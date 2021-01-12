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Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur Alınacak

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Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur Alınacak
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Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde Memur istihdam edilecek.

Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde Memur olarak istihdam edilmek üzere; başvuru kılavuzu TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini yapılacaktır.

Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (İnternet) adresinden 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Genel ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

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