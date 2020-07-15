'Millet darbecileri hüsrana uğrattı'

Kabinemizin 2. yılını doldurması vesilesiyle bugün kapsamlı icraat değerlendirmesi yapacağımızı ifade etmiştik. Gündemin yoğunluğu sebebiyle önümüzdeki hafta müstakil bir programda yapmayı kararlaştırdık. Bugün son 5 aydır olduğu gibi koronavirüs salgını etkileri ve sonuçları geliyordu. Türkiye bu konuda dünyaya örnek bir başarı ortaya koymuştur. Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümüdür. FETÖ mensuplarına kahramanca karşı gelen şehitlerimize Allah’tan rahat diliyorum. Dünyada örneği olmayan bir şekilde, uçağa, helikoptere, tanka silaha sadece ve sadece kalbindeki imandan aldığı güçle karşı koyan milletimiz gün ağırmadan darbecileri hüsrana uğratmıştır. Türkiye’de devletin sahibinin milletimiz olduğunu 15 Temmuz’da bir kez daha gördük. Tankların koruması altında Belediye Başkanının yanına giden bir anamuhalefet başkanı vardı. Orada kahvesini yudumlarken Atatürk Havalimanı’nda ne olduğunu seyreden bir anamuhalefet başkanı vardı. Kardeşlerim, biz milletimizle beraber yürüdük, milletimizle beraber o gece darbeyi ve darbecileri elhamdülillah bitirdik. Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin önündeki şehitler anıtında ve darbecilerin hedef aldığı Meclisimizde düzenlenecek anma toplantılarına katılacağız.

EKONOMİK VERİLER KIPIRDANIŞI GÖSTERİYOR

EKONOMİDEKİ veriler, kıpırdanışı gösteriyor. Yaptığımız açılışlar, düzenlediğimiz programlar bunun en somut ifadesidir. Birkaç gün önce ülkemizin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü’nü ve yanındaki yolları hizmete açtık. Özel sektörün işine sahip çıkmasını takdirle izliyoruz. Ekonomide açıklanan her veri, kayıpları telafinin ötesinde bir kıpırdanışı haber veriyor. Turizmin de en kısa sürede beklediği çıtayı yakalayacağına inanıyorum. Artık bu bölgede Türkiye’nin içinde almadığı, destek sağlamadığı bir projenin yürüme şansı yok.

RİCAMIZ KURALLARIN BIRAKILMAMASI

Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık. Dünyanın önemli bir bölümünde salgında rekorlar kırıldığı dönemde biz gayet sakin geçiriyoruz. Sağlam altyapımız ve dikkatli organizasyonumuz sayesinde kolayca üstesinden geliyoruz. Milletimizden ricamız bu tablonun daha iyiye gitmesi için kuralları bırakmamasıdır. Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız. Türkiye elde ettiği bu küresel başarının karşılığını, siyasi ve ekonomik sınıf atlatabilecek konumdadır. Bu fırsatı değerlendirip değerlendirememe kararını 83 milyon hep birlikte vereceğiz. Türkiye’nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır. Halen süren kimi kısıtlamaları bu çerçevede ödememiz gereken bedeller olarak görmeliyiz.

AYASOFYA



BİR YANLIŞI DÜZELTİYORUZ

Ayasofya’nın müzeden camiye döndürülerek hizmet vermeye başlayacak olması hepimizi sevindirmiştir. Harap halde teslim alınan Ayasofya, tam anlamıyla bize ait bir eser haline dönüştürülmüştür. Tam 5 asırdır süren bu sahiplenişi yok sayarak burayı Fetih’ten önceki haliyle tasavvur etmekte ısrarın gerisinde gaflet yoksa başka şeyler aramak gerekir. Ayasofya’yı 1934’te kimler müzeye çevirdi? Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Ayasofya’yı yeniden vakfiyesine uygun hale getirken kültürel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız. Bizim asla farklı din mensuplarına karşı ve ya mabetlerine karşı bir düşmanlığımız yok. Tam aksine saygı var. Bizde ortalama 460 gayrimüslüme 1 ibadethane hizmet verirken Avrupa’da ortalama 2 bin Müslüman’a 1 ibadethane düşmektedir.

ERMENİSTAN’IN ÇAPINI AŞAN BİR SALDIRI

Azerbaycan’a Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Vatanını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diliyorum. Bu son saldırı yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet sınırları arasında ağır silahlarla yapılmıştır. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan’ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan’ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir. Ailesini geçindirmek için ülkemizde çalışmakta olan 10 binlerce Ermeninin de bu durumdan rahatsız olduklarına inanıyorum.

SOSYAL MESAFELİ İLK TÖREN

1 Haziran’da başlayan normalleşme döneminin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda ilk güven mektubu töreni sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili’nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch ve Sierra Leone’nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Kai-Samba’nın güven mektuplarını kabul etti. Törende Erdoğan ve üç ülke büyükelçisi, koronavirüs salgını nedeniyle maske takarak, sosyal mesafeye uydu. Erdoğan, Ankara’da göreve başlayan büyükelçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.