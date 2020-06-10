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ANKARA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Millet iradesinin önüne yeni baraj koymayalım’

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‘Millet iradesinin önüne yeni baraj koymayalım’
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Seçim Yasası değişikliği konusunda gündeme gelen yüzde 5’lik ittifak barajına itiraz etti.

Destici dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi: “Bizim de desteklediğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin milletimiz tarafından kabul edilmesinin ardından kabul etmeliyiz ki bugün toplumun hemen hemen tüm kesimleri, seçime katılan tüm partiler, TBMM’de temsil ediliyorlar. Bu durumu geliştirmek yerine millet iradesinin önüne yeni barajlar koymak, demokrasimizi bugün geldiği noktadan geriye götürme işlevi görecektir. Hiç kimse de buradan beklediği sonucu alamayacaktır. Milletimiz bütün bunları ‘Seçimi nasıl kazanırım?’ düzenlemesi diye algılıyor.” 

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