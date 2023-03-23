Millet İttifakı YSK’da

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Millet İttifakı’nı oluşturan 6 partinin genel başkanlarının imzalarını taşıyan ittifak protokülü dün YSK’ya sunuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, SP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve DP Genel Sekreteri Serhan Yücel’in birlikte teslim ettikleri protokolde şu ifadelere yer verildi:

DEMOKRATİK TÜRKİYE

“Bizler, altı siyasi parti olarak, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bir aradayız. Geniş bir toplumsal mutabakatla her türlü vesayetten uzak, darbe hukukundan arınmış, gücünü milletten alan, güçlendirilmiş parlamenter sistem temelinde bir anayasa değişikliği önceliğimizdir. Bu doğrultuda kuvvetler ayrılığını esas alarak gerekli denge ve denetim mekanizmalarını hızla kuracağız. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını kesin olarak sağlayacak, düşünce, ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğünü güvence altına alacak, sivil toplum üzerindeki her türlü baskıya son vereceğiz. Liyakat temelinde devleti yeniden yapılandıracak, yolsuzluğu ve yoksulluğu ortadan kaldıracak; zenginlik, refah ve adalete dayalı yarının Türkiye’sini demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarla birlikte inşa edeceğiz.”

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek de yaptığı açıklamada, “Amacımız yeni bir siyaset kültürü ve yönetim anlayışı ile Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek, özgürce yaşamak, refahı sağlamak, her bireyin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini temin etmektir. Bu amaçla bir araya geldik” dedi.