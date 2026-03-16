Millet Camii’nde Kadir Gecesi özel yayını

Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 14:53

Meleklerin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, İslam dünyası ve tüm yurtta dualarla idrak edilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ve dünyaca ünlü hafızların katılımıyla gerçekleştirilecek “Kadir Gecesi Özel” programı ise Kanal D’den canlı yayınlanacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Külliye’de Ramazan” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nde Kadir Gecesi’ne özel bir program hazırlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un yöneteceği "Kadir Gecesi Özel" programına Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Birincisi Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien ile Mısırlı Dr. Ahmet Naina katılacak. Dr. Ali Osman Alaca şefliğindeki Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu'nun salavat, ilahiler ve münacat icra edeceği özel yayında izleyicilere adeta Kur'an ziyafeti sunulacak. Program, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’un konuşmasıyla sona erecek.

"Kadir Gecesi Özel", bu akşam saat 19.30'da Kanal D ekranlarında olacak.

 

 

