Millet İttifakı açılışta buluştu

Ankara seymenlerinin gösterisi ile başlayan törende, projeleri tanıtan bir film de yayınlandı. Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, “Mansur Yavaş yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Ankaralılar kendisine güven duyuyor biz de kendisine güveniyoruz ve inanıyoruz. Sayın Başkan harcadığı her kuruşun hesabını Ankaralıya vermekte kararlı. Yeni bir siyaset, ahlaklı ve düzgün bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Eğer insanların evini yıkıp 10 yıl geçtiği halde hâlâ yapmıyorsanız siyasi sorumluluğu vardır bunun, ahlaki sorumluluğu vardır. Ama Mansur Yavaş varolan sorunları devraldı ve bu sorunları çömek gidermek için elinden gelen çabayı gösteriyor” dedi.

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