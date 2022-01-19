Millet İttifakı’nda Gelecek Partisi çıkışı

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Muhalefet partisi temsilcileri dün bir araya geldi. Seçim güvenliği ile ilgili konuların gündeme geldiği öğrenilen toplantıda, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun sistemle ilgili düştüğü şerhler de tartışıldı. Davutoğlu’nun, CHP ve İYİ Parti’nin mevcutta Millet İttifakı cephesinde birlikteliğinin bulunduğunu ancak merkez sağı temsil eden Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin ise ‘yeni ayrı bir ittifak olarak çalışmanın altına imza atmasını istediği’ savunuldu.

UZLAŞI ORTAMINI ZEDELER

Bu durum diğer muhalefet partilerinde tepkiye neden oldu. Toplantıda Davutoğlu’nun isteğinin, “uzun süredir üzerinde çalışılan ve kamuoyunda da ‘muhalefetteki uzlaşıyı’ temsil eden çalışmada, dört siyasi partinin ayrı, 2 partinin ayrı olmasının uzlaşı ortamını zedeleyeceği” görüşü dile getirildi. Toplantıda bazı parti temsilcilerinin Gelecek Partisi’nin temsilcisi Ayhan Sefer Üstün’e, “Sistem ile ilgili çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Başlangıçta altı siyasi parti güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda hemfikiriz demiştik. O nedenle bir araya geldik. Şimdi Gelecek Partisi’nin bu tutumu, Cumhur İttifakı’nın elini güçlendirir, muhalefet partileri içinse ‘Uzlaşı kültüründen bile uzaklar’ denilmesine neden olur. Daha önceki toplantılarda bu konu neden gündeme gelmedi? Gelecek Partisi neden şimdi bu çalışmanın altına ‘ayrı bir ittifak’ olarak imza atmak istiyor” tepkisini gösterdikleri de öğrenildi.

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BAŞBAKAN YARDIMCILARI

Öte yandan Gelecek Partisi’nin çalışmaya, başbakan yardımcılarıyla ilgili “Yüzde kaç oy aldıklarına bakılmaksızın, çalışmaya katılan tüm siyasi partilerin genel başkanlarının, başbakan yardımcısı olarak görev yapmasının önünü açacak bir maddenin de eklenmesi” yönünde istekte bulunduğu da kaydediliyor.