’dır güzel ahlaktır, yasalardır.

KİMSENİN HAKKINI YEDİRMEYİZ

(Selahattin Demirtaş’ın Millet İttifakı’na, ‘Bizi sadece seçimlerde hatırlamayın’ çağrısı) Kimin hakkı, hukuku yenmişse takipçisi olduk. Kimsenin hakkını, hukukunu yedirmeyiz.”

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