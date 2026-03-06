Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü

Haberin Devamı

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.