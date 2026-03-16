Millet Camii’nde Kadir Gecesi özel yayını... Kadir Gecesi Özel saat 19.30 Kanal D’de...

Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutlu gecede ​“Külliye’de Ramazan” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nde hazırlanan “Kadir Gecesi Özel” programı, bugün saat 19.30’da Kanal D’den canlı yayınlanacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un yöneteceği programa, Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Birincisi Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien ile Mısırlı Dr. Ahmet Naina katılacak. Dr. Ali Osman Alaca şefliğindeki Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu'nun salavat ve ilahiler icra edeceği yayında, Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar’ın duası ve Prof. Dr. Safi Arpaguş’un konuşması yer alacak.

