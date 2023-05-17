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Millet İttifakı liderleri CHP'de bir araya geldi

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#Millet İttifakı#CHP#Secim2023
Millet İttifakı liderleri CHPde bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 16:06

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ev sahipliğinde bir araya geldi.

Liderler, parti genel merkezinin otoparkından giriş yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçları değerlendirilecek. Ayrıca 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları görüşülecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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#Millet İttifakı#CHP#Secim2023

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