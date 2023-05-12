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Millet İttifakı, seçim güvenliğini son kez görüşmek üzere toplandı

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#Millet İttifakı#Seçim Güvenliği#CHP
Millet İttifakı, seçim güvenliğini son kez görüşmek üzere toplandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 02:05

Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi partinin genel başkanları CHP Genel Merkezi’nde 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin yürütülen kampanya sürecini ve seçim güvenliğini son kez görüşmek üzere toplandı.

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Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’nin genel başkanları CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kampanya sürecinde yürütülen çalışmalar ve yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen sandık güvenliği hazırlıkları ele alındı. 

561 BİN 977 GÖREVLİ VE GÖNÜLLÜ HAZIR

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Millet İttifakı’nın 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazır olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir inanç, kararlılık ve gönül rahatlığıyla söylemek isteriz ki, ülkemize baharı getirecek 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne tüm kadrolarımızla hazırız. Milletimiz müsterih olsun; Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönem, liyakatli kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir. Beklentimiz, oy kullanma hakkına sahip 64 milyon 114 bin 341 seçmenimizin, eksiksiz şekilde, demokrasiye katkı sunmasıdır. Millet İttifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz."

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#Millet İttifakı#Seçim Güvenliği#CHP

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