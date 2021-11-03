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'Millet görevini yapacak'

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#MHP
Millet görevini yapacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Vatandaşı gözü görmüyor. Seni Biden kurtaramaz arkadaş. Senin geleceğin bu milletin elindedir. Nereye gidersen git, ne yaparsan yap, sonunda sandığı bu milletin önüne getireceksin. Bu millet demokratik kurallar içinde sandık gelince görevini yapacaktır” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “CHP’nin oy aldığı 131 bölgeye gideceğiz” sözlerine, “Çok memnun oldum. Hiç değilse vatandaş derdini anlatacak bir de MHP’yi bulacak” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

ANITKABİR’DE BU ÜLKENİN ASLANI YATIYOR

“Diyanet işleri Başkanlığı’nı kuran bir iradeye en azından cuma hutbesinde saygı duyulması, telaffuz edilmesi lazım. Bunların tamamını yapacağız, ülkeye çiçeklerin açtığı güzel baharı getireceğiz. Bazı televizyon kanalları ve gazetelerin haber muhabirleri Anıtkabir’e alınmadı. Anıtkabir’de bu ülkenin aslanı yatıyor aslanı. Sizin gücünüz yetmez ona.

‘SUÇU YOK’ DENİLEN KHK’LILARA İADE

15 Temmuz darbe girişimi oldu hep beraber mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı. Parlamentoda özel toplantılar yapıldı, iktidarı ve muhalefeti beraber oldu. Ama birileri 15 Temmuz’u Allah’ın bir lütfu olarak kabul edip milletin ensesinde boza pişirmeye başladı. 125 bin 678 kişinin kararname ile görevlerine son verildi. Mahkeme kararı ile beraat edenler, takipsizlik kararı verilenler veya soruşturmaya dahi gerek duyulmayanlar, Anayasa Mahkemesi tarafından ‘Suç yoktur, göreve iadesi gerekir’ diye karar verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, az kaldı geliyor gelmekte olan.

SAYIN BAHÇELİ NE DEMİŞ

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Sayın Bahçeli ne demiş, ‘Anadolu’ya milletvekillerini göndereceğim, CHP ne yapıyor’ diye. Çok memnun oldum. Hiç değilse vatandaşla muhatap olurlar, vatandaş derdini anlatacak bir de MHP’yi bulacak. Pazara gitsinler, işsize, çiftçiye sorsunlar, ‘Bu CHP ne yapıyor kardeşim’ diye.

VİCDANIM KABUL ETMİYOR

Gözleri gülüyor Biden’ı görünce. En büyük derdi ne, ‘Acaba ben onunla 1 saat oturabilir miyim? Acaba onunla bir fotoğraf çektirebilir miyim? Acaba onunla tokalaşabilir miyim?’ Biden’ı görürken gözleri gülüyordu, Türkiye’ye gelirken çatık kaşlı.

MİLLETİN ELİNDE

Vatandaşı gözü görmüyor. Seni Biden kurtaramaz arkadaş. Senin geleceğin bu milletin elindedir. Nereye gidersen git, ne yaparsan yap, sonunda sandığı bu milletin önüne getireceksin. Ve millet sana gerekli dersi bu sandıkta verecek. Biliyorum, üzülüyorum, Biden’ın gözlerine bakıyorsun heyecanlanıyorsun, ama bu millet senin gözlerine bakınca hiç heyecanlanmıyor. Bu millet demokratik kurallar içinde sandık gelince görevini yapacaktır.

Haksız yere içerde tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım kabul etmiyor. Belki onlar hayatlarının hiçbir döneminde CHP’ye sempati de duymadılar ama görevimiz adalettir, haksızlığa karşı durmaktır.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#MHP

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