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Millet İttifakı İstanbul Mitingi öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı

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#İstanbul#Millet İttifakı#Kemal Kılıçdaroğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 08:38

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenecek olan İstanbul mitingi için alana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yollardaki sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

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Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi saat 17.30'da Maltepe Etkinlik alanında yapılacak. Mitingden saatler öncesinde alana çıkan yollar polis ekipleri tarafında trafiğe kapatılarak önlem alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada miting kapsamında Maltepe Kartal sahil yolu, Küçükyalı Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan Sahil yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

 

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#İstanbul#Millet İttifakı#Kemal Kılıçdaroğlu

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