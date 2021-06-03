Millet İttifakı kurdele kesti

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız tarih yazıyor” dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Belediye başkanı arkadaşlara, ‘Size oy versin vermesin herkese eşit davranın, her kuruşun hesabını vatandaşa verme onurunu yaşayın’ dedik ve yedi madde halinde sıraladık. Bunu yapmak zorundayız. Demokrasi aynı zamanda siyasetçinin halka hesap vermesi demektir.

Sayın Genel Başkanım (Meral Akşener) güzel bir çalışma yaptınız, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişle ilgili. Parlamentoyu güçlendirmek 600 milletvekilinin, yürütme organına istediği soruyu sorma hakkını vermektir.

Umarım millet ittifakı, millet iktidarı olarak gerçekleşir ve Türkiye ikinci yüzyıla doğru çok daha güçlü ve bütün sorunlarını aşmış bir ülke olarak ortaya çıkmış olur.”

O GÜZELİM ARAZİLER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise aynı törende yaptığı konuşmada sözlerine espriyle başlayıp, “O güzelim kupon arazileri vatandaşın emrine vermişsin, niye sinirlendiriyorsun şimdi. Niçin sinirlerini bozuyorsun bazılarının. 750 dönümlük kupon arazi, üstüne neler neler yapılırdı. Halkın emrine, milletin emrine ver, park, bahçe yap” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara