Millet İttifakı’na ahtapot benzetmesi

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Bahçeli, Gökdere Meydanı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Altılı masa çatlamış, patlamış, batağa saplanmıştır. Bu ittifak Türkiye’yi ‘Ahtapot Yönetimine’ mahkum etmek için fırsat kolluyor. Ahtapotun altı kolu, iki ayağı olduğu son yapılan araştırmalarla belli olmuştur. Zillet ittifakı ahtapot gibi Türkiye’ye sarıp kemirmenin çabasındadır. Ahtapotun altı kolu bilinmektedir, diğer iki ayağı ise HDP ile emperyalizmin ana unsurlarından ibarettir.”

“Bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız nettir. Sözümüz sözdür; değerli adayımızın da, kararımızın da sonuna kadar arkasındayız. Nitekim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün amacındayız.

TERÖRİSTLER BAKANLIKLARA

HDP’nin desteğiyle büyükşehir belediyelerini kazanan partiler, şimdi HDP’ye bakanlık vaatlerinin ifşa edilmesiyle tartışmaların içine gömülmüşlerdir. İttifak içi sürtüşmeler ileri bir aşamaya taşınmıştır. HDP’ye bakanlık vermek demek teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir. HDP’ye bakanlık sözleri PKK’nın devlete tutunması, ihanetin ve melanetin konuşlanması demektir.

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ADALAR HELALİ HAKKIMIZDIR

“Yerinden ve yurdundan edilmiş göçmenlerin çığlığı duyulmalıdır. Ülkemizde misafir bulunan Suriyeli sığınmacıların da güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri kesinlikle sağlanmalı, Türkiye bu yükten artık kurtulmalıdır.

SABRIMIZI ZORLAMASINLAR

Bir çift sözüm de Yunanistan hükümetinedir: Bu ülke taciz ve tahriklerine derhâl son vermelidir. Üzerinde haksız ve hukuksuz şekilde oturduğu adalar helali hakkımızdır, ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar, denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler. Ege’nin bir yakasından diğer yakasına ulaşmak bizim için çocuk oyuncağıdır.”