×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#Gürcistan#Irakli Chikovani
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2026 20:43

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Haberin Devamı

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yaşar Güler#Gürcistan#Irakli Chikovani

BAKMADAN GEÇME!