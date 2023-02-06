Millet İttifakı: Bu felaketi birlik içinde atlatacağız

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Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin yazılı olarak yayımladığı ortak açıklamasında, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Kilis olmak üzere birçok ilimizi etkileyen depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Afet bölgelerinde enkaz altında kalan tüm vatandaşların ivedilikle kurtarılması için sürdürülen çalışmaların takip edildiği belirtilerek, "Böyle bir felaket karşısında herhangi bir ayrım yapmaksızın merkez hükumetin yerel yönetimlerle güçlü bir iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması önem arz etmektedir. Başta AFAD ve belediyelerimiz olmak üzere ilgili tüm devlet kurumlarımızın koordinasyon ve titizlik içinde yürüteceği çalışmalarla birlikte milletimizin desteği ve dualarıyla bu zor günleri de aşacağız. 85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde tüm yaralarımızı hızla saracak, bu felaketi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız" ifadeleri kullanıldı.