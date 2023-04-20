Millet İttifakı adına 16 ilde yasak

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Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) 8 Nisan’da kura çekilerek 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlenmişti. Kura sonucunda Cumhur İttifakı 8. sırada, Millet İttifakı 18. sırada yer almıştı.

FERMUAR MODELİ OLACAKTI

CHP ve İYİ Parti 16 ilde fermuar modeli ile seçime gitmeye karar vermişti. Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkâri’de CHP logosu ile Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise İYİ Parti logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

AK PARTİ TEMSİLCİSİ BAŞVURDU

Millet İttifakı’nın YSK’daki temsilcileri bu illerde oy pusulalarında “Millet İttifakı” isminin kullanılıp kullanılmayacağına dair görüş istedi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, “Bu illerde ittifakla seçime gidilememesi nedeniyle Millet İttifakı adının kullanılamayacağı” şeklinde başvuruda bulundu. YSK önceki gün yaptığı toplantıda bu başvuruları değerlendirdi. YSK, bu 16 ilde “Millet İttifakı adının kullanılamayacağına” karar verdi. Bu 16 ilde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacak. Söz konusu partinin logosunun üzerinde “Millet İttifakı” ibaresi bulunmayacak.

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YA CHP YA İYİ PARTİ LOGOSU

YSK kararı ışığında, 14 Mayıs’taki seçimlerde Millet İttifakı seçmenleri oy pusulasında, Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkâri’de sadece CHP logosunu görecek. Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise sadece İYİ Parti logosu yer alacak.

CHP: YİNE MAÇ BAŞLADIKTAN SONRA KURAL DEĞİŞTİ

- CHP’den karara tepkiler geldi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek , “kaybetme korkusu” diye nitelediği bu kararla maç başladıktan sonra kural değişikliğine gidildiğini söyledi. Fermuar sistemi uygulanacak illerde oy pusulasında CHP ya da İYİ Parti’yeverilecek oyların resmi ittifak oylarına sayılıp sayılmayacağına ilişkin soruya da Erkek, “Önemli değil onu da biz kendimiz ekleriz” yanıtı verdi.

YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da kararı Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “16 Nisan 2017’de AK Parti’nin YSK Temsilcisi Sayın Recep Özel’in başvurusu ile YSK o tarihe kadar aldığı kararları, genelgeleri, kanunu bir tarafa koyarak, maça başladıktan sonra kural değiştirmişti (Mühürsüz oy zarfları ve pusulalarına ilişkin karar). Şimdi yine 18 Nisan 2023 tarihinde yine Sayın Recep Özel’in başvurusu üzerine YSK aldığı kararları, genelgesini ve kanunu bir tarafa bırakarak, kural değiştirdi. 16 seçim çevresinde Millet İttifakı unvanının kullanılmasını yasakladı. İşin bir diğer boyutu da şu. Partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerine ilişkin kura çekildi. CHP ve İYİ Parti sıra kurasına girmedi. Bu yasak kararından sonra YSK Millet İttifakı’nın yeri olan 18. sıraya iki partiye resen yer verdi. Yani pusulara bu illerde Millet İttifakı’nı çıkardı.”